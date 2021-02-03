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В Воронеже два человека пострадали при столкновении автобусов
В Воронеже два человека пострадали при столкновении автобусов
Два пассажира попали в больницу с травмами после того, как маршрутная "Газель" врезалась в стоявший на остановке ЛиАЗ в центре Воронежа, сообщает в среду ГУМВД... РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T14:05
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ВОРОНЕЖ, 3 фев - РИА Новости. Два пассажира попали в больницу с травмами после того, как маршрутная "Газель" врезалась в стоявший на остановке ЛиАЗ в центре Воронежа, сообщает в среду ГУМВД по региону.Авария произошла в 06.55 мск на остановке "Площадь Застава".В результате ДТП травмы получили два пассажира "Газели". По данным полиции, 62-летняя женщина и 33-летний мужчина были доставлены в больницу.По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.
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гумвд, воронеж, происшествия

В Воронеже два человека пострадали при столкновении автобусов

14:05 03.02.2021 (обновлено: 14:09 03.02.2021)
 
© Фото : ГУ МВД России по Воронежской областиДТП с участием автобуса в Воронеже
ДТП с участием автобуса в Воронеже - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
© Фото : ГУ МВД России по Воронежской области
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 3 фев - РИА Новости. Два пассажира попали в больницу с травмами после того, как маршрутная "Газель" врезалась в стоявший на остановке ЛиАЗ в центре Воронежа, сообщает в среду ГУМВД по региону.
Авария произошла в 06.55 мск на остановке "Площадь Застава".
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1 февраля, 13:41
Самарские власти рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с грузовиком
"По предварительным данным, 46-летний водитель маршрутного автобуса "Газель" допустил наезд на стоящий на остановке маршрутный автобус ЛИАЗ под управлением 42-летнего мужчины", - говорится в сообщении.
В результате ДТП травмы получили два пассажира "Газели". По данным полиции, 62-летняя женщина и 33-летний мужчина были доставлены в больницу.
По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.
 
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