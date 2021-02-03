https://ria.ru/20210203/estoniya-1595933108.html
Эстония поддержала блокировку оппозиционных телеканалов на Украине
Эстония поддержала блокировку оппозиционных телеканалов на Украине
Эстония поддержала блокировку оппозиционных телеканалов ZIK, NewsOne и "112 Украина", сообщает посольство Эстонии в Украине. РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T22:05
2021-02-03T22:05
2021-02-03T22:05
оппозиционная платформа - за жизнь
тарас козак
виктор медведчук
эстония
украина
в мире
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КИЕВ, 3 фев - РИА Новости. Эстония поддержала блокировку оппозиционных телеканалов ZIK, NewsOne и "112 Украина", сообщает посольство Эстонии в Украине.Во вторник вечером Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тараса Козака, который владеет указанными каналами. Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти, и их ассоциируют с одним из лидеров партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком. В партии это решение осудили и назвали его проявлением диктатуры и ущемления свободы слова в стране. Телеканалы прекратили эфирное вещание, но остались доступны в YouTube.В перечень ограничений, которые применяются к телеканалам, входят блокирования активов, ограничение торговых операций, предотвращение вывода капитала за пределы Украины, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений. Также телекомпаниям запрещается пользоваться радиочастотным ресурсом Украины и ретранслировать телепрограммы.
https://ria.ru/20210203/ssha-1595890149.html
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оппозиционная платформа - за жизнь, тарас козак, виктор медведчук, эстония, украина, в мире