https://ria.ru/20210203/gazoprovod-1595825139.html

В Париже заявили, что не вмешиваются в реализацию "Северного потока — 2"

В Париже заявили, что не вмешиваются в реализацию "Северного потока — 2"

Решение по реализации проекта "Северный поток — 2" - это дело Германии, Франция не вмешивается в эту тему, лишь задает вопросы по поводу энергетического... РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-03T12:31

2021-02-03T12:31

2021-02-03T12:31

россия

северный поток — 2

жан-ив ле дриан

мид франции‎

экономика

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ПАРИЖ, 3 фев – РИА Новости. Решение по реализации проекта "Северный поток — 2" - это дело Германии, Франция не вмешивается в эту тему, лишь задает вопросы по поводу энергетического суверенитета Европы, заявил глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан."Не надо смешивать темы. У нас идут дискуссии с Германией по "Северному потоку", они касаются европейского энергетического суверенитета", - сказал он в эфире радиостанции Europe 1, отвечая на вопрос, оказывает ли Франция давление на Германию по этому проекту.Французский министр отметил, что не вмешивается в энергетическую политику Германии. "Это вопрос в области ответственности Германии. Мы ведем с ними переговоры на этот счет (по "Северному потоку — 2"), но они касаются энергетического суверенитета Европы. Франция не меняла позицию по этому поводу", - отметил он, комментируя недавние высказывания госсекретаря при МИД Франции Клемана Бона.Вместе с тем Ле Дриан добавил, что Европа по отношению к России должна не только иметь твердую позицию, но быть настроена на диалог.Ранее Бон в эфире радиостанции France Inter заявил, что считает недостаточными санкции в отношении России, принятые в контексте дела Алексея Навального. В связи с этим он отмечал, что "надо идти дальше", и добавил, что у французской стороны есть "большие сомнения" по поводу проекта "Северный поток — 2".Во вторник представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер отметил, что правительства некоторых стран ЕС предлагали в прошлом включить "Северный поток — 2" в дискуссию о санкциях против РФ, но позиция Берлина остается неизменной.Симоновский суд Москвы во вторник постановил отменить Навальному условный срок по делу "Ив Роше" и заменить его на реальный. Ему предстоит отбыть его в колонии общего режима.МИД РФ ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, а в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку". В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова называла поведение западных дипломатов и западных МИД в ситуации с процессом над Навальным цепочкой политических постановочных акций."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года трубоукладчик "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии. В результате, по данным Nord Stream 2 AG (оператор проекта), недостроенными остались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров - в водах Дании осталось уложить 120 километров и около 28 километров в водах Германии. С датскими властями согласована возможность укладки при помощи "Фортуны" с 15 января, немецкое разрешение для этого судна действует до конца мая.

https://ria.ru/20210201/gazoprovod-1595554946.html

https://ria.ru/20210202/gazoprovod-1595696436.html

https://ria.ru/20210201/sanktsii-1595466869.html

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россия, северный поток — 2, жан-ив ле дриан, мид франции‎, экономика