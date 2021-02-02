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В Москве задержали журналистов "Важных историй" и The Bell
В Москве задержали журналистов "Важных историй" и The Bell
Журналистка "Важных историй" Екатерина Аренина сообщила РИА Новости, что ее, а также сотрудниц The Bell Валерию Позычанюк и Анастасию Стогней задержали в центре РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T23:57
2021-02-02T23:57
2021-02-02T23:57
омон россии
алексей навальный
москва
происшествия
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Журналистка "Важных историй" Екатерина Аренина сообщила РИА Новости, что ее, а также сотрудниц The Bell Валерию Позычанюк и Анастасию Стогней задержали в центре Москвы.После приговора Алексею Навальному его сторонники начали призывать к несогласованной акции в центре Москвы.Пресс-карту, по словам журналистки, она предъявила."Причину задержания не объяснили. Мы шли за толпой в Дмитровском переулке, снимали видео, с пресс-картой я была. Нас зажали у стены, около 20 человек ОМОНа, и потом сказали всем проходить в автозаки", - сообщила Аренина.
https://ria.ru/20210202/zhurnalisty-1595749836.html
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омон россии, алексей навальный, москва, происшествия