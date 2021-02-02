Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210202/vaktsinatsiya-1595686114.html
Сербский чиновник рассказал о самочувствии после вакцинации "Спутником V"
Сербский чиновник рассказал о самочувствии после вакцинации "Спутником V"
Госсекретарь (ранг близкий к замминистра) здравоохранения Сербии Мирсад Джерлек заявил РИА Новости, что отлично себя чувствует после получения второй дозы... РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T15:19
2021-02-02T15:58
александр вулин
российский фонд прямых инвестиций
здоровье - общество
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
сербия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595545064_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_364107ad2484d62df477dda90807a763.jpg
БЕЛГРАД, 2 фев - РИА Новости. Госсекретарь (ранг близкий к замминистра) здравоохранения Сербии Мирсад Джерлек заявил РИА Новости, что отлично себя чувствует после получения второй дозы российской вакцины против коронавируса "Спутник V"."Мы 27 января успешно провели ревакцинацию в институте вирусологии и вакцин "Торлак" без каких либо проблем. Никаких нежелательных реакций не было, как и во время получения первой дозы вакцины "Спутник V". Мы знаем, что это, действительно, качественная вакцина, очень уважаем институт имени Гамалеи", - заявил госсекретарь минздрава агентству.После первой прививки российской вакциной в январе он заявил на русском языке, что чувствует себя "очень хорошо".Госсекретарь Джерлек, глава МВД страны Александр Вулин и спикер парламента Ивица Дачич сделали 6 января прививку от коронавируса российской вакциной. Правительство Сербии в тот же день подтвердило поставку большой партии "Спутник V" в ближайший месяц. В Twitter-аккаунте вакцины было заявлено, что Российский фонд прямых инвестиций и правительство Сербии договорились о поставках в страну 2 миллионов доз вакцины.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210202/vaktsina-1595691435.html
сербия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595545064_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_0d00bec6600be5d981661cb5b560d390.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр вулин, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, сербия, в мире

Сербский чиновник рассказал о самочувствии после вакцинации "Спутником V"

15:19 02.02.2021 (обновлено: 15:58 02.02.2021)
 
© Sputnik / Тимур Батыршин / Перейти в фотобанкМедицинский работник держит в руке вакцину от COVID-19 "Гам Ковид Вак"
Медицинский работник держит в руке вакцину от COVID-19 Гам Ковид Вак - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
© Sputnik / Тимур Батыршин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 2 фев - РИА Новости. Госсекретарь (ранг близкий к замминистра) здравоохранения Сербии Мирсад Джерлек заявил РИА Новости, что отлично себя чувствует после получения второй дозы российской вакцины против коронавируса "Спутник V".
"Мы 27 января успешно провели ревакцинацию в институте вирусологии и вакцин "Торлак" без каких либо проблем. Никаких нежелательных реакций не было, как и во время получения первой дозы вакцины "Спутник V". Мы знаем, что это, действительно, качественная вакцина, очень уважаем институт имени Гамалеи", - заявил госсекретