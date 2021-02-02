На Тверском бульваре открылась фотовыставка "Москва новогодняя"
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМужчина на открывшейся фотовыставке на Тверском бульваре в Москве
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Фотовыставка "Москва новогодняя" открылась на Тверском бульваре в столице, сообщает пресс-служба московского Комплекса городского хозяйства.
"Со 2 по 28 февраля 2021 года в галерее под открытым небом на Тверском бульваре можно увидеть наиболее яркие элементы новогоднего оформления города", - рассказали в пресс-службе.
В Комплексе городского хозяйства напомнили, что в преддверии 2021 года Москву украсили около 4 тысяч декоративных конструкций. На улицах и площадях установили полюбившиеся жителям столицы большие световые арки и новогодние ели с разноцветными шарами и гирляндами, на Поклонной горе - елочную игрушку "Новогодний шар" весом 35 тонн и высотой 20 метров, а у Триумфальной арки гостей встречали световые фигуры главных персонажей новогодней сказки - Деда Мороза и Снегурочки. Территорию благоустроенного в 2020 году парка Северного речного вокзала украсили новогодние ели, световые шары и цифры, а в Ростокино, по многочисленным просьбам жителей северо-востока столицы, вернулась популярная световая композиция "Полярные медведи".
При украшении столицы используются уже имеющиеся конструкции, передекорированные в соответствии с датой и символикой праздника. После демонтажа украшения отправляются на специальные склады, где хранятся до следующего сезона.
"В городе уже завершился первый этап демонтажа новогодних декораций: с улиц убрали около 1000 новогодних елей и некоторые объемно-декоративные элементы", - отметили в пресс-службе.
Как ранее сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве столицы Петр Бирюков, принято решение, как и в прошлые годы, оставить до начала марта на улицах и в парках световые украшения - нарядные гирлянды и световые арки. "Зимой рано темнеет, а световые украшения служат дополнительным источником освещения, они не только украшают город, но и создают настроение у жителей и гостей столицы", - цитируют в пресс-службе Бирюкова.