https://ria.ru/20210203/diplomaty-1595919300.html

МИД осудил действия западных дипломатов в связи с делом Навального

МИД осудил действия западных дипломатов в связи с делом Навального

Западные дипломаты в связи с процессом над блогером Алексеем Навальным действуют грубо, это не наблюдение, а вовлеченность, заявила официальный представитель... РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-03T19:39

2021-02-03T19:39

2021-02-03T20:00

мария захарова

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

европейский суд по правам человека

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

алексей навальный

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Западные дипломаты в связи с процессом над блогером Алексеем Навальным действуют грубо, это не наблюдение, а вовлеченность, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Симоновский суд Москвы во вторник постановил отменить Навальному условный срок по делу "Ив Роше" и заменить его на три с половиной года колонии общего режима. Вскоре после этого ведущие страны Запада, включая США, Германию, Францию и Великобританию, обратились с призывом к российским властям освободить оппозиционера. МИД РФ ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, отметив, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку". В Кремле заявили, что не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном.Суды ранее уже трижды рассматривали представления ФСИН о замене Навальному условного срока реальным – и каждый раз отказывали, лишь продляя испытательный срок. Между тем только за последние три года, по данным ФСИН, Навальный без малого 60 раз не отметился в срок в уголовно-исполнительной инспекции (он обязан делать это дважды в месяц) и получил многочисленные административные наказания, от крупных штрафов до арестов. Каждый из этих фактов по отдельности и все вкупе, по закону, грозят осужденному отменой привилегии отбывать срок условно. Сама по себе эта мера применяется в России довольно активно – только в прошлом году условный срок был заменен реальным 11,3 тысячи человек, а в 2019-м – более чем 15 тысячам.Утверждения же о том, что Навального преследуют исключительно за политическую деятельность, опровергнуты Европейским судом по правам человека: Страсбург не признал политической подоплеки в деле "Ив Роше" (именно по нему подавалась жалоба), хотя и присудил компенсации за домашний арест, которые были сполна выплачены властями России.

https://ria.ru/20210202/zakharova-1595765222.html

россия

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Зарубежные дипломаты посетили заседание по делу Навального Представители дипломатических миссий ряда зарубежных стран посетили заседание по делу российского оппозиционера Алексея Навального о замене ему условного срока на реальный 2021-02-03T19:39 true PT0M54S

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мария захарова, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), европейский суд по правам человека, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), алексей навальный