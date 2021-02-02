Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210202/zaderzhaniya-1595715704.html
В СЖР назвали число задержанных у Мосгорсуда журналистов
В СЖР назвали число задержанных у Мосгорсуда журналистов
У Мосгорсуда, где рассматривают дело Алексея Навального, во вторник для проверки документов задержали 11 журналистов, большинство сразу отпущены, серьезных... РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T17:20
2021-02-02T17:20
соловьев владимир (журналист)
алексей навальный
союз журналистов россии
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595714982_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_bf0692875565cf1cf3c4f4392039fe2b.jpg
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. У Мосгорсуда, где рассматривают дело Алексея Навального, во вторник для проверки документов задержали 11 журналистов, большинство сразу отпущены, серьезных нарушений их прав не замечено, сообщил РИА Новости глава Союза журналистов России Владимир Соловьев.Достаточно надолго, по словам главы СЖР, были задержаны сегодня утром корреспонденты Telegram-канала Mash, но их отпустили после вмешательства союза."Серьезных нарушений прав журналистов мы не заметили. В частности, каких-то, как во время недавних митингов, физических повреждений журналистам не было нанесено. Были только проверки документов. В целом сегодня все проходит гораздо спокойнее, чем 23 и 31 числа", - отметил Соловьев.Он добавил, что СЖР продолжит следить за ситуацией.Слушание, которое было назначено Симоновским судом столицы, проходит в Мосгорсуде в выездном формате, чтобы уместить больше пишущих корреспондентов.В понедельник Генпрокуратура заявила, что поддерживает требования ФСИН о замене Навальному условного срока на реальный, считает представление законным и обоснованным.Навального задержали 17 января в "Шереметьево" по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением. Его отвезли в отдел полиции в Химки - ближайший к аэропорту крупный город, - где на следующий день Химкинский горсуд в ходе выездного заседания заключил Навального под стражу на 30 суток. Как утверждает ФСИН, Навальный задержан за нарушения испытательного срока как условно осужденный по делу "Ив Роше", 29 декабря 2020 года его объявили в РФ в розыск.Суды ранее уже трижды рассматривали представления ФСИН о замене Навальному условного срока реальным – и каждый раз отказывали, лишь продляя испытательный срок.Между тем только за последние три года, по данным ФСИН, Навальный без малого 60 раз не отметился в срок в уголовно-исполнительной инспекции (он обязан делать это дважды в месяц) и получил многочисленные административные наказания, от крупных штрафов до арестов.Каждый из этих фактов по отдельности и все вкупе, по закону, грозят осужденному отменой привилегии отбывать срок условно. Сама по себе эта мера применяется в России довольно активно – только в прошлом году условный срок был заменен реальным 11,3 тысячам человек, а в 2019-м – более чем 15 тысячам.Утверждения же о том, что Навального преследуют исключительно за политическую деятельность, опровергнуты Европейским судом по правам человека: Страсбург не признал политической подоплеки в деле "Ив Роше" (именно по нему подавалась жалоба), хотя и присудил компенсации за домашний арест, которые были сполна выплачены властями России.
https://ria.ru/20210202/zaderzhanie-1595708683.html
https://ria.ru/20210202/dozhd-1595694084.html
https://ria.ru/20210202/sud-1595658168.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595714982_219:0:2948:2047_1920x0_80_0_0_cd8a65e7a5fec13e2064a14535fd0cec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
соловьев владимир (журналист), алексей навальный, союз журналистов россии, москва, происшествия

