https://ria.ru/20210202/zaderzhaniya-1595715704.html

В СЖР назвали число задержанных у Мосгорсуда журналистов

В СЖР назвали число задержанных у Мосгорсуда журналистов

У Мосгорсуда, где рассматривают дело Алексея Навального, во вторник для проверки документов задержали 11 журналистов, большинство сразу отпущены, серьезных... РИА Новости, 02.02.2021

2021-02-02T17:20

2021-02-02T17:20

2021-02-02T17:20

соловьев владимир (журналист)

алексей навальный

союз журналистов россии

москва

происшествия

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. У Мосгорсуда, где рассматривают дело Алексея Навального, во вторник для проверки документов задержали 11 журналистов, большинство сразу отпущены, серьезных нарушений их прав не замечено, сообщил РИА Новости глава Союза журналистов России Владимир Соловьев.Достаточно надолго, по словам главы СЖР, были задержаны сегодня утром корреспонденты Telegram-канала Mash, но их отпустили после вмешательства союза."Серьезных нарушений прав журналистов мы не заметили. В частности, каких-то, как во время недавних митингов, физических повреждений журналистам не было нанесено. Были только проверки документов. В целом сегодня все проходит гораздо спокойнее, чем 23 и 31 числа", - отметил Соловьев.Он добавил, что СЖР продолжит следить за ситуацией.Слушание, которое было назначено Симоновским судом столицы, проходит в Мосгорсуде в выездном формате, чтобы уместить больше пишущих корреспондентов.В понедельник Генпрокуратура заявила, что поддерживает требования ФСИН о замене Навальному условного срока на реальный, считает представление законным и обоснованным.Навального задержали 17 января в "Шереметьево" по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением. Его отвезли в отдел полиции в Химки - ближайший к аэропорту крупный город, - где на следующий день Химкинский горсуд в ходе выездного заседания заключил Навального под стражу на 30 суток. Как утверждает ФСИН, Навальный задержан за нарушения испытательного срока как условно осужденный по делу "Ив Роше", 29 декабря 2020 года его объявили в РФ в розыск.Суды ранее уже трижды рассматривали представления ФСИН о замене Навальному условного срока реальным – и каждый раз отказывали, лишь продляя испытательный срок.Между тем только за последние три года, по данным ФСИН, Навальный без малого 60 раз не отметился в срок в уголовно-исполнительной инспекции (он обязан делать это дважды в месяц) и получил многочисленные административные наказания, от крупных штрафов до арестов.Каждый из этих фактов по отдельности и все вкупе, по закону, грозят осужденному отменой привилегии отбывать срок условно. Сама по себе эта мера применяется в России довольно активно – только в прошлом году условный срок был заменен реальным 11,3 тысячам человек, а в 2019-м – более чем 15 тысячам.Утверждения же о том, что Навального преследуют исключительно за политическую деятельность, опровергнуты Европейским судом по правам человека: Страсбург не признал политической подоплеки в деле "Ив Роше" (именно по нему подавалась жалоба), хотя и присудил компенсации за домашний арест, которые были сполна выплачены властями России.

https://ria.ru/20210202/zaderzhanie-1595708683.html

https://ria.ru/20210202/dozhd-1595694084.html

https://ria.ru/20210202/sud-1595658168.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

соловьев владимир (журналист), алексей навальный, союз журналистов россии, москва, происшествия