https://ria.ru/20210202/zaderzhaniya-1595669686.html
В Москве задержали более 200 человек
В Москве задержали более 200 человек
Свыше 200 человек, предварительно, задержаны в Москве во вторник, точного числа задержанных у Мосгорсуда, где в выездном формате проходит слушание о замене... РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T14:07
2021-02-02T14:07
2021-02-02T14:07
алексей мельников
алексей навальный
москва
происшествия
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Свыше 200 человек, предварительно, задержаны в Москве во вторник, точного числа задержанных у Мосгорсуда, где в выездном формате проходит слушание о замене Алексею Навальному условного срока реальным, пока нет, сообщил РИА Новости ответственный секретарь столичной Общественной наблюдательной комиссии Алексей Мельников.При этом, как передают корреспонденты РИА Новости, у здания Мосгорсуда происходят лишь единичные задержания.
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алексей мельников, алексей навальный, москва, происшествия