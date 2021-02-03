https://ria.ru/20210203/evrovidenie-1595866775.html

Организаторы Евровидения отказались от привычного формата конкурса

Организаторы Евровидения отказались от привычного формата конкурса

Организаторы Евровидения-2021 заявили, что не смогут провести конкурс в привычном офлайн-формате, на данный момент рассматриваются три сценария, окончательное... РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-03T15:22

2021-02-03T15:22

2021-02-03T19:31

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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Организаторы Евровидения-2021 заявили, что не смогут провести конкурс в привычном офлайн-формате, на данный момент рассматриваются три сценария, окончательное решение будет принято в ближайшие дни, сообщила пресс-служба конкурса.Ранее организаторы сообщали, что прорабатывается четыре возможных сценария проведения конкурса в 2021 году, которые включают в себя как обычный формат музыкального состязания, так и организацию выступлений стран-участниц в онлайн-формате."Конкурс песни Евровидение однозначно вернется в мае этого года, несмотря на пандемию, но в сложившихся обстоятельствах, к сожалению, невозможно провести мероприятие так, как мы привыкли", — сказал исполнительный супервайзер Евровидения Мартин Остердаль, которого процитировали в пресс-службе.При этом организаторы уточнили, что конкурс обязательно состоится в мае 2021 года. Они сосредоточили внимание на том сценарии проведения конкурса, который подразумевает социальное дистанцирование, однако окончательное решение о формате будет принято в ближайшие дни, заключили в пресс-службе.

https://ria.ru/20210129/kirkorov-1595065218.html

https://ria.ru/20210120/mogenshtern-1593802224.html

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музыка, новости культуры, шоу-бизнес, евровидение