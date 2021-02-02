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Задержанных у Мосгорсуда журналистов Mash отпустили
Задержанных у Мосгорсуда журналистов Mash отпустили
Журналистов Mash, задержанных у Мосгорсуда, отпустили после вмешательства Союза журналистов России, сообщил РИА Новости глава СЖР Владимир Соловьев. РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T12:31
2021-02-02T12:31
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
союз журналистов россии
москва
происшествия
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Журналистов Mash, задержанных у Мосгорсуда, отпустили после вмешательства Союза журналистов России, сообщил РИА Новости глава СЖР Владимир Соловьев.Ранее Mash сообщил, что двое журналистов Telegram-канала задержаны у здания Мосгорсуда, где проходит слушание о замене срока Алексею Навальному. На видео запечатлено, что оба корреспондента были в желтых жилетах с надписью "Пресса". По требованию правоохранителей они предъявили пресс-карты, однако услышали в ответ, что "пресс-карт можно изготовить миллион".Навальный участвует в слушании, находясь в "аквариуме" суда, его интересы представляют адвокаты Вадим Кобзев и Ольга Михайлова. В зале заседаний также находится супруга блогера Юлия Навальная и несколько десятков журналистов.В понедельник Генпрокуратура заявила, что поддерживает требования ФСИН о замене Навальному условного срока на реальный, считает представление законным и обоснованным.Навального задержали 17 января в "Шереметьево" по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением. Его отвезли в отдел полиции в Химки - ближайший к аэропорту крупный город, - где на следующий день Химкинский горсуд в ходе выездного заседания заключил Навального под стражу на 30 суток. Как утверждает ФСИН, Навальный задержан за нарушения испытательного срока как условно осужденный по делу "Ив Роше", 29 декабря 2020 года его объявили в РФ в розыск.
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федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), союз журналистов россии, москва, происшествия

Задержанных у Мосгорсуда журналистов Mash отпустили

12:31 02.02.2021
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСотрудники полиции в районе Московского городского суда
Сотрудники полиции в районе Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Журналистов Mash, задержанных у Мосгорсуда, отпустили после вмешательства Союза журналистов России, сообщил РИА Новости глава СЖР Владимир Соловьев.
Ранее Mash сообщил, что двое журналистов Telegram-канала задержаны у здания Мосгорсуда, где проходит слушание о замене срока Алексею Навальному. На видео запечатлено, что оба корреспондента были в желтых жилетах с надписью "Пресса". По требованию правоохранителей они предъявили пресс-карты, однако услышали в ответ, что "пресс-карт можно изготовить миллион".
"После нашего вмешательства журналистов из Mash уже отпустили", - рассказал Соловьев.
Навальный участвует в слушании, находясь в "аквариуме" суда, его интересы представляют адвокаты Вадим Кобзев и Ольга Михайлова. В зале заседаний также находится супруга блогера Юлия Навальная и несколько десятков журналистов.
Алексей Навальный на заседании Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
12:14
УФСИН просит для Навального 3,5 года колонии
В понедельник Генпрокуратура заявила, что поддерживает требования ФСИН о замене Навальному условного срока на реальный, считает представление законным и обоснованным.
Навального задержали 17 января в "Шереметьево" по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением. Его отвезли в отдел полиции в Химки - ближайший к аэропорту крупный город, - где на следующий день Химкинский горсуд в ходе выездного заседания заключил Навального под стражу на 30 суток. Как утверждает ФСИН, Навальный задержан за нарушения испытательного срока как условно осужденный по делу "Ив Роше", 29 декабря 2020 года его объявили в РФ в розыск.
 
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Союз журналистов РоссииМоскваПроисшествия
 
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Алексей Навальный на заседании Московского городского судаЗаседание по делу Алексея Навального. Онлайн-репортаж09:54
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