https://ria.ru/20210202/zhurnalist-1595672906.html
В Улан-Удэ подростки жестоко избили и ограбили журналиста
В Улан-Удэ подростки жестоко избили и ограбили журналиста
В Улан-Удэ задержали трех несовершеннолетних, которых подозревают в нападении на известного журналиста, сообщает управление Следственного комитета по Бурятии. РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T14:25
2021-02-02T14:25
2021-02-02T14:51
россия
следственный комитет россии (ск рф)
улан-удэ
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 2 фев — РИА Новости. В Улан-Удэ задержали трех несовершеннолетних, которых подозревают в нападении на известного журналиста, сообщает управление Следственного комитета по Бурятии.Имени пострадавшего в ведомстве не назвали, однако местные СМИ сообщают, что это был корреспондент БГТРК Владимир Жаров.По данным СК, вечером 30 января трое молодых людей напали на 62-летнего журналиста у подъезда дома на Ключевской улице, избили его и ограбили. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Разбой с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего".Вскоре задержали подозреваемых — трех 17-летних подростков, которых пострадавший опознал по фотографии. При обыске у них нашли похищенный телефон. На допросе молодые люди признали вину и подробно рассказали о нападении. Им уже предъявили обвинение.Как выяснило следствие, юноши распивали спиртное, возле магазина увидели мужчину, проследили за ним и напали: ударили его металлическим прутом по голове, затащили в подъезд и избили.Оперативники отследили перевод и вышли на след подозреваемых. Сейчас решается вопрос об их аресте.Пострадавший журналист находится в больнице.
https://ria.ru/20201207/podrostki-1587971518.html
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россия, следственный комитет россии (ск рф), улан-удэ, происшествия
КРАСНОЯРСК, 2 фев — РИА Новости. В Улан-Удэ задержали трех несовершеннолетних, которых подозревают в нападении на известного журналиста, сообщает управление Следственного комитета по Бурятии.
Имени пострадавшего в ведомстве не назвали, однако местные СМИ сообщают, что это был корреспондент БГТРК Владимир Жаров.
По данным СК
, вечером 30 января трое молодых людей напали на 62-летнего журналиста у подъезда дома на Ключевской улице, избили его и ограбили. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Разбой с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего".
Вскоре задержали подозреваемых — трех 17-летних подростков, которых пострадавший опознал по фотографии. При обыске у них нашли похищенный телефон. На допросе молодые люди признали вину и подробно рассказали о нападении. Им уже предъявили обвинение.
Как выяснило следствие, юноши распивали спиртное, возле магазина увидели мужчину, проследили за ним и напали: ударили его металлическим прутом по голове, затащили в подъезд и избили.
"После нападения злоумышленники, обыскав одежду и сумку потерпевшего, похитили у него мобильный телефон и другие вещи, с которыми скрылись с места происшествия. После этого при помощи похищенного телефона, подключенного к услуге "мобильный банк", обвиняемые со счета своей жертвы перевели на банковский счет одного из них восемь тысяч рублей", — говорится в сообщении.
Оперативники отследили перевод и вышли на след подозреваемых. Сейчас решается вопрос об их аресте.
Пострадавший журналист находится в больнице.