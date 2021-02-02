https://ria.ru/20210202/zelenskiy-1595681746.html

"Он посмотрит интервью". Зеленский отказался ответить на вопрос о Путине

"Он посмотрит интервью". Зеленский отказался ответить на вопрос о Путине

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью HBO не стал отвечать на вопрос о способах наладить отношения с российским коллегой Владимиром Путиным. РИА Новости, 02.02.2021

2021-02-02T14:59

2021-02-02T14:59

2021-02-02T18:38

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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в интервью HBO не стал отвечать на вопрос о способах наладить отношения с российским коллегой Владимиром Путиным.Журналисты спросили Зеленского, что нужно сделать для достижения мира на Украине, "как понять Путина и как с ним работать". Полная расшифровка интервью приводится на сайте украинского лидера.При этом Зеленский выразил уверенность, что Киев смог бы "противостоять" России в случае вхождения Украины в НАТО. Также он обвинил Москву в якобы затормаживании минского процесса и выразил надежду на "возвращение" утерянных территорий.Конфликт на юго-востоке Украины регулируется Минскими соглашениями. Они предусматривают прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, а также конституционную реформу, ключевыми элементами которой должны стать децентрализация и принятие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Однако украинские политики затягивают выполнение этого плана и регулярно выдвигают противоречащие соглашениям идеи.

https://ria.ru/20210201/zelenskiy-1595534296.html

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россия, владимир зеленский, владимир путин, украина, в мире