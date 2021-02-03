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https://ria.ru/20210203/bennett-1595684687.html
Леди Гага записала новый альбом с 94-летним Тони Беннеттом
Леди Гага записала новый альбом с 94-летним Тони Беннеттом
Леди Гага записала музыкальный альбом с участием легендарного эстрадного певца Тони Беннетта, несмотря на его болезнь, сообщает Variety. РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T01:39
2021-02-03T01:39
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МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. Леди Гага записала музыкальный альбом с участием легендарного эстрадного певца Тони Беннетта, несмотря на его болезнь, сообщает Variety.Новый релиз будет продолжением их совместной работы над пластинкой “Cheek to Cheek”, вышедшей в 2014 году и имевшей большой успех. Релиз запланирован на весну 2021 года.Когда они с Леди Гагой начали записывать новый альбом на студии Electric Lady в Нью-Йорке в 2018 году, у Беннетта уже были явные симптомы болезни Альцгеймера, которую диагностировали у него еще в 2016 году, что его помощники тщательно пытались скрыть. Работа над пластинкой продолжалась до начала 2020 года, и Леди Гага как могла подбадривала Беннетта.Как пишет издание AARP, сохранились видеозаписи некоторых рабочих моментов. Судя по ним, Беннетт говорил крайне редко, а иногда казался потерянным и сбитым с толку. Певица явно понимала, в каком он состоянии, поэтому произносила короткие и простые фразы (именно так эксперты рекомендуют общаться с пациентами с болезнью Альцгеймера).“Cheek to Cheek" почти сразу после выхода в ноябре 2014 года занял первую строчку в чарте Billboard 200. Для Беннетта это была вторая пластинка — "номер один" — за три года. В 2011 его альбом "Duets II" впервые в жизни 85-летнего тогда автора возглавил хит-парад. Певец стал старейшим из ныне живущих исполнителей, возглавивших рейтинг Billboard. Всего на счету Беннетта 18 премий "Грэмми", а в 1995 его "MTV Unplagged” назвали "лучшим альбомом года".
https://ria.ru/20210114/mandelshtam-1592936469.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
музыка, новости культуры, шоу-бизнес, lady gaga (стефани джерманотта), нью-йорк (город)

Леди Гага записала новый альбом с 94-летним Тони Беннеттом

01:39 03.02.2021
 
© AFP 2021 / Larry BusaccaТони Беннетт и Леди Гаги на церемонии вручения премии Грэмми
Тони Беннетт и Леди Гаги на церемонии вручения премии Грэмми - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
© AFP 2021 / Larry Busacca
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. Леди Гага записала музыкальный альбом с участием легендарного эстрадного певца Тони Беннетта, несмотря на его болезнь, сообщает Variety.
Новый релиз будет продолжением их совместной работы над пластинкой “Cheek to Cheek”, вышедшей в 2014 году и имевшей большой успех. Релиз запланирован на весну 2021 года.
Когда они с Леди Гагой начали записывать новый альбом на студии Electric Lady в Нью-Йорке в 2018 году, у Беннетта уже были явные симптомы болезни Альцгеймера, которую диагностировали у него еще в 2016 году, что его помощники тщательно пытались скрыть.
Работа над пластинкой продолжалась до начала 2020 года, и Леди Гага как могла подбадривала Беннетта.
Как пишет издание AARP, сохранились видеозаписи некоторых рабочих моментов. Судя по ним, Беннетт говорил крайне редко, а иногда казался потерянным и сбитым с толку. Певица явно понимала, в каком он состоянии, поэтому произносила короткие и простые фразы (именно так эксперты рекомендуют общаться с пациентами с болезнью Альцгеймера).
“Cheek to Cheek" почти сразу после выхода в ноябре 2014 года занял первую строчку в чарте Billboard 200. Для Беннетта это была вторая пластинка — "номер один" — за три года. В 2011 его альбом "Duets II" впервые в жизни 85-летнего тогда автора возглавил хит-парад. Певец стал старейшим из ныне живущих исполнителей, возглавивших рейтинг Billboard.
Всего на счету Беннетта 18 премий "Грэмми", а в 1995 его "MTV Unplagged” назвали "лучшим альбомом года".
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