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"Он посмотрит интервью". Зеленский отказался ответить на вопрос о Путине
"Он посмотрит интервью". Зеленский отказался ответить на вопрос о Путине
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью HBO не стал отвечать на вопрос о способах наладить отношения с российским коллегой Владимиром Путиным. РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T14:59
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россия
владимир зеленский
владимир путин
украина
в мире
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в интервью HBO не стал отвечать на вопрос о способах наладить отношения с российским коллегой Владимиром Путиным.Журналисты спросили Зеленского, что нужно сделать для достижения мира на Украине, "как понять Путина и как с ним работать". Полная расшифровка интервью приводится на сайте украинского лидера.При этом Зеленский выразил уверенность, что Киев смог бы "противостоять" России в случае вхождения Украины в НАТО. Также он обвинил Москву в якобы затормаживании минского процесса и выразил надежду на "возвращение" утерянных территорий.Конфликт на юго-востоке Украины регулируется Минскими соглашениями. Они предусматривают прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, а также конституционную реформу, ключевыми элементами которой должны стать децентрализация и принятие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Однако украинские политики затягивают выполнение этого плана и регулярно выдвигают противоречащие соглашениям идеи.
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россия, владимир зеленский, владимир путин, украина, в мире

"Он посмотрит интервью". Зеленский отказался ответить на вопрос о Путине

14:59 02.02.2021 (обновлено: 18:38 02.02.2021)
 
© РИА Новости / СтрингерПрезидент Украины Владимир Зеленский на заседании в Верховной Раде
Президент Украины Владимир Зеленский на заседании в Верховной Раде - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в интервью HBO не стал отвечать на вопрос о способах наладить отношения с российским коллегой Владимиром Путиным.
Журналисты спросили Зеленского, что нужно сделать для достижения мира на Украине, "как понять Путина и как с ним работать". Полная расшифровка интервью приводится на сайте украинского лидера.

"Я боюсь, что не могу рассказать это телезрителям, иначе оно потом не сработает. Потому что все будут смотреть вашу программу, даже он будет смотреть. Я в этом уверен", — ответил глава Украины.

При этом Зеленский выразил уверенность, что Киев смог бы "противостоять" России в случае вхождения Украины в НАТО. Также он обвинил Москву в якобы затормаживании минского процесса и выразил надежду на "возвращение" утерянных территорий.
Конфликт на юго-востоке Украины регулируется Минскими соглашениями. Они предусматривают прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, а также конституционную реформу, ключевыми элементами которой должны стать децентрализация и принятие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Однако украинские политики затягивают выполнение этого плана и регулярно выдвигают противоречащие соглашениям идеи.
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