https://ria.ru/20210202/vklady-1595595453.html

Экономист рассказал, когда могут вырасти ставки по вкладам

Экономист рассказал, когда могут вырасти ставки по вкладам

Вряд ли стоит в ближайшие месяцы ждать повышения депозитных ставок. Хотя во втором полугодии и может вернуться интерес к банковским вкладам, но причиной такого... РИА Новости, 02.02.2021

2021-02-02T01:19

2021-02-02T01:19

2021-02-02T01:19

михаил коган

россия

вклады

общество

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

Оценена вероятность роста ставок по вкладам

https://cdn23.img.ria.ru/images/151504/10/1515041031_40:279:1873:1310_1920x0_80_0_0_7bba23ff75d76c5e091ffd090b5c25c3.jpg

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Вряд ли стоит в ближайшие месяцы ждать повышения депозитных ставок. Хотя во втором полугодии и может вернуться интерес к банковским вкладам, но причиной такого всплеска будет не повышение доходности, рассказывает агентству "Прайм" руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган.Он напомнил, что средняя максимальная ставка по рублевым депозитам населения сроком до одного года в январе оставалась на уровне в 4,49% годовых и уменьшалась на 1,5% в течение 2020 года, когда Банк России снижал ключевую ставку на 2 процентных пункта.На повышение ставок по депозитам, по словам экономиста, может повлиять ситуация с ликвидностью в банковском секторе. Если дефицит ликвидности сохранится в ближайшие месяцы, а отток средств населения на фондовый рынок сохранится, ставки незначительно вырастут, уверен Коган.Интерес к вкладам во втором полугодии вернется не в силу роста ставок, а на фоне замедления инфляции, которое возможно только при условии укрепления рубля и хорошего урожая, заключил Коган.

https://ria.ru/20210112/kredit-1592660521.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил коган, россия, вклады, общество, экономика