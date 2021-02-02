https://ria.ru/20210202/voditel-1595609344.html

На Сахалине водителя отстранили от работы после инцидента с подростком

На Сахалине водителя отстранили от работы после инцидента с подростком

Водитель автобуса, который с применением силы вытолкнул подростка из автобуса, отстранен от работы, разбирательство продолжается, сообщает во вторник... РИА Новости, 02.02.2021

2021-02-02T08:42

2021-02-02T08:42

2021-02-02T08:42

южно-сахалинск

происшествия

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 фев - РИА Новости. Водитель автобуса, который с применением силы вытолкнул подростка из автобуса, отстранен от работы, разбирательство продолжается, сообщает во вторник пресс-служба мэрии Южно-Сахалинска.Ранее в сети появилось видео, на котором водитель маршрутки выталкивает ребенка из автобуса. По предварительной информации, у подростка не сработал проездной билет.В понедельник мэр города Сергей Надсадин провел совещание с директором компании-перевозчика, в автобусе которого произошел инцидент, а также руководителями структур муниципалитета, курирующими пассажирские перевозки в Южно-Сахалинске, сообщили в мэрии.После инцидента с частным перевозчиком в МУП "Транспортная компания" ежедневно проводятся предрейсовые инструктажи. Надсадин также поручил департаменту городского хозяйства и курирующему вице-мэру проработать вопрос установки камер видеонаблюдения во всех автобусах частных перевозчиков.

https://ria.ru/20210126/irkutsk-1594586104.html

южно-сахалинск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

южно-сахалинск, происшествия