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Экономист рассказал, когда могут вырасти ставки по вкладам
Экономист рассказал, когда могут вырасти ставки по вкладам
Вряд ли стоит в ближайшие месяцы ждать повышения депозитных ставок. Хотя во втором полугодии и может вернуться интерес к банковским вкладам, но причиной такого... РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T01:19
2021-02-02T01:19
михаил коган
россия
вклады
общество
экономика
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Оценена вероятность роста ставок по вкладам
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Вряд ли стоит в ближайшие месяцы ждать повышения депозитных ставок. Хотя во втором полугодии и может вернуться интерес к банковским вкладам, но причиной такого всплеска будет не повышение доходности, рассказывает агентству "Прайм" руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган.Он напомнил, что средняя максимальная ставка по рублевым депозитам населения сроком до одного года в январе оставалась на уровне в 4,49% годовых и уменьшалась на 1,5% в течение 2020 года, когда Банк России снижал ключевую ставку на 2 процентных пункта.На повышение ставок по депозитам, по словам экономиста, может повлиять ситуация с ликвидностью в банковском секторе. Если дефицит ликвидности сохранится в ближайшие месяцы, а отток средств населения на фондовый рынок сохранится, ставки незначительно вырастут, уверен Коган.Интерес к вкладам во втором полугодии вернется не в силу роста ставок, а на фоне замедления инфляции, которое возможно только при условии укрепления рубля и хорошего урожая, заключил Коган.
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михаил коган, россия, вклады, общество, экономика

Экономист рассказал, когда могут вырасти ставки по вкладам

01:19 02.02.2021
 
© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкСотрудница в операционном зале банка
Сотрудница в операционном зале банка - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Вряд ли стоит в ближайшие месяцы ждать повышения депозитных ставок. Хотя во втором полугодии и может вернуться интерес к банковским вкладам, но причиной такого всплеска будет не повышение доходности, рассказывает агентству "Прайм" руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган.
Он напомнил, что средняя максимальная ставка по рублевым депозитам населения сроком до одного года в январе оставалась на уровне в 4,49% годовых и уменьшалась на 1,5% в течение 2020 года, когда Банк России снижал ключевую ставку на 2 процентных пункта.

"Несмотря на всплеск инфляции в конце минувшего года, который продолжился и в январе (годовая инфляция достигла 5,1% при целевом значении ЦБ в 4%), Банк России воздержится от повышения ключевой ставки с нынешних 4,25% годовых. Более того, остается пусть и не высоким шанс возобновления смягчения денежно-кредитной политики, начиная со второго полугодия еще на 25 пунктов", — заявил эксперт.

На повышение ставок по депозитам, по словам экономиста, может повлиять ситуация с ликвидностью в банковском секторе. Если дефицит ликвидности сохранится в ближайшие месяцы, а отток средств населения на фондовый рынок сохранится, ставки незначительно вырастут, уверен Коган.
Интерес к вкладам во втором полугодии вернется не в силу роста ставок, а на фоне замедления инфляции, которое возможно только при условии укрепления рубля и хорошего урожая, заключил Коган.
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