В СЖР назвали число задержанных у Мосгорсуда журналистов

17:20 02.02.2021
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкСотрудники Росгвардии у здания Московского городского суда
Сотрудники Росгвардии у здания Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. У Мосгорсуда, где рассматривают дело Алексея Навального, во вторник для проверки документов задержали 11 журналистов, большинство сразу отпущены, серьезных нарушений их прав не замечено, сообщил РИА Новости глава Союза журналистов России Владимир Соловьев.
"Одиннадцать сотрудников СМИ были задержаны для проверки документов за сегодняшний день перед зданием суда и практически сразу отпущены", - рассказал Соловьев.
Достаточно надолго, по словам главы СЖР, были задержаны сегодня утром корреспонденты Telegram-канала Mash, но их отпустили после вмешательства союза.
"Серьезных нарушений прав журналистов мы не заметили. В частности, каких-то, как во время недавних митингов, физических повреждений журналистам не было нанесено. Были только проверки документов. В целом сегодня все проходит гораздо спокойнее, чем 23 и 31 числа", - отметил Соловьев.
Сотрудники полиции у здания Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
Вчера, 16:50
Корреспондента "Открытых Медиа" задержали у Мосгорсуда
Он добавил, что СЖР продолжит следить за ситуацией.
Слушание, которое было назначено Симоновским судом столицы, проходит в Мосгорсуде в выездном формате, чтобы уместить больше пишущих корреспондентов.
В понедельник Генпрокуратура заявила, что поддерживает требования ФСИН о замене Навальному условного срока на реальный, считает представление законным и обоснованным.
Навального задержали 17 января в "Шереметьево" по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением. Его отвезли в отдел полиции в Химки - ближайший к аэропорту крупный город, - где на следующий день Химкинский горсуд в ходе выездного заседания заключил Навального под стражу на 30 суток. Как утверждает ФСИН, Навальный задержан за нарушения испытательного срока как условно осужденный по делу "Ив Роше", 29 декабря 2020 года его объявили в РФ в розыск.
Сотрудники Росгвардии и полиции у здания Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
Вчера, 15:54
Корреспондента "Дождя" задержали у Мосгорсуда
Суды ранее уже трижды рассматривали представления ФСИН о замене Навальному условного срока реальным – и каждый раз отказывали, лишь продляя испытательный срок.
Между тем только за последние три года, по данным ФСИН, Навальный без малого 60 раз не отметился в срок в уголовно-исполнительной инспекции (он обязан делать это дважды в месяц) и получил многочисленные административные наказания, от крупных штрафов до арестов.
Каждый из этих фактов по отдельности и все вкупе, по закону, грозят осужденному отменой привилегии отбывать срок условно. Сама по себе эта мера применяется в России довольно активно – только в прошлом году условный срок был заменен реальным 11,3 тысячам человек, а в 2019-м – более чем 15 тысячам.
Алексей Навальный на заседании Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
Вчера, 13:21
"Ив Роше" и "Кировлес": за что Навального могут отправить в тюрьму
Утверждения же о том, что Навального преследуют исключительно за политическую деятельность, опровергнуты Европейским судом по правам человека: Страсбург не признал политической подоплеки в деле "Ив Роше" (именно по нему подавалась жалоба), хотя и присудил компенсации за домашний арест, которые были сполна выплачены властями России.
 
Соловьев Владимир (журналист)Алексей НавальныйСоюз журналистов РоссииМоскваПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:40В Пентагоне заявили о возможности ядерной войны с Россией
06:39Эпидемиолог оценила вероятность полной потери зрения после COVID-19
06:35МИД КНР заявил о готовности сотрудничать с Россией по вакцине от COVID-19
06:13РАН: Россия готова начать испытания антитела, нейтрализующего коронавирус
05:48В Москве вновь открылись центральные станции метро
05:23Названа частая ошибка россиян при дефиците витамина C
05:05Минздрав Мексики одобрил экстренное использование вакцины "Спутник V"
04:40Генконсульство России в Нью-Йорке заявило о напавшем на дипмиссию вандале
04:35Эксперт объяснил вероятную смену позиции США по "Северному потоку — 2"
04:34В Приморье пьяный угонщик автобуса протаранил автомобили полиции
04:16Специалист рассказал, почему посторонним нельзя звонить с вашего телефона
04:10Эксперт рассказал о предельно допустимых скидках на гаджеты
03:44В Сколтехе рассказали о будущем вживляемых в человека чипов
03:32Россиянин поехал за наследством в Казахстан и оказался в психбольнице
03:20СК опубликовал репортаж о подростках, участвующих в незаконных акциях
03:17В Центробанке выступили за закрытие одной из программ льготной ипотеки
03:13Адвокат рассказал, как можно лишиться жилья и не узнать об этом
03:06Врач назвал причину побочных эффектов при вакцинации
03:00Найден весьма эффективный против COVID-19 препарат
02:54Дерматолог рассказала о проблеме, на которую указывают красные родинки
Лента новостейМолния