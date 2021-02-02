Сербский чиновник рассказал о самочувствии после вакцинации "Спутником V"
15:19 02.02.2021 (обновлено: 15:58 02.02.2021)
© Sputnik / Тимур Батыршин / Перейти в фотобанкМедицинский работник держит в руке вакцину от COVID-19 "Гам Ковид Вак"
© Sputnik / Тимур Батыршин
БЕЛГРАД, 2 фев - РИА Новости. Госсекретарь (ранг близкий к замминистра) здравоохранения Сербии Мирсад Джерлек заявил РИА Новости, что отлично себя чувствует после получения второй дозы российской вакцины против коронавируса "Спутник V".
"Мы 27 января успешно провели ревакцинацию в институте вирусологии и вакцин "Торлак" без каких либо проблем. Никаких нежелательных реакций не было, как и во время получения первой дозы вакцины "Спутник V". Мы знаем, что это, действительно, качественная вакцина, очень уважаем институт имени Гамалеи", - заявил госсекретарь минздрава агентству.
"У меня нет ни малейшего побочного эффекта, чувствую себя, как будто и не принимал вакцины. Прошел тест на антитела, и могу сказать, что очень доволен результатом - сейчас у меня очень сильный иммунитет против коронавируса, чем я очень доволен", - подчеркнул доктор Джерлек.
После первой прививки российской вакциной в январе он заявил на русском языке, что чувствует себя "очень хорошо".
Госсекретарь Джерлек, глава МВД страны Александр Вулин и спикер парламента Ивица Дачич сделали 6 января прививку от коронавируса российской вакциной. Правительство Сербии в тот же день подтвердило поставку большой партии "Спутник V" в ближайший месяц. В Twitter-аккаунте вакцины было заявлено, что Российский фонд прямых инвестиций и правительство Сербии договорились о поставках в страну 2 миллионов доз вакцины.
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