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В Воронеже два человека пострадали при столкновении автобусов
В Воронеже два человека пострадали при столкновении автобусов
Два пассажира попали в больницу с травмами после того, как маршрутная "Газель" врезалась в стоявший на остановке ЛиАЗ в центре Воронежа, сообщает в среду ГУМВД... РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T14:05
2021-02-03T14:05
2021-02-03T14:09
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воронеж
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ВОРОНЕЖ, 3 фев - РИА Новости. Два пассажира попали в больницу с травмами после того, как маршрутная "Газель" врезалась в стоявший на остановке ЛиАЗ в центре Воронежа, сообщает в среду ГУМВД по региону.Авария произошла в 06.55 мск на остановке "Площадь Застава".В результате ДТП травмы получили два пассажира "Газели". По данным полиции, 62-летняя женщина и 33-летний мужчина были доставлены в больницу.По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.
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