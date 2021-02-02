https://ria.ru/20210202/zaschita-1595639597.html

Пользователи iPhone получили возможность защиты своих данных

Пользователи iPhone получили возможность защиты своих данных

Новая функция конфиденциальности, с помощью которой можно запретить разработчикам отслеживать данные в приложениях и в интернете для персонализированной... РИА Новости, 02.02.2021

2021-02-02T11:53

2021-02-02T11:53

2021-02-02T11:53

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apple ios

apple

технологии

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости/Прайм. Новая функция конфиденциальности, с помощью которой можно запретить разработчикам отслеживать данные в приложениях и в интернете для персонализированной рекламы, появилась в бета-версии iOS 14.5 и iPadOS 14.5 для разработчиков, сообщили РИА Новости в российском офисе Apple."Если приложение подразумевает отслеживание вашей активности, разработчик сначала должен получить у вас разрешение на это. Список приложений, которым вы позволили отслеживать свои данные, можно просмотреть и изменить в "Настройках", - уточняют в компании.Кроме того, в новую версию добавлена поддержка контроллеров Xbox и Playstation, а также поддержка 5G в режиме двух sim-карт. Расширены возможности распознавания рукописного текста, функция "От руки", а также добавлена поддержка португальского, французского, итальянского, немецкого и испанского языков. Голосовой помощник Siri теперь умеет совершать экстренный вызов контактам на случай ЧП.Помимо этого, в новой прошивке появилась возможность разблокировать iPhone через Face ID, не снимая защитную маску с лица, главным условием для корректной работы Face ID является наличие разблокированных Apple Watch на руке.Публичные версии операционных систем iOS 14.5 и iPadOS 14.5 станут доступны позднее.

https://ria.ru/20210202/iphone-1595628272.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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