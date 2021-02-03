https://ria.ru/20210203/avtobus-1595845518.html

В Воронеже два человека пострадали при столкновении автобусов

В Воронеже два человека пострадали при столкновении автобусов

Два пассажира попали в больницу с травмами после того, как маршрутная "Газель" врезалась в стоявший на остановке ЛиАЗ в центре Воронежа, сообщает в среду ГУМВД... РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-03T14:05

2021-02-03T14:05

2021-02-03T14:09

гумвд

воронеж

происшествия

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ВОРОНЕЖ, 3 фев - РИА Новости. Два пассажира попали в больницу с травмами после того, как маршрутная "Газель" врезалась в стоявший на остановке ЛиАЗ в центре Воронежа, сообщает в среду ГУМВД по региону.Авария произошла в 06.55 мск на остановке "Площадь Застава".В результате ДТП травмы получили два пассажира "Газели". По данным полиции, 62-летняя женщина и 33-летний мужчина были доставлены в больницу.По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.

https://ria.ru/20210201/avariya-1595499978.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гумвд, воронеж, происшествия