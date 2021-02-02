https://ria.ru/20210202/zhurnalisty-1595772217.html

В Москве задержали журналистов "Важных историй" и The Bell

В Москве задержали журналистов "Важных историй" и The Bell

Журналистка "Важных историй" Екатерина Аренина сообщила РИА Новости, что ее, а также сотрудниц The Bell Валерию Позычанюк и Анастасию Стогней задержали в центре РИА Новости, 02.02.2021

2021-02-02T23:57

2021-02-02T23:57

2021-02-02T23:57

омон россии

алексей навальный

москва

происшествия

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Журналистка "Важных историй" Екатерина Аренина сообщила РИА Новости, что ее, а также сотрудниц The Bell Валерию Позычанюк и Анастасию Стогней задержали в центре Москвы.После приговора Алексею Навальному его сторонники начали призывать к несогласованной акции в центре Москвы.Пресс-карту, по словам журналистки, она предъявила."Причину задержания не объяснили. Мы шли за толпой в Дмитровском переулке, снимали видео, с пресс-картой я была. Нас зажали у стены, около 20 человек ОМОНа, и потом сказали всем проходить в автозаки", - сообщила Аренина.

https://ria.ru/20210202/zhurnalisty-1595749836.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

омон россии, алексей навальный, москва, происшествия