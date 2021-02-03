https://ria.ru/20210203/aktsii-1595837514.html

Песков призвал объективно оценивать случаи применения ОМОНом силы

Песков призвал объективно оценивать случаи применения ОМОНом силы

Случаи применения силы правоохранителями на несогласованных акциях в Москве нужно оценивать объективно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-03T13:26

2021-02-03T13:26

2021-02-03T13:38

россия

омон россии

дмитрий песков

москва

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595756698_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_f3bccf7e2afeed810fc98db601a9840c.jpg

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Случаи применения силы правоохранителями на несогласованных акциях в Москве нужно оценивать объективно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Я не знаю, каких людей, стоящих на остановках, привлекали. Опять же, нужно отдельно взятые случаи рассматривать. Что касается этих граждан в машине, этому предшествовали, опять же, провокационные выкрики и оскорбления. Поэтому здесь нужно все объективно и беспристрастно оценивать, квалифицировать", - сказал Песков журналистам, комментируя случаи, когда во вторник сотрудники ОМОНа доставали людей из машины и применяли к ним силу.Также он напомнил, что по случаю с оператором одного из СМИ, который попал под руку силовика, проходит служебное расследование."Провокаторы вносят определенный дискомфорт в жизнь города. И мы с вами можем просто не поддаваться на все провокации и помогать сотрудникам таким образом противодействовать этим провокаторам и обеспечивать порядок", - подчеркнул Песков.

https://ria.ru/20210203/aktsii-1595834357.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, омон россии, дмитрий песков, москва, происшествия