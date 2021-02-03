https://ria.ru/20210203/destabilizatsiya-1595939298.html

МВД Украины заявило о возможных попытках дестабилизации ситуации в стране

МВД Украины заявило о возможных попытках дестабилизации ситуации в стране

МВД Украины заявило о возможных попытках дестабилизации ситуации в стране из-за блокировки телеканалов NewsOne, ZIK и "112 Украина". РИА Новости, 04.02.2021

2021-02-03T23:56

2021-02-03T23:56

2021-02-04T00:10

оппозиционная платформа - за жизнь

тарас козак

112 украина

виктор медведчук

владимир зеленский

украина

мвд украины

в мире

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КИЕВ, 4 фев - РИА Новости. МВД Украины заявило о возможных попытках дестабилизации ситуации в стране из-за блокировки телеканалов NewsOne, ZIK и "112 Украина".Шкиряк подчеркнул, что МВД "предостерегает возможных инициаторов и организаторов подобных преступных сценариев, подчеркивая неотвратимость наказания в случае совершения преступлений против государства Украина".Во вторник вечером президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тараса Козака, который владеет указанными каналами. Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти, и их ассоциируют с одним из лидеров партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком. В партии это решение осудили и назвали его проявлением диктатуры и ущемления свободы слова в стране. Телеканалы прекратили эфирное вещание, но остались доступны в YouTube.В перечень ограничений, которые применяются к телеканалам, входят блокирования активов, ограничение торговых операций, предотвращение вывода капитала за пределы Украины, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений. Также телекомпаниям запрещается пользоваться радиочастотным ресурсом Украины и ретранслировать телепрограммы.

https://ria.ru/20200901/donbass-1576541567.html

https://ria.ru/20210203/ukraina-1595681983.html

украина

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

оппозиционная платформа - за жизнь, тарас козак, 112 украина , виктор медведчук, владимир зеленский, украина, мвд украины, в мире