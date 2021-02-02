https://ria.ru/20210202/zakharova-1595765222.html

Захарова пригласила посетивших суд по Навальному дипломатов в Крым

Захарова пригласила посетивших суд по Навальному дипломатов в Крым

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пригласила западных дипломатов, приехавших в Мосгорсуд на слушание о замене Алексею Навальному условного срока... РИА Новости, 02.02.2021

2021-02-02T22:27

2021-02-02T22:27

2021-02-02T22:27

замена условного срока навального

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

алексей навальный

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/15/1594057161_0:0:3092:1739_1920x0_80_0_0_1501927473b8b8661051366b6429ae70.jpg

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пригласила западных дипломатов, приехавших в Мосгорсуд на слушание о замене Алексею Навальному условного срока реальным, посетить Крым: "там тоже много всего интересного происходит".Во вторник корреспондент РИА Новости передавал, что в Мосгорсуд на слушание о замене Навальному условного срока реальным прибыли более 15 сотрудников посольств разных стран, в том числе европейских. Захарова заявляла, что присутствие иностранных дипломатов на суде по делу Навального - вмешательство во внутренние дела РФ и саморазоблачение попыток Запада сдержать Россию.Симоновский суд Москвы во вторник постановил отменить Навальному условный срок по делу "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. Ряд стран Запада призвали освободить Навального.В МИД РФ ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, а в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку". В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном.Суды ранее уже трижды рассматривали представления ФСИН о замене Навальному условного срока реальным – и каждый раз отказывали, лишь продляя испытательный срок. Между тем только за последние три года, по данным ФСИН, Навальный без малого 60 раз не отметился в срок в уголовно-исполнительной инспекции (он обязан делать это дважды в месяц) и получил многочисленные административные наказания, от крупных штрафов до арестов. Каждый из этих фактов по отдельности и все вкупе, по закону, грозят осужденному отменой привилегии отбывать срок условно. Сама по себе эта мера применяется в России довольно активно – только в прошлом году условный срок был заменен реальным 11,3 тысячам человек, а в 2019-м – более чем 15 тысячам.

https://ria.ru/20210202/navalnyy-1595686793.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Зарубежные дипломаты посетили заседание по делу Навального Представители дипломатических миссий ряда зарубежных стран посетили заседание по делу российского оппозиционера Алексея Навального о замене ему условного срока на реальный 2021-02-02T22:27 true PT0M54S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

замена условного срока навального, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), происшествия