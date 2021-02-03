https://ria.ru/20210203/aktsiya-1595829112.html

В Москве задержали мужчину, распылившего газ на незаконной акции

В Москве задержали мужчину, распылившего газ на незаконной акции

Задержан молодой человек, распыливший баллончик в лицо росгвардейцу на незаконной акции в Москве 31 января, он полностью признал вину, сообщает Следственный... РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-03T12:49

2021-02-03T12:49

2021-02-03T12:49

алексей навальный

следственный комитет россии (ск рф)

москва

происшествия

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Задержан молодой человек, распыливший баллончик в лицо росгвардейцу на незаконной акции в Москве 31 января, он полностью признал вину, сообщает Следственный комитет РФ в среду.

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей навальный, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия