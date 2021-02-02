https://ria.ru/20210202/veduschaya-1595693437.html
Бывшая ведущая "Давай поженимся" раскрыла причину ухода из передачи
Бывшая ведущая "Давай поженимся" раскрыла причину ухода из передачи
Астролог Тамара Глоба покинула шоу "Давай поженимся", потому что была не согласна с требованием ругаться с участниками программы и ее соведущими. Об этом она... РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T15:57
2021-02-02T15:57
2021-02-02T22:33
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Астролог Тамара Глоба покинула шоу "Давай поженимся", потому что была не согласна с требованием ругаться с участниками программы и ее соведущими. Об этом она рассказала в интервью News.ru. "Это не мой формат. Я не умею работать в таком стиле и не хочу", — прокомментировала Глоба свой уход.Она работала в программе до конца 2018 года. В ее задачи как астролога входило составление личных гороскопов каждого участника и проверка на их совместимость. По словам женщины, она выясняла, интересно ли представителям разных знаков общаться друг с другом. Также, по ее мнению, "людей часто притягивают противоположности", поэтому в программе бывало и так, что герои выбирали друг друга, несмотря на неблагоприятные астрологические прогнозы.
https://ria.ru/20201015/uchastnitsa-1579932406.html
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россия, общество
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости.
Астролог Тамара Глоба покинула шоу "Давай поженимся", потому что была не согласна с требованием ругаться с участниками программы и ее соведущими. Об этом она рассказала в интервью News.ru
.
"Это не мой формат. Я не умею работать в таком стиле и не хочу", — прокомментировала Глоба свой уход.
Она работала в программе до конца 2018 года. В ее задачи как астролога входило составление личных гороскопов каждого участника и проверка на их совместимость. По словам женщины, она выясняла, интересно ли представителям разных знаков общаться друг с другом.
"Люди могут быть просто симпатичны друг другу по Солнцу: например, огненные знаки — Овен, Лев и Стрелец — обожают друг друга", — считает Глоба.
Также, по ее мнению, "людей часто притягивают противоположности", поэтому в программе бывало и так, что герои выбирали друг друга, несмотря на неблагоприятные астрологические прогнозы.