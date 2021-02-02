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Захарова пригласила посетивших суд по Навальному дипломатов в Крым
Захарова пригласила посетивших суд по Навальному дипломатов в Крым
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пригласила западных дипломатов, приехавших в Мосгорсуд на слушание о замене Алексею Навальному условного срока... РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T22:27
2021-02-02T22:27
замена условного срока навального
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
алексей навальный
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
происшествия
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пригласила западных дипломатов, приехавших в Мосгорсуд на слушание о замене Алексею Навальному условного срока реальным, посетить Крым: "там тоже много всего интересного происходит".Во вторник корреспондент РИА Новости передавал, что в Мосгорсуд на слушание о замене Навальному условного срока реальным прибыли более 15 сотрудников посольств разных стран, в том числе европейских. Захарова заявляла, что присутствие иностранных дипломатов на суде по делу Навального - вмешательство во внутренние дела РФ и саморазоблачение попыток Запада сдержать Россию.Симоновский суд Москвы во вторник постановил отменить Навальному условный срок по делу "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. Ряд стран Запада призвали освободить Навального.В МИД РФ ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, а в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку". В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном.Суды ранее уже трижды рассматривали представления ФСИН о замене Навальному условного срока реальным – и каждый раз отказывали, лишь продляя испытательный срок. Между тем только за последние три года, по данным ФСИН, Навальный без малого 60 раз не отметился в срок в уголовно-исполнительной инспекции (он обязан делать это дважды в месяц) и получил многочисленные административные наказания, от крупных штрафов до арестов. Каждый из этих фактов по отдельности и все вкупе, по закону, грозят осужденному отменой привилегии отбывать срок условно. Сама по себе эта мера применяется в России довольно активно – только в прошлом году условный срок был заменен реальным 11,3 тысячам человек, а в 2019-м – более чем 15 тысячам.
https://ria.ru/20210202/navalnyy-1595686793.html
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Зарубежные дипломаты посетили заседание по делу Навального
Представители дипломатических миссий ряда зарубежных стран посетили заседание по делу российского оппозиционера Алексея Навального о замене ему условного срока на реальный
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замена условного срока навального, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), происшествия

Захарова пригласила посетивших суд по Навальному дипломатов в Крым

22:27 02.02.2021
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
© Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пригласила западных дипломатов, приехавших в Мосгорсуд на слушание о замене Алексею Навальному условного срока реальным, посетить Крым: "там тоже много всего интересного происходит".
Во вторник корреспондент РИА Новости передавал, что в Мосгорсуд на слушание о замене Навальному условного срока реальным прибыли более 15 сотрудников посольств разных стран, в том числе европейских. Захарова заявляла, что присутствие иностранных дипломатов на суде по делу Навального - вмешательство во внутренние дела РФ и саморазоблачение попыток Запада сдержать Россию.

"Хочется сказать дипломатам, которые мотивировали свое присутствие сегодня на заседании суда тем, что они следят за развитием событий в нашей стране, хочется пригласить их в Крым. Шесть лет зовем, говорим, что там тоже много всего интересного происходит. Западные дипломаты голосуют в ООН, принимают резолюции, вводят санкции, мотивируют это все Крымом, но никак не могут доехать. Очень всех ждем, приглашаем, тем более, что видим, как они все активно и оперативно откликаются на все, что происходит у нас в стране. Не проходите мимо Крыма", - сказала Захарова.

Симоновский суд Москвы во вторник постановил отменить Навальному условный срок по делу "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. Ряд стран Запада призвали освободить Навального.
В МИД РФ ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, а в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку". В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном.
Суды ранее уже трижды рассматривали представления ФСИН о замене Навальному условного срока реальным – и каждый раз отказывали, лишь продляя испытательный срок. Между тем только за последние три года, по данным ФСИН, Навальный без малого 60 раз не отметился в срок в уголовно-исполнительной инспекции (он обязан делать это дважды в месяц) и получил многочисленные административные наказания, от крупных штрафов до арестов. Каждый из этих фактов по отдельности и все вкупе, по закону, грозят осужденному отменой привилегии отбывать срок условно. Сама по себе эта мера применяется в России довольно активно – только в прошлом году условный срок был заменен реальным 11,3 тысячам человек, а в 2019-м – более чем 15 тысячам.
Алексей Навальный на заседании Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
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МИД назвал приезд дипломатов на суд по Навальному политической акцией
 
Замена условного срока НавальногоМария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Алексей НавальныйФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Происшествия
 
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