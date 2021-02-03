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Мэрия Хабаровска опровергла данные о сокращении числа автобусов
Мэрия Хабаровска опровергла данные о сокращении числа автобусов
Информация из соцсетей, что в среду в Хабаровске из-за проблем с бензином на маршруты якобы вышло вдвое меньше пассажирского общественного транспорта, не... РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T12:32
2021-02-03T12:32
роснефть
федеральное агентство по государственным резервам (росрезерв)
аи-92
хабаровск
аи-95
хабаровский край
общество
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ХАБАРОВСК, 3 фев - РИА Новости. Информация из соцсетей, что в среду в Хабаровске из-за проблем с бензином на маршруты якобы вышло вдвое меньше пассажирского общественного транспорта, не соответствует действительности, говорится в сообщении мэрии.Он добавил, что никаких официальных обращений от горожан по поводу невыхода машин на линию управление не получало. Весь остальной пассажирский общественный транспорт Хабаровска (за исключением электрического) работает на газовом (порядка 160 единиц) и дизельном топливе (более 250 машин). Если говорить конкретно о 29 муниципальных автобусах, то 23 из них – газовые, а шесть – дизельные. Перебоев с поставками этих видов горючего в краевом центре не наблюдается.Бензин марки АИ-92, на нехватку которого ссылаются пользователи соцсетей, на заправках "Роснефти" и "Альянса" есть, заявил Ощановский. "Весь коммерческий и муниципальный транспорт вышел сегодня на маршруты в 100%-м составе согласно плану и будет работать по обычному расписанию – с 6.00 до 23.00", - сообщил он.По словам Ощановского, 3 февраля к пунктам назначения пассажиров доставляют 578 транспортных средств: 30 трамваев, 16 троллейбусов, 532 автобуса. В условиях сниженного из-за пандемии COVID-19 пассажиропотока этого достаточно. "Отмечу, что на сегодняшний день коронавирусом и ОРВИ болеют около 10% хабаровских водителей, но это не мешает муниципалитету и перевозчикам решать задачу пассажироперевозок надлежащим образом", - подчеркнул чиновник.Он сообщил, что, учитывая нестабильную ситуацию с бензином в Хабаровске, по поручению мэра города Сергея Кравчука достигнута договоренность с ОАО "Хабнефтепродукт"-"НК" Альянс" о том, чтобы на заправках компании водители пассажирских автобусов заправлялись в приоритетном порядке. Многие коммерческие перевозчики и без этой договоренности заправляются на льготных основаниях – без простаивания в очереди, имея на руках топливные карты "Хабнефтепродукта".Перебои с топливом в Хабаровском крае отмечаются с 18 января. На автозаправках образовались очереди, часть АЗС закрылась из-за отсутствия топлива. Краевые власти сообщали о плановой модернизации Хабаровского НПЗ, принадлежащего ННК. НПЗ заработал 30 января, но не вошел в производственный цикл. С ННК был проработан вопрос о поставках топлива для края из Росрезерва. НПЗ отчитался в среду о завершении ремонта и возобновлении производства автобензинов АИ-92 и АИ-95, заявив, что 3 февраля начнутся отгрузки топлива с завода на АЗС ННК.
https://ria.ru/20210203/zapravki-1595790771.html
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роснефть, федеральное агентство по государственным резервам (росрезерв), аи-92, хабаровск, аи-95, хабаровский край, общество

Мэрия Хабаровска опровергла данные о сокращении числа автобусов

12:32 03.02.2021
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкВодитель в салоне автобуса
Водитель в салоне автобуса - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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ХАБАРОВСК, 3 фев - РИА Новости. Информация из соцсетей, что в среду в Хабаровске из-за проблем с бензином на маршруты якобы вышло вдвое меньше пассажирского общественного транспорта, не соответствует действительности, говорится в сообщении мэрии.
"Информация, распространяемая в соцсетях - ложь, совершенно не соответствует действительности. Проблем с бензином у муниципальных и коммерческих перевозчиков нет. На нем сегодня работает около 40% автобусов, в основном – среднего класса. Жалоб на то, что машины не смогли выйти на линию из-за невозможности заправиться, ни от муниципальных водителей, ни от коммерсантов в городское управление транспорта сегодня не поступало", - процитированы в сообщении слова и.о. заместителя мэра по промышленности, транспорту, связи и работе с правоохранительными органами Владимира Ощановского.
Он добавил, что никаких официальных обращений от горожан по поводу невыхода машин на линию управление не получало. Весь остальной пассажирский общественный транспорт Хабаровска (за исключением электрического) работает на газовом (порядка 160 единиц) и дизельном топливе (более 250 машин). Если говорить конкретно о 29 муниципальных автобусах, то 23 из них – газовые, а шесть – дизельные. Перебоев с поставками этих видов горючего в краевом центре не наблюдается.
Бензин марки АИ-92, на нехватку которого ссылаются пользователи соцсетей, на заправках "Роснефти" и "Альянса" есть, заявил Ощановский. "Весь коммерческий и муниципальный транспорт вышел сегодня на маршруты в 100%-м составе согласно плану и будет работать по обычному расписанию – с 6.00 до 23.00", - сообщил он.
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По словам Ощановского, 3 февраля к пунктам назначения пассажиров доставляют 578 транспортных средств: 30 трамваев, 16 троллейбусов, 532 автобуса. В условиях сниженного из-за пандемии COVID-19 пассажиропотока этого достаточно. "Отмечу, что на сегодняшний день коронавирусом и ОРВИ болеют около 10% хабаровских водителей, но это не мешает муниципалитету и перевозчикам решать задачу пассажироперевозок надлежащим образом", - подчеркнул чиновник.
Он сообщил, что, учитывая нестабильную ситуацию с бензином в Хабаровске, по поручению мэра города Сергея Кравчука достигнута договоренность с ОАО "Хабнефтепродукт"-"НК" Альянс" о том, чтобы на заправках компании водители пассажирских автобусов заправлялись в приоритетном порядке. Многие коммерческие перевозчики и без этой договоренности заправляются на льготных основаниях – без простаивания в очереди, имея на руках топливные карты "Хабнефтепродукта".
Перебои с топливом в Хабаровском крае отмечаются с 18 января. На автозаправках образовались очереди, часть АЗС закрылась из-за отсутствия топлива. Краевые власти сообщали о плановой модернизации Хабаровского НПЗ, принадлежащего ННК. НПЗ заработал 30 января, но не вошел в производственный цикл. С ННК был проработан вопрос о поставках топлива для края из Росрезерва. НПЗ отчитался в среду о завершении ремонта и возобновлении производства автобензинов АИ-92 и АИ-95, заявив, что 3 февраля начнутся отгрузки топлива с завода на АЗС ННК.
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