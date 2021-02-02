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На Сахалине водителя отстранили от работы после инцидента с подростком
На Сахалине водителя отстранили от работы после инцидента с подростком
Водитель автобуса, который с применением силы вытолкнул подростка из автобуса, отстранен от работы, разбирательство продолжается, сообщает во вторник... РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T08:42
2021-02-02T08:42
2021-02-02T08:42
южно-сахалинск
происшествия
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 фев - РИА Новости. Водитель автобуса, который с применением силы вытолкнул подростка из автобуса, отстранен от работы, разбирательство продолжается, сообщает во вторник пресс-служба мэрии Южно-Сахалинска.Ранее в сети появилось видео, на котором водитель маршрутки выталкивает ребенка из автобуса. По предварительной информации, у подростка не сработал проездной билет.В понедельник мэр города Сергей Надсадин провел совещание с директором компании-перевозчика, в автобусе которого произошел инцидент, а также руководителями структур муниципалитета, курирующими пассажирские перевозки в Южно-Сахалинске, сообщили в мэрии.После инцидента с частным перевозчиком в МУП "Транспортная компания" ежедневно проводятся предрейсовые инструктажи. Надсадин также поручил департаменту городского хозяйства и курирующему вице-мэру проработать вопрос установки камер видеонаблюдения во всех автобусах частных перевозчиков.
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южно-сахалинск, происшествия
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 фев - РИА Новости.
Водитель автобуса, который с применением силы вытолкнул подростка из автобуса, отстранен от работы, разбирательство продолжается, сообщает во вторник пресс-служба мэрии Южно-Сахалинска
.
Ранее в сети появилось видео, на котором водитель маршрутки выталкивает ребенка из автобуса. По предварительной информации, у подростка не сработал проездной билет.
"Администрация Южно-Сахалинска считает произошедшую ситуацию недопустимой. Вместе с тем сейчас необходимо объективно разобраться в действиях обеих сторон, чтобы результаты проверки и принятые на их основании решения были максимально справедливы", - рассказали в мэрии, пояснив, что водитель отстранен от работы, а комплексная проверка компании-перевозчика продолжается, по факту конфликта работают правоохранительные органы, в том числе сотрудники отдела по делам несовершеннолетних.
В понедельник мэр города Сергей Надсадин провел совещание с директором компании-перевозчика, в автобусе которого произошел инцидент, а также руководителями структур муниципалитета, курирующими пассажирские перевозки в Южно-Сахалинске, сообщили в мэрии.
После инцидента с частным перевозчиком в МУП "Транспортная компания" ежедневно проводятся предрейсовые инструктажи. Надсадин также поручил департаменту городского хозяйства и курирующему вице-мэру проработать вопрос установки камер видеонаблюдения во всех автобусах частных перевозчиков.