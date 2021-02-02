https://ria.ru/20210202/zaderzhanie-1595648321.html

Задержанных у Мосгорсуда журналистов Mash отпустили

Задержанных у Мосгорсуда журналистов Mash отпустили

Журналистов Mash, задержанных у Мосгорсуда, отпустили после вмешательства Союза журналистов России, сообщил РИА Новости глава СЖР Владимир Соловьев. РИА Новости, 02.02.2021

2021-02-02T12:31

2021-02-02T12:31

2021-02-02T12:31

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

союз журналистов россии

москва

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595635137_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_86f032827f70bb3f4a07137098e79575.jpg

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Журналистов Mash, задержанных у Мосгорсуда, отпустили после вмешательства Союза журналистов России, сообщил РИА Новости глава СЖР Владимир Соловьев.Ранее Mash сообщил, что двое журналистов Telegram-канала задержаны у здания Мосгорсуда, где проходит слушание о замене срока Алексею Навальному. На видео запечатлено, что оба корреспондента были в желтых жилетах с надписью "Пресса". По требованию правоохранителей они предъявили пресс-карты, однако услышали в ответ, что "пресс-карт можно изготовить миллион".Навальный участвует в слушании, находясь в "аквариуме" суда, его интересы представляют адвокаты Вадим Кобзев и Ольга Михайлова. В зале заседаний также находится супруга блогера Юлия Навальная и несколько десятков журналистов.В понедельник Генпрокуратура заявила, что поддерживает требования ФСИН о замене Навальному условного срока на реальный, считает представление законным и обоснованным.Навального задержали 17 января в "Шереметьево" по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением. Его отвезли в отдел полиции в Химки - ближайший к аэропорту крупный город, - где на следующий день Химкинский горсуд в ходе выездного заседания заключил Навального под стражу на 30 суток. Как утверждает ФСИН, Навальный задержан за нарушения испытательного срока как условно осужденный по делу "Ив Роше", 29 декабря 2020 года его объявили в РФ в розыск.

https://ria.ru/20210202/sud-1595645094.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), союз журналистов россии, москва, происшествия