https://ria.ru/20210202/zhurnalist-1595672906.html

В Улан-Удэ подростки жестоко избили и ограбили журналиста

В Улан-Удэ подростки жестоко избили и ограбили журналиста

В Улан-Удэ задержали трех несовершеннолетних, которых подозревают в нападении на известного журналиста, сообщает управление Следственного комитета по Бурятии. РИА Новости, 02.02.2021

2021-02-02T14:25

2021-02-02T14:25

2021-02-02T14:51

россия

следственный комитет россии (ск рф)

улан-удэ

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 2 фев — РИА Новости. В Улан-Удэ задержали трех несовершеннолетних, которых подозревают в нападении на известного журналиста, сообщает управление Следственного комитета по Бурятии.Имени пострадавшего в ведомстве не назвали, однако местные СМИ сообщают, что это был корреспондент БГТРК Владимир Жаров.По данным СК, вечером 30 января трое молодых людей напали на 62-летнего журналиста у подъезда дома на Ключевской улице, избили его и ограбили. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Разбой с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего".Вскоре задержали подозреваемых — трех 17-летних подростков, которых пострадавший опознал по фотографии. При обыске у них нашли похищенный телефон. На допросе молодые люди признали вину и подробно рассказали о нападении. Им уже предъявили обвинение.Как выяснило следствие, юноши распивали спиртное, возле магазина увидели мужчину, проследили за ним и напали: ударили его металлическим прутом по голове, затащили в подъезд и избили.Оперативники отследили перевод и вышли на след подозреваемых. Сейчас решается вопрос об их аресте.Пострадавший журналист находится в больнице.

https://ria.ru/20201207/podrostki-1587971518.html

https://ria.ru/20201027/izbienie--1581702080.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), улан-удэ, происшествия