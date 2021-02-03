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В Москве задержали мужчину, распылившего газ на незаконной акции
В Москве задержали мужчину, распылившего газ на незаконной акции
Задержан молодой человек, распыливший баллончик в лицо росгвардейцу на незаконной акции в Москве 31 января, он полностью признал вину, сообщает Следственный... РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T12:49
2021-02-03T12:49
2021-02-03T12:49
алексей навальный
следственный комитет россии (ск рф)
москва
происшествия
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Задержан молодой человек, распыливший баллончик в лицо росгвардейцу на незаконной акции в Москве 31 января, он полностью признал вину, сообщает Следственный комитет РФ в среду.
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алексей навальный, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия