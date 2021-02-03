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В Париже заявили, что не вмешиваются в реализацию "Северного потока — 2"
В Париже заявили, что не вмешиваются в реализацию "Северного потока — 2"
Решение по реализации проекта "Северный поток — 2" - это дело Германии, Франция не вмешивается в эту тему, лишь задает вопросы по поводу энергетического... РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T12:31
2021-02-03T12:31
россия
северный поток — 2
жан-ив ле дриан
мид франции‎
экономика
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ПАРИЖ, 3 фев – РИА Новости. Решение по реализации проекта "Северный поток — 2" - это дело Германии, Франция не вмешивается в эту тему, лишь задает вопросы по поводу энергетического суверенитета Европы, заявил глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан."Не надо смешивать темы. У нас идут дискуссии с Германией по "Северному потоку", они касаются европейского энергетического суверенитета", - сказал он в эфире радиостанции Europe 1, отвечая на вопрос, оказывает ли Франция давление на Германию по этому проекту.Французский министр отметил, что не вмешивается в энергетическую политику Германии. "Это вопрос в области ответственности Германии. Мы ведем с ними переговоры на этот счет (по "Северному потоку — 2"), но они касаются энергетического суверенитета Европы. Франция не меняла позицию по этому поводу", - отметил он, комментируя недавние высказывания госсекретаря при МИД Франции Клемана Бона.Вместе с тем Ле Дриан добавил, что Европа по отношению к России должна не только иметь твердую позицию, но быть настроена на диалог.Ранее Бон в эфире радиостанции France Inter заявил, что считает недостаточными санкции в отношении России, принятые в контексте дела Алексея Навального. В связи с этим он отмечал, что "надо идти дальше", и добавил, что у французской стороны есть "большие сомнения" по поводу проекта "Северный поток — 2".Во вторник представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер отметил, что правительства некоторых стран ЕС предлагали в прошлом включить "Северный поток — 2" в дискуссию о санкциях против РФ, но позиция Берлина остается неизменной.Симоновский суд Москвы во вторник постановил отменить Навальному условный срок по делу "Ив Роше" и заменить его на реальный. Ему предстоит отбыть его в колонии общего режима.МИД РФ ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, а в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку". В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова называла поведение западных дипломатов и западных МИД в ситуации с процессом над Навальным цепочкой политических постановочных акций."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года трубоукладчик "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии. В результате, по данным Nord Stream 2 AG (оператор проекта), недостроенными остались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров - в водах Дании осталось уложить 120 километров и около 28 километров в водах Германии. С датскими властями согласована возможность укладки при помощи "Фортуны" с 15 января, немецкое разрешение для этого судна действует до конца мая.
https://ria.ru/20210201/gazoprovod-1595554946.html
https://ria.ru/20210202/gazoprovod-1595696436.html
https://ria.ru/20210201/sanktsii-1595466869.html
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россия, северный поток — 2, жан-ив ле дриан, мид франции‎, экономика

В Париже заявили, что не вмешиваются в реализацию "Северного потока — 2"

12:31 03.02.2021
 
© AP Photo / dpa/Jens BuettnerТрубоукладочное судно "Фортуна" в порту Висмар, Германия
Трубоукладочное судно Фортуна в порту Висмар, Германия - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
© AP Photo / dpa/Jens Buettner
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ПАРИЖ, 3 фев – РИА Новости. Решение по реализации проекта "Северный поток — 2" - это дело Германии, Франция не вмешивается в эту тему, лишь задает вопросы по поводу энергетического суверенитета Европы, заявил глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан.
"Не надо смешивать темы. У нас идут дискуссии с Германией по "Северному потоку", они касаются европейского энергетического суверенитета", - сказал он в эфире радиостанции Europe 1, отвечая на вопрос, оказывает ли Франция давление на Германию по этому проекту.
Судно-трубоукладчик Фортуна в порту немецкого города Висмар - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
1 февраля, 17:45
В бундестаге ответили на призыв Франции остановить "Северный поток — 2"
Французский министр отметил, что не вмешивается в энергетическую политику Германии. "Это вопрос в области ответственности Германии. Мы ведем с ними переговоры на этот счет (по "Северному потоку — 2"), но они касаются энергетического суверенитета Европы. Франция не меняла позицию по этому поводу", - отметил он, комментируя недавние высказывания госсекретаря при МИД Франции Клемана Бона.
Вместе с тем Ле Дриан добавил, что Европа по отношению к России должна не только иметь твердую позицию, но быть настроена на диалог.
Ранее Бон в эфире радиостанции France Inter заявил, что считает недостаточными санкции в отношении России, принятые в контексте дела Алексея Навального. В связи с этим он отмечал, что "надо идти дальше", и добавил, что у французской стороны есть "большие сомнения" по поводу проекта "Северный поток — 2".
Трубы для строительства газопровода Nord Stream 2 в порту Мукран, Германия - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
2 февраля, 16:04
СМИ узнали о желании США иметь возможность отключить "Северный поток — 2"
Во вторник представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер отметил, что правительства некоторых стран ЕС предлагали в прошлом включить "Северный поток — 2" в дискуссию о санкциях против РФ, но позиция Берлина остается неизменной.
Симоновский суд Москвы во вторник постановил отменить Навальному условный срок по делу "Ив Роше" и заменить его на реальный. Ему предстоит отбыть его в колонии общего режима.
МИД РФ ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, а в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку". В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова называла поведение западных дипломатов и западных МИД в ситуации с процессом над Навальным цепочкой политических постановочных акций.
Здание МИД Франции - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
1 февраля, 11:39
В МИД Франции считают принятые санкции против России недостаточными
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.
Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года трубоукладчик "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии. В результате, по данным Nord Stream 2 AG (оператор проекта), недостроенными остались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров - в водах Дании осталось уложить 120 километров и около 28 километров в водах Германии. С датскими властями согласована возможность укладки при помощи "Фортуны" с 15 января, немецкое разрешение для этого судна действует до конца мая.
Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 30.09.2019
30 сентября 2019, 11:18Инфографика
"Северный поток — 2"
 
РоссияСеверный поток — 2Жан-Ив Ле ДрианМИД Франции‎Экономика
 
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