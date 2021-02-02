https://ria.ru/20210202/yakhina-1595516317.html

Стало известно, когда выйдет роман Гузель Яхиной "Эшелон на Самарканд"

Стало известно, когда выйдет роман Гузель Яхиной "Эшелон на Самарканд"

Новый роман Гузель Яхиной "Эшелон на Самарканд" про голод в Поволжье в 1920-х годах выходит в России в начале марта, рассказали РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 02.02.2021

2021-02-02T03:40

2021-02-02T03:40

2021-02-02T03:40

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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Новый роман Гузель Яхиной "Эшелон на Самарканд" про голод в Поволжье в 1920-х годах выходит в России в начале марта, рассказали РИА Новости в пресс-службе издательства "Редакция Елены Шубиной"."Первые десятилетия советской эпохи притягивают как магнит. Это время, когда завязались узлы, которые мы развязываем до сих пор. Время, которое эхом отзывается в нас сегодняшних, во многом определяет нас. О голоде 1920-х годов написано мало, это черная дыра в нашей памяти и одновременно большая коллективная травма, до сих пор не проработанная, не проговоренная. Нельзя двигаться в будущее, имея за спиной дыры размером в несколько миллионов жизней", — описывает роман Яхина, цитирует которую пресс-служба.Действие романа происходит в 1923 году на одном из "поездов Дзержинского" — так называли эшелоны, которыми голодающих детей эвакуировали в сытые регионы страны. На их пути встречается череда страшных приключений: добыча продовольствия, лекарств, поиски кормилицы для новорожденного младенца, блуждания в пустыне, столкновения с бандами всех цветов. Но детские жизни, стоящие на кону этого опасного путешествия, станут мерой человечности для всех героев романа. А спасение детей - высшей целью, которая отменит и на время обнулит социальную вражду.Яхина — лауреат премий "Большая книга" и "Ясная Поляна", автор бестселлеров "Зулейха открывает глаза" и "Дети мои".

https://ria.ru/20210108/knigi-1592318537.html

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что почитать, книги, новости культуры, гузель яхина