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Песков призвал объективно оценивать случаи применения ОМОНом силы
Песков призвал объективно оценивать случаи применения ОМОНом силы
Случаи применения силы правоохранителями на несогласованных акциях в Москве нужно оценивать объективно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T13:26
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россия
омон россии
дмитрий песков
москва
происшествия
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Случаи применения силы правоохранителями на несогласованных акциях в Москве нужно оценивать объективно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Я не знаю, каких людей, стоящих на остановках, привлекали. Опять же, нужно отдельно взятые случаи рассматривать. Что касается этих граждан в машине, этому предшествовали, опять же, провокационные выкрики и оскорбления. Поэтому здесь нужно все объективно и беспристрастно оценивать, квалифицировать", - сказал Песков журналистам, комментируя случаи, когда во вторник сотрудники ОМОНа доставали людей из машины и применяли к ним силу.Также он напомнил, что по случаю с оператором одного из СМИ, который попал под руку силовика, проходит служебное расследование."Провокаторы вносят определенный дискомфорт в жизнь города. И мы с вами можем просто не поддаваться на все провокации и помогать сотрудникам таким образом противодействовать этим провокаторам и обеспечивать порядок", - подчеркнул Песков.
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россия, омон россии, дмитрий песков, москва, происшествия

Песков призвал объективно оценивать случаи применения ОМОНом силы

13:26 03.02.2021 (обновлено: 13:38 03.02.2021)
 
© РИА НовостиСотрудники полиции на Красной площади в Москве
Сотрудники полиции на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
© РИА Новости
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Случаи применения силы правоохранителями на несогласованных акциях в Москве нужно оценивать объективно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Я не знаю, каких людей, стоящих на остановках, привлекали. Опять же, нужно отдельно взятые случаи рассматривать. Что касается этих граждан в машине, этому предшествовали, опять же, провокационные выкрики и оскорбления. Поэтому здесь нужно все объективно и беспристрастно оценивать, квалифицировать", - сказал Песков журналистам, комментируя случаи, когда во вторник сотрудники ОМОНа доставали людей из машины и применяли к ним силу.
Также он напомнил, что по случаю с оператором одного из СМИ, который попал под руку силовика, проходит служебное расследование.
"Провокаторы вносят определенный дискомфорт в жизнь города. И мы с вами можем просто не поддаваться на все провокации и помогать сотрудникам таким образом противодействовать этим провокаторам и обеспечивать порядок", - подчеркнул Песков.
Сотрудники правоохранительных органов в районе Каланчевской улицы в Москве - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
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