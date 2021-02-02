https://ria.ru/20210202/vystavka-1595620076.html

На Тверском бульваре открылась фотовыставка "Москва новогодняя"

На Тверском бульваре открылась фотовыставка "Москва новогодняя"

Фотовыставка "Москва новогодняя" открылась на Тверском бульваре в столице, сообщает пресс-служба московского Комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 02.02.2021

2021-02-02T10:24

2021-02-02T10:24

2021-02-02T10:24

москва сегодня: мегаполис для жизни

петр бирюков

новый год

москва

общество

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Фотовыставка "Москва новогодняя" открылась на Тверском бульваре в столице, сообщает пресс-служба московского Комплекса городского хозяйства.В Комплексе городского хозяйства напомнили, что в преддверии 2021 года Москву украсили около 4 тысяч декоративных конструкций. На улицах и площадях установили полюбившиеся жителям столицы большие световые арки и новогодние ели с разноцветными шарами и гирляндами, на Поклонной горе - елочную игрушку "Новогодний шар" весом 35 тонн и высотой 20 метров, а у Триумфальной арки гостей встречали световые фигуры главных персонажей новогодней сказки - Деда Мороза и Снегурочки. Территорию благоустроенного в 2020 году парка Северного речного вокзала украсили новогодние ели, световые шары и цифры, а в Ростокино, по многочисленным просьбам жителей северо-востока столицы, вернулась популярная световая композиция "Полярные медведи".При украшении столицы используются уже имеющиеся конструкции, передекорированные в соответствии с датой и символикой праздника. После демонтажа украшения отправляются на специальные склады, где хранятся до следующего сезона.Как ранее сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве столицы Петр Бирюков, принято решение, как и в прошлые годы, оставить до начала марта на улицах и в парках световые украшения - нарядные гирлянды и световые арки. "Зимой рано темнеет, а световые украшения служат дополнительным источником освещения, они не только украшают город, но и создают настроение у жителей и гостей столицы", - цитируют в пресс-службе Бирюкова.

https://ria.ru/20210117/illyuminatsiya-1593391250.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

петр бирюков, новый год, москва, общество