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В Москве задержали более 200 человек
В Москве задержали более 200 человек
Свыше 200 человек, предварительно, задержаны в Москве во вторник, точного числа задержанных у Мосгорсуда, где в выездном формате проходит слушание о замене... РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T14:07
2021-02-02T14:07
алексей мельников
алексей навальный
москва
происшествия
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Свыше 200 человек, предварительно, задержаны в Москве во вторник, точного числа задержанных у Мосгорсуда, где в выездном формате проходит слушание о замене Алексею Навальному условного срока реальным, пока нет, сообщил РИА Новости ответственный секретарь столичной Общественной наблюдательной комиссии Алексей Мельников.При этом, как передают корреспонденты РИА Новости, у здания Мосгорсуда происходят лишь единичные задержания.
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алексей мельников, алексей навальный, москва, происшествия

В Москве задержали более 200 человек

14:07 02.02.2021
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСотрудники Росгвардии и полиции у здания Московского городского суда
Сотрудники Росгвардии и полиции у здания Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Свыше 200 человек, предварительно, задержаны в Москве во вторник, точного числа задержанных у Мосгорсуда, где в выездном формате проходит слушание о замене Алексею Навальному условного срока реальным, пока нет, сообщил РИА Новости ответственный секретарь столичной Общественной наблюдательной комиссии Алексей Мельников.

"По предварительной информации, более 200 человек задержаны в Москве, точного числа задержанных у Мосгорсуда в настоящее время нет", - сказал правозащитник.

При этом, как передают корреспонденты РИА Новости, у здания Мосгорсуда происходят лишь единичные задержания.
Алексей Навальный на заседании Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
13:46
Володин считает, что Навальному уделяют слишком много внимания
 
Алексей МельниковАлексей НавальныйМоскваПроисшествия
 
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Алексей Навальный на заседании Московского городского судаЗаседание по делу Алексея Навального. Онлайн-репортаж09:54
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