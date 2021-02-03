МИД осудил действия западных дипломатов в связи с делом Навального
19:39 03.02.2021 (обновлено: 20:00 03.02.2021)
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда / Перейти в фотобанкАлексей Навальный на заседании Московского городского суда. Кадр видео
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Западные дипломаты в связи с процессом над блогером Алексеем Навальным действуют грубо, это не наблюдение, а вовлеченность, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Это конечно, не реакция, а вовлечённость, и, конечно, они не наблюдают, а действуют - действуют грубо, действуют скоординированно, действуют по плану и, конечно, это не отдельные акции - это большая программа, которую мы наблюдаем на разных этапах", - сказала Захарова в эфире телеканала "Россия 1", комментируя реакцию западных политиков на арест Навального и присутствие иностранных дипломатов на судебном заседании.
Симоновский суд Москвы во вторник постановил отменить Навальному условный срок по делу "Ив Роше" и заменить его на три с половиной года колонии общего режима. Вскоре после этого ведущие страны Запада, включая США, Германию, Францию и Великобританию, обратились с призывом к российским властям освободить оппозиционера. МИД РФ ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, отметив, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку". В Кремле заявили, что не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном.
Суды ранее уже трижды рассматривали представления ФСИН о замене Навальному условного срока реальным – и каждый раз отказывали, лишь продляя испытательный срок. Между тем только за последние три года, по данным ФСИН, Навальный без малого 60 раз не отметился в срок в уголовно-исполнительной инспекции (он обязан делать это дважды в месяц) и получил многочисленные административные наказания, от крупных штрафов до арестов. Каждый из этих фактов по отдельности и все вкупе, по закону, грозят осужденному отменой привилегии отбывать срок условно. Сама по себе эта мера применяется в России довольно активно – только в прошлом году условный срок был заменен реальным 11,3 тысячи человек, а в 2019-м – более чем 15 тысячам.
Утверждения же о том, что Навального преследуют исключительно за политическую деятельность, опровергнуты Европейским судом по правам человека: Страсбург не признал политической подоплеки в деле "Ив Роше" (именно по нему подавалась жалоба), хотя и присудил компенсации за домашний арест, которые были сполна выплачены властями России.