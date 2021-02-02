https://ria.ru/20210202/zaderzhanie-1595649236.html

СЖР мониторит ситуацию с задержанием журналистов у Мосгорсуда

СЖР мониторит ситуацию с задержанием журналистов у Мосгорсуда

Союз журналистов России следит за ситуацией с задержанием журналистов у здания Мосгорсуда, где во вторник проходит заседание по замене условного наказания на... РИА Новости, 02.02.2021

2021-02-02T12:34

2021-02-02T12:34

2021-02-02T12:34

россия

алексей навальный

союз журналистов россии

генеральная прокуратура рф

новосибирск

происшествия

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Союз журналистов России следит за ситуацией с задержанием журналистов у здания Мосгорсуда, где во вторник проходит заседание по замене условного наказания на реальный срок Алексею Навальному, сообщил РИА Новости глава СЖР Владимир Соловьев.Ранее Mash сообщил, что двое журналистов Telegram-канала задержаны у здания Мосгорсуда. На видео запечатлёно, что оба корреспондента были в жёлтых жилетах "Пресса". По требованию правоохранителей они предъявили пресс-карты, однако услышали в ответ, что "пресс-карт можно изготовить миллион"."Мы мониторим ситуацию так же, как и 23 и 31 января. Общий итог подведём вечером", - рассказал Соловьёв.В российских городах 23 и 31 января проходили несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только за призывы к погромам. В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность.

https://ria.ru/20210202/usloviya-1595643981.html

https://ria.ru/20210202/navalnyy-1595640532.html

россия

новосибирск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, алексей навальный, союз журналистов россии, генеральная прокуратура рф, новосибирск, происшествия