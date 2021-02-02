Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210202/voditel-1595609344.html
На Сахалине водителя отстранили от работы после инцидента с подростком
На Сахалине водителя отстранили от работы после инцидента с подростком
Водитель автобуса, который с применением силы вытолкнул подростка из автобуса, отстранен от работы, разбирательство продолжается, сообщает во вторник... РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T08:42
2021-02-02T08:42
южно-сахалинск
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/1f/1595405829_49:0:1050:563_1920x0_80_0_0_4d6c0020d6e4e269ef73f4e0cad052fb.jpg
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 фев - РИА Новости. Водитель автобуса, который с применением силы вытолкнул подростка из автобуса, отстранен от работы, разбирательство продолжается, сообщает во вторник пресс-служба мэрии Южно-Сахалинска.Ранее в сети появилось видео, на котором водитель маршрутки выталкивает ребенка из автобуса. По предварительной информации, у подростка не сработал проездной билет.В понедельник мэр города Сергей Надсадин провел совещание с директором компании-перевозчика, в автобусе которого произошел инцидент, а также руководителями структур муниципалитета, курирующими пассажирские перевозки в Южно-Сахалинске, сообщили в мэрии.После инцидента с частным перевозчиком в МУП "Транспортная компания" ежедневно проводятся предрейсовые инструктажи. Надсадин также поручил департаменту городского хозяйства и курирующему вице-мэру проработать вопрос установки камер видеонаблюдения во всех автобусах частных перевозчиков.
https://ria.ru/20210126/irkutsk-1594586104.html
южно-сахалинск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/1f/1595405829_185:0:936:563_1920x0_80_0_0_8045a4bc5910c9a2e1134ebef710587b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
южно-сахалинск, происшествия

На Сахалине водителя отстранили от работы после инцидента с подростком

08:42 02.02.2021
 
Кадр из видео очевидца конфликта школьника и водителя маршрутки в Южно-Сахалинске
Кадр из видео очевидца конфликта школьника и водителя маршрутки в Южно-Сахалинске - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
Читать ria.ru в
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 фев - РИА Новости. Водитель автобуса, который с применением силы вытолкнул подростка из автобуса, отстранен от работы, разбирательство продолжается, сообщает во вторник пресс-служба мэрии Южно-Сахалинска.
Ранее в сети появилось видео, на котором водитель маршрутки выталкивает ребенка из автобуса. По предварительной информации, у подростка не сработал проездной билет.
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
26 января, 10:17
В Иркутске подросток напал с ножом на девушку из-за гаджета
"Администрация Южно-Сахалинска считает произошедшую ситуацию недопустимой. Вместе с тем сейчас необходимо объективно разобраться в действиях обеих сторон, чтобы результаты проверки и принятые на их основании решения были максимально справедливы", - рассказали в мэрии, пояснив, что водитель отстранен от работы, а комплексная проверка компании-перевозчика продолжается, по факту конфликта работают правоохранительные органы, в том числе сотрудники отдела по делам несовершеннолетних.
В понедельник мэр города Сергей Надсадин провел совещание с директором компании-перевозчика, в автобусе которого произошел инцидент, а также руководителями структур муниципалитета, курирующими пассажирские перевозки в Южно-Сахалинске, сообщили в мэрии.
После инцидента с частным перевозчиком в МУП "Транспортная компания" ежедневно проводятся предрейсовые инструктажи. Надсадин также поручил департаменту городского хозяйства и курирующему вице-мэру проработать вопрос установки камер видеонаблюдения во всех автобусах частных перевозчиков.
 
Южно-СахалинскПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Алексей Навальный на заседании Московского городского судаЗаседание по делу Алексея Навального. Онлайн-репортаж09:54
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:04В Нижнем Новгороде арестовали участника незаконной акции
15:04Посольство Латвии объяснило, что их дипломат делает на суде по Навальному
15:03Приезд дипломатов в суд снижает популярность Навального, считает эксперт
15:01Орегон декриминализировал хранение небольшого количества любых наркотиков
14:59"Он посмотрит интервью". Зеленский отказался ответить на вопрос о Путине
14:54Лавров допустил пересмотр решения о выходе из Договора по открытому небу
14:52Разработчик "Новичка" оценил способность США производить вещество
14:50"Фармасинтез" оценила ситуацию с производством вакцины "Спутник V"
14:49СМИ: США готовы начать диалог о снятии санкций с "Северного потока — 2"
14:48В Саратове продлили арест учительнице, обвиняемой в двойном убийстве
14:47В российских школах появятся советники по воспитанию
14:46Калининградец получил срок за надругательство над внучкой сожительницы
14:46Володин рассказал, почему Навальному нужно "посочувствовать вдвойне"
14:37Генсек ОДКБ заявил, что сирийские наемники должны покинуть Карабах
14:37В ОДКБ оценили боеспособность коллективных сил после конфликта в Карабахе
14:33На рассмотрение дела Навального приехали представители 13 стран
14:31Прения сторон по делу Навального начнутся после перерыва
14:30Тимошенко попросила Раду уволить главу "Нафтогаза"
14:28Главу Росрыболовства Шестакова лишили статуса замминистра
14:25В Улан-Удэ подростки жестоко избили и ограбили журналиста
Лента новостейМолния