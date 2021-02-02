https://ria.ru/20210202/zaderzhaniya-1595669686.html

В Москве задержали более 200 человек

В Москве задержали более 200 человек

Свыше 200 человек, предварительно, задержаны в Москве во вторник, точного числа задержанных у Мосгорсуда, где в выездном формате проходит слушание о замене... РИА Новости, 02.02.2021

2021-02-02T14:07

2021-02-02T14:07

2021-02-02T14:07

алексей мельников

алексей навальный

москва

происшествия

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Свыше 200 человек, предварительно, задержаны в Москве во вторник, точного числа задержанных у Мосгорсуда, где в выездном формате проходит слушание о замене Алексею Навальному условного срока реальным, пока нет, сообщил РИА Новости ответственный секретарь столичной Общественной наблюдательной комиссии Алексей Мельников.При этом, как передают корреспонденты РИА Новости, у здания Мосгорсуда происходят лишь единичные задержания.

https://ria.ru/20210202/navalnyy-1595664729.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей мельников, алексей навальный, москва, происшествия