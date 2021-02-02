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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210202/vaktsinatsiya-1595715242.html
В Шереметьево развернули вакцинацию от коронавируса
В Шереметьево развернули вакцинацию от коронавируса
В московском аэропорту "Шереметьево" развернута вакцинация персонала и пассажиров от коронавируса, сообщает пресс-служба авиагавани. РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T17:19
2021-02-02T17:33
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. В московском аэропорту "Шереметьево" развернута вакцинация персонала и пассажиров от коронавируса, сообщает пресс-служба авиагавани."В международном аэропорту "Шереметьево" в рамках проведения профилактических мероприятий по ограничению распространения COVID-19 и для поддержания безопасной здоровой среды для пассажиров, клиентов и персонала организована бесплатная вакцинация от коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.Пройти вакцинацию от COVID-19 могут пассажиры и гости "Шереметьево", являющиеся гражданами РФ, а также сотрудники взаимодействующих организаций и компаний, осуществляющих деятельность в аэропорту. Для этого необходимо иметь при себе паспорт РФ, СНИЛС и полис ОМС. Вакцинация проводится в медпункте терминала Е (1 этаж). Вакцинация возможна при отсутствии признаков ОРВИ и повышенной температуры.Вакцинация проводится силами медицинских работников Химкинской областной больницы с использованием комбинированной векторной вакцины "Спутник V" ("Гам-КОВИД-Вак"). Аэропорт отмечает, что медучреждение обладает необходимыми государственными лицензиями.Помимо этого, в "Шереметьево" для пассажиров и гостей аэропорта доступна платная услуга тестирования на коронавирус, в том числе с возможностью оперативного получения результатов (экспресс-тестирование). Пункты тестирования расположены в терминалах D и В.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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туризм, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, шереметьево (аэропорт), общество

В Шереметьево развернули вакцинацию от коронавируса

17:19 02.02.2021 (обновлено: 17:33 02.02.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСамолет авиакомпании "Аэрофлот" на взлетной полосе Международного аэропорта Шереметьево
Самолет авиакомпании Аэрофлот на взлетной полосе Международного аэропорта Шереметьево - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. В московском аэропорту "Шереметьево" развернута вакцинация персонала и пассажиров от коронавируса, сообщает пресс-служба авиагавани.
"В международном аэропорту "Шереметьево" в рамках проведения профилактических мероприятий по ограничению распространения COVID-19 и для поддержания безопасной здоровой среды для пассажиров, клиентов и персонала организована бесплатная вакцинация от коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.
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Пройти вакцинацию от COVID-19 могут пассажиры и гости "Шереметьево", являющиеся гражданами РФ, а также сотрудники взаимодействующих организаций и компаний, осуществляющих деятельность в аэропорту. Для этого необходимо иметь при себе паспорт РФ, СНИЛС и полис ОМС. Вакцинация проводится в медпункте терминала Е (1 этаж). Вакцинация возможна при отсутствии признаков ОРВИ и повышенной температуры.
Вакцинация проводится силами медицинских работников Химкинской областной больницы с использованием комбинированной векторной вакцины "Спутник V" ("Гам-КОВИД-Вак"). Аэропорт отмечает, что медучреждение обладает необходимыми государственными лицензиями.
Помимо этого, в "Шереметьево" для пассажиров и гостей аэропорта доступна платная услуга тестирования на коронавирус, в том числе с возможностью оперативного получения результатов (экспресс-тестирование). Пункты тестирования расположены в терминалах D и В.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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