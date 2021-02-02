https://ria.ru/20210202/zaderzhaniya-1595672118.html

У метро "Преображенская площадь" в Москве проходят точечные задержания

У метро "Преображенская площадь" в Москве проходят точечные задержания

Точечные задержания проходят около станции метро "Преображенская площадь" в Москве, ближайшей к Мосгорсуду, где во вторник рассматривается дело Алексея... РИА Новости, 02.02.2021

2021-02-02T14:19

2021-02-02T14:19

2021-02-02T14:36

алексей навальный

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

европейский суд по правам человека

генеральная прокуратура рф

москва

германия

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595670891_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_4050dcc0b0e942cd7c8fd1d1fff5d8a0.jpg

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Точечные задержания проходят около станции метро "Преображенская площадь" в Москве, ближайшей к Мосгорсуду, где во вторник рассматривается дело Алексея Навального, передает корреспондент РИА Новости.Сотрудники полиции в течение примерно получаса подвели к автозаку пять мужчин, обыскали и завели в полицейский автобус.Один из задержанных был в состоянии алкогольного опьянения: ругался, используя нецензурные слова, пытаясь объяснить, что просто шел домой, а его задержали.Во вторник в Мосгорсуде в выездном формате проходит слушание о замене Навальному на реальный условного срока, который был назначен Симоновским районным судом столицы. В понедельник Генпрокуратура заявила, что поддерживает требования ФСИН о замене Навальному условного срока на реальный, считает представление законным и обоснованным.Навального задержали 17 января в Шереметьево по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением. Его отвезли в отдел полиции в Химки — ближайший к аэропорту крупный город, где на следующий день Химкинский горсуд в ходе выездного заседания заключил Навального под стражу на 30 суток. Как утверждает ФСИН, Навальный задержан за нарушения испытательного срока как условно осужденный по делу "Ив Роше", 29 декабря 2020 года его объявили в России в розыск.Суды ранее трижды рассматривали представления ФСИН о замене Навальному условного срока реальным — и каждый раз отказывали, лишь продляя испытательный срок.Между тем только за последние три года, по данным ФСИН, Навальный без малого 60 раз не отметился в срок в уголовно-исполнительной инспекции (он обязан делать это дважды в месяц) и получил многочисленные административные наказания — от крупных штрафов до арестов.Каждый из этих фактов по отдельности и все вкупе по закону грозят осужденному отменой привилегии отбывать срок условно. Сама по себе эта мера применяется в России довольно активно: только в прошлом году условный срок был заменен реальным 11,3 тысячи человек, а в 2019-м — более чем 15 тысячам.Утверждения же о том, что Навального преследуют исключительно за политическую деятельность, опровергнуты Европейским судом по правам человека: Страсбург не признал политической подоплеки в деле "Ив Роше" (именно по нему подавалась жалоба), хотя и присудил компенсации за домашний арест, которые были сполна выплачены властями России.

https://ria.ru/20210202/diplomaty-1595659203.html

https://ria.ru/20210202/navalnyy-1595652946.html

москва

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Задержания у метро "Преображенская площадь" несколько задержанных у метро 2021-02-02T14:19 true PT0M59S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), европейский суд по правам человека, генеральная прокуратура рф, москва, германия, происшествия