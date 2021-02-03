В Ереване задержали несколько человек на акции оппозиции
10:59 03.02.2021 (обновлено: 11:31 03.02.2021)
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкСотрудники полиции стоят в оцеплении перед зданием правительства Армении во время митинга оппозиции на площади Республики в Ереване
© Sputnik / Асатур Есаянц
ЕРЕВАН, 3 фев – РИА Новости. Полиция задержала несколько человек у здания парламента в Ереване на акции армянского оппозиционного "Движения спасения родины", объединяющего около 20 политических партий, которые добиваются отставки премьера Никола Пашиняна, передает корреспондент РИА Новости.
Оппозиционеры протестуют против внеочередного заседания законодательного органа, в повестку которого включен проект поправок в судебный кодекс.
Полицейские усадили в машину несколько человек, протестовавших у входа в здание парламента. Остальные участники акции направляются шествием к площади Республики.
Законодательные изменения предусматривают внедрение института судей, которые будут рассматривать только дела, связанные с контролем за досудебным производством, в том числе касающиеся заключения под стражу в качестве меры пресечения. Новые судьи также будут рассматривать ходатайства о разрешении на оперативно-розыскную деятельность.
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В связи с поправками правительство предлагает увеличить число судей в судах первой инстанции на 17, из них восемь - в Ереване. Апелляционный суд планируется увеличить на три штатные единицы.
Ранее бывший министр юстиции Армении Армине Ованнисян заявила Sputnik Армения, что этот законопроект является "политическим, антиконституционным, антиправовым и аморальным". Она считает, что для "выполнения заказов властей на вновь созданные позиции будут назначаться провластные судьи".
После подписания Пашиняном в ноябре 2020 года соглашения о прекращении огня в Карабахе в Ереване начались протестные акции с требованием его отставки. С аналогичным требованием к премьеру обратились два главных иерарха Армянской церкви - католикос всех армян Гарегин II и католикос великого дома киликийского Арам I. Оппозиционные силы, требующие его ухода, выдвинули на пост премьера бывшего руководителя правительства страны Вазгена Манукяна. В конце декабря Пашинян пригласил политические силы на консультации по вопросу проведения в 2021 году внеочередных парламентских выборов.