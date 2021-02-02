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СЖР мониторит ситуацию с задержанием журналистов у Мосгорсуда
СЖР мониторит ситуацию с задержанием журналистов у Мосгорсуда
Союз журналистов России следит за ситуацией с задержанием журналистов у здания Мосгорсуда, где во вторник проходит заседание по замене условного наказания на... РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T12:34
2021-02-02T12:34
россия
алексей навальный
союз журналистов россии
генеральная прокуратура рф
новосибирск
происшествия
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Союз журналистов России следит за ситуацией с задержанием журналистов у здания Мосгорсуда, где во вторник проходит заседание по замене условного наказания на реальный срок Алексею Навальному, сообщил РИА Новости глава СЖР Владимир Соловьев.Ранее Mash сообщил, что двое журналистов Telegram-канала задержаны у здания Мосгорсуда. На видео запечатлёно, что оба корреспондента были в жёлтых жилетах "Пресса". По требованию правоохранителей они предъявили пресс-карты, однако услышали в ответ, что "пресс-карт можно изготовить миллион"."Мы мониторим ситуацию так же, как и 23 и 31 января. Общий итог подведём вечером", - рассказал Соловьёв.В российских городах 23 и 31 января проходили несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только за призывы к погромам. В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность.
https://ria.ru/20210202/usloviya-1595643981.html
https://ria.ru/20210202/navalnyy-1595640532.html
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россия, алексей навальный, союз журналистов россии, генеральная прокуратура рф, новосибирск, происшествия

СЖР мониторит ситуацию с задержанием журналистов у Мосгорсуда

12:34 02.02.2021
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСотрудники полиции у здания Московского городского суда
Сотрудники полиции у здания Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Союз журналистов России следит за ситуацией с задержанием журналистов у здания Мосгорсуда, где во вторник проходит заседание по замене условного наказания на реальный срок Алексею Навальному, сообщил РИА Новости глава СЖР Владимир Соловьев.
Ранее Mash сообщил, что двое журналистов Telegram-канала задержаны у здания Мосгорсуда. На видео запечатлёно, что оба корреспондента были в жёлтых жилетах "Пресса". По требованию правоохранителей они предъявили пресс-карты, однако услышали в ответ, что "пресс-карт можно изготовить миллион".
Алексей Навальный на заседании Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
12:10
Навальный регулярно нарушал условия условного осуждения, заявила ФСИН
"Мы мониторим ситуацию так же, как и 23 и 31 января. Общий итог подведём вечером", - рассказал Соловьёв.
В российских городах 23 и 31 января проходили несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только за призывы к погромам. В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность.
Алексей Навальный во время заседания Мосгорсуда - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
11:57
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РоссияАлексей НавальныйСоюз журналистов РоссииГенеральная прокуратура РФНовосибирскПроисшествия
 
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Алексей Навальный на заседании Московского городского судаЗаседание по делу Алексея Навального. Онлайн-репортаж09:54
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