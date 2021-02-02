https://ria.ru/20210202/vaktsinatsiya-1595715242.html

В Шереметьево развернули вакцинацию от коронавируса

В Шереметьево развернули вакцинацию от коронавируса

В московском аэропорту "Шереметьево" развернута вакцинация персонала и пассажиров от коронавируса, сообщает пресс-служба авиагавани. РИА Новости, 02.02.2021

2021-02-02T17:19

2021-02-02T17:19

2021-02-02T17:33

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. В московском аэропорту "Шереметьево" развернута вакцинация персонала и пассажиров от коронавируса, сообщает пресс-служба авиагавани."В международном аэропорту "Шереметьево" в рамках проведения профилактических мероприятий по ограничению распространения COVID-19 и для поддержания безопасной здоровой среды для пассажиров, клиентов и персонала организована бесплатная вакцинация от коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.Пройти вакцинацию от COVID-19 могут пассажиры и гости "Шереметьево", являющиеся гражданами РФ, а также сотрудники взаимодействующих организаций и компаний, осуществляющих деятельность в аэропорту. Для этого необходимо иметь при себе паспорт РФ, СНИЛС и полис ОМС. Вакцинация проводится в медпункте терминала Е (1 этаж). Вакцинация возможна при отсутствии признаков ОРВИ и повышенной температуры.Вакцинация проводится силами медицинских работников Химкинской областной больницы с использованием комбинированной векторной вакцины "Спутник V" ("Гам-КОВИД-Вак"). Аэропорт отмечает, что медучреждение обладает необходимыми государственными лицензиями.Помимо этого, в "Шереметьево" для пассажиров и гостей аэропорта доступна платная услуга тестирования на коронавирус, в том числе с возможностью оперативного получения результатов (экспресс-тестирование). Пункты тестирования расположены в терминалах D и В.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210202/vaktsina-1595668444.html

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