https://ria.ru/20210203/dragi-1595820212.html

Биография Марио Драги

Биография Марио Драги

Итальянский экономист Марио Драги (Mario Draghi) родился 3 сентября 1947 года в Риме (Италия). РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-03T18:54

2021-02-03T18:54

2021-02-03T18:55

марио драги

италия

справки

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Итальянский экономист Марио Драги (Mario Draghi) родился 3 сентября 1947 года в Риме (Италия). В 1970 году окончил Римский университет Ла Сапиенца. В 1977 году получил докторскую степень в области экономики в Массачусетском технологическом институте (MIT, США). Он стал первым итальянцем, получившим докторскую степень в этом учебном заведении.В 1975-1981 годах – профессор экономики университетов в Тренто, Падуе и Венеции.В 1981-1991 годах – профессор экономики и денежно-кредитной политики Университета Флоренции.В 1984–1990 годах – входил в совет исполнительных директоров Всемирного банка.В 1991-2001 годах был главой итальянского казначейства, одновременно в 1993-2001 годах – председатель итальянского комитета по приватизации.Сыграл центральную роль в сокращении государственного долга Италии и ежегодного бюджетного дефицита, а также в стабилизации процентных ставок и обменных курсов валют. Благодаря этому Италия в 1999 году получила право на участие в Европейском валютном союзе. Реформа Драги заведомо слабых экономических институтов Италии принесла ему прозвище "Супер Марио" в честь героя видеоигры Nintendo.В 2002-2005 годах был вице-председателем и управляющим директором Goldman Sachs International.В 2005 году занял пост председателя Банка Италии. В качестве управляющего центрального банка Италии Драги был членом управляющего совета ЕЦБ. Он также стал председателем Форума финансовой стабильности, консультативного органа Группы 20.24 июня 2011 года на саммите стран-участниц еврозоны Марио Драги был избран председателем Европейского центрального банка (ЕЦБ), сменив на этом посту французского экономиста Жан-Клода Трише. Официально вступил в должность в ноябре 2011 года.Марио Драги стал главой ЕЦБ в разгар долгового кризиса еврозоны. Под его руководством регулятор приступил к снижению ставки рефинансирования. В конце февраля 2012 года был инициирован второй, несколько более крупный цикл кредитов ЕЦБ европейским банкам – операция долгосрочного рефинансирования (LTRO). В 2015-2018 годах регулятор под руководством Марио Драги проводил политику количественного смягчения (QE), которая, по оценкам экспертов, помогла вновь запустить кредитование в Европе и позволила правительствам снизить долговую нагрузку. После 2018 года ЕЦБ продолжил процесс реинвестирования доходов от ранее выкупленных долговых инструментов. В сентябре ЕЦБ возобновил политику QE и снизил процентные ставки до рекордно низкого уровня –0,5%. Срок полномочий Марио Драги на посту главы ЕЦБ истек 31 октября 2019 года. 1 ноября его сменила Кристин Лагард. Марио Драги также работал в советах директоров нескольких банков и корпораций (Eni, IRI, BNL и IMI). Был членом Попечительского совета Принстонского института перспективных исследований, почетным попечителем Института Брукингса и членом совета директоров Школы государственного управления им. Джона Ф. Кеннеди Гарвардского университета. Является членом Группы тридцати (G30), основанной Фондом Рокфеллера и объединяющей экономических и финансовых лидеров из государственного и частного секторов и научных кругов.Кавалер ордена "За заслуги перед Итальянской Республикой" (1991), Большого креста ордена "За заслуги перед Итальянской Республикой" (2000).В 2014 году Марио Драги занял 8-е место в списке самых влиятельных людей мира журнала Forbes.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

марио драги, италия, справки