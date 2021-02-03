https://ria.ru/20210203/elektrichestvo-1595721828.html

Снова в Европу. С какой "зависимостью" от России пытается покончить Киев

Снова в Европу. С какой "зависимостью" от России пытается покончить Киев

Украина, по информации СМИ, возобновила поставки российского электричества, хотя ранее Киев их запрещал и вводил пошлины. А в правительстве шли разговоры об... РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-03T08:00

2021-02-03T08:00

2021-02-03T08:09

сергей белашко

инна гончаренко

жкх

столкновения на майдане

укрэнерго

газ украина

игорь коломойский

киев

украина

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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости, Антон Лисицын. Украина, по информации СМИ, возобновила поставки российского электричества, хотя ранее Киев их запрещал и вводил пошлины. А в правительстве шли разговоры об интеграции в европейскую энергосистему. Почему власти так непоследовательны, разбиралось РИА Новости. Готовились к войне О возобновлении импорта электричества из России украинские СМИ сообщили со ссылкой на "Укрэнерго". Потом эти данные с сайта компании удалили, но достоверность сведений о поставках подтвердил руководитель комитета Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус. А накануне главный диспетчер той же "Укрэнерго" Виталий Зайченко отчитывался, что запасы угля на складах электростанций — на историческом минимуме. Однако депутат Верховной рады от партии Петра Порошенко "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко потребовал от Совета национальной безопасности и обороны ограничений на закупки энергии из России. "Немедленно введите санкции. Законопроект в Верховной раде. Почему он не рассматривается?" — возмущался парламентарий. До того, если верить тому же Гончаренко, в комитете Рады по вопросам энергетики решили поддержать запрет импорта электричества из России и Белоруссии. Ранее эту идею одобрил исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко. Он призывал "срочно отсоединяться от объединенной с Белоруссией и Россией энергосистемы" и интегрироваться в европейскую."Это вообще будет одной из главных моих задач — чтобы мы были частью Европы", — уверял и. о. министра. Хотя тот же Витренко предлагал, например, закупать газ напрямую в России, а не у посредников. Заодно объяснял, почему топливо приобретали по одной цене, а населению отпускали по другой. Все это, подчеркивал он, делали ради подготовки к "газовой войне" с Москвой. По иронии судьбы матери Юрия Витренко — Наталье Витренко, известному в стране политику и стороннице интеграции с Россией — после Майдана пришлось уехать из Киева в Москву. Это не мешает главе Минэнерго на словах отключаться от единой системы с Россией. О намерении отрезать украинскую энергосистему от российской и белорусской в 2019-м говорил еще Алексей Гончарук, тогдашний глава правительства. По его словам, "историческое решение" уже приняли. "Документы подписаны, просто надо над этим работать. Надеемся, что в 2023 году объединение сетей — украинской и европейской — произойдет", — назвал он сроки. Но очередная "зрада" (предательство, расхожее обвинение в среде украинских политиков) произошла осенью 2019-го: Киев после четырехлетнего перерыва возобновил поставки российского электричества. Приобретала его фирма, связанная с олигархом Игорем Коломойским, — дешевая энергия нужна ему для ферросплавных заводов. Забытый всеми Продвигал открытие рынка глава комитета по энергетике Андрей Герус, избранный в Верховную раду от партии "Слуга народа". Украинская пресса считала его человеком Коломойского. Патриотическую общественность импорт электроэнергии возмутил. В ноябре 2019-го в киевском аэропорту Борисполь Герус подрался с лидером Радикальной партии Олегом Ляшко. "Когда у российского лоббиста закончились аргументы, он начал махать руками", — утверждал Ляшко. Его противник в долгу не остался: назвал лидера радикалов "известным защитником бизнеса (украинского олигарха Рината. — Прим. ред.) Ахметова". По словам Геруса, "забытый всеми Ляшко" специально ждал его в аэропорту Борисполь, чтобы устроить шоу-провокацию. Действительно, перипетии торговли энергией украинские политики и журналисты воспринимали как борьбу Ахметова, который владеет собственными генерирующими мощностями, и Коломойского, нуждающегося в поставках электричества. В декабре Высший антикоррупционный суд по заявлению Ляшко обязал Национальное антикоррупционное бюро и Службу безопасности возбудить уголовное дело против Геруса за возможную государственную измену. В декабре президент Владимир Зеленский подписал закон о запрете продажи и поставок электроэнергии из России. Но с оговоркой: кабмин имел право это отменить. И поскольку лазейка оставалась, противникам торговли не удавалось надежно перекрыть поставки. Однако в марте 2020-го на пост премьера заступил энергетик Денис Шмыгаль — раньше он занимал должность директора Бурштынской теплоэлектроцентрали, входящей в компанию Ахметова ДТЭК. В результате кабинет министров немедленно поддержал предложение министра экономики Игоря Петрашко установить на уголь и электричество из России пошлину в 65 процентов. Исключение сделали только для антрацитового и коксующегося угля — такое топливо требовалось для металлургических предприятий все того же Ахметова. Это стало своеобразным реваншем олигарха за провал в политике. Партии, с которыми связывали его имя, — "Европейская солидарность" Петра Порошенко и "Оппозиционный блок" — значительно уступили "Слуге народа", которая была на пике популярности. Но в январе 2021-го на фоне истощившихся запасов угля Киев снова начал закупать электричество у России. В тот же день, когда сообщили о возобновлении импорта, стало известно: украинское Минэнерго на мощностях АЭС собирается майнить биткойны — выпускать криптовалюту, что требует огромных затрат энергии. Дело в том, что биткойн вновь подорожал. Кукловод, который решает Директор киевского Агентства стратегических коммуникаций Сергей Белашко в истории с закрытием украинского рынка для российского электричества видит только борьбу лоббистов. "Ахметов заинтересован в дорогой энергии, Коломойский — нет. Тут пожелания Коломойского и Украины совпадают, но олигарх борется прежде всего за свой кошелек. Ранее Коломойский поддержал Майдан не по идейным соображениям, а потому что боялся отъема собственности. То же касается и Ахметова: у него только личные цели", — объясняет эксперт. Белашко уверен: на основании битвы лоббистов нельзя выводы о том, что в окружении украинского президента возобладала та, а не иная олигархическая группировка. "Зеленский — проект разных людей, долю в нем имеет и олигарх Виктор Пинчук, зять второго президента Леонида Кучмы, — рассказывает он. — Правительство Алексея Гончарука было кабинетом министров Пинчука, а не Коломойского. Последний просто умело делал вид, что он и есть тот самый кукловод, который все решает". Страдает от такого перетягивания каната атомная энергетика — у нее как у государственной отрасли нет собственных лоббистов. Украинский экономист Алексей Кущ полагает, что энергетические вопросы в стране неизменно политизируются. "История в целом выглядит забавно: сначала прекратили импорт, потом разрешили, установили пошлину — с первого января отменили, но теперь собираются запретить поставки из Белоруссии и России в парламенте. Это говорит об отсутствии согласованной государственной политики. И среди олигархов нет консенсуса: министра энергетики никак не могут назначить. Легче премьера поставить, чем его", — замечает Кущ. По его мнению, Россия и Белоруссия обладают преимуществами благодаря централизованной энергетической системе: это дает двум странам возможность поставлять дешевое электричество. Украине же целесообразно развивать собственную недорогую генерацию — за счет, например, атомных электростанций. Директор по международным проектам Института национальной стратегии Юрий Солозобов полагает, что Украина в определенной мере уже собственность нескольких олигархических групп. "Есть внутренние украинские кланы, есть те, что связаны с зарубежными — например, американскими — партнерами. Украина превратилась в страну, на которой все делают бизнес. Это предостережение всему постсоветскому пространству", — указывает эксперт. За исключением западно-украинского варианта национализма, там нет объединяющей идеи, добавляет он. И югославский вариант, когда государство распалась на куски, неравные по уровню жизни и перспективам, — возможный сценарий для любой постсоветской республики. В том числе и для Украины.

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киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Коломойский поблагодарил Порошенко за сотрудничество после своей отставки Президент Украины Петр Порошенко принял отставку Игоря Коломойского с поста главы Днепропетровской облгосадминистрации и поблагодарил его за работу. Коломойский в ответ также выразил благодарность главе государства за сотрудничество. 2021-02-03T08:00 true PT0M26S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей белашко, инна гончаренко, жкх, столкновения на майдане, укрэнерго, газ украина, игорь коломойский, киев, украина, энергетика