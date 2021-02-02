https://ria.ru/20210202/zasedanie-1595632021.html

Началось заседание Мосгорсуда, где рассмотрят дело Навального

Началось заседание Мосгорсуда, где рассмотрят дело Навального

Симоновский суд Москвы в выездном формате в здании Мосгорсуда начал заседание по представлению ФСИН о замене Алексею Навальному условного наказания на реальный... РИА Новости, 02.02.2021

2021-02-02T11:23

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россия

ив роше

вадим кобзев

ольга михайлова

алексей навальный

генеральная прокуратура рф

москва

химки

общество

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МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Симоновский суд Москвы в выездном формате в здании Мосгорсуда начал заседание по представлению ФСИН о замене Алексею Навальному условного наказания на реальный срок, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Навальный участвует в слушании, находясь в "аквариуме" суда, его интересы представляют адвокаты Вадим Кобзев и Ольга Михайлова. В зале заседаний также находится супруга блогера Юлия Навальная и несколько десятков журналистов.В понедельник Генпрокуратура заявила, что поддерживает требования ФСИН о замене Навальному условного срока на реальный, считает представление законным и обоснованным.Навального задержали 17 января в "Шереметьево" по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением. Его отвезли в отдел полиции в Химки - ближайший к аэропорту крупный город, - где на следующий день Химкинский горсуд в ходе выездного заседания заключил Навального под стражу на 30 суток. Как утверждает ФСИН, Навальный задержан за нарушения испытательного срока как условно осужденный по делу "Ив Роше", 29 декабря 2020 года его объявили в РФ в розыск.

https://ria.ru/20210201/arest-1595559457.html

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россия, ив роше, вадим кобзев, ольга михайлова, алексей навальный, генеральная прокуратура рф, москва, химки, общество, происшествия, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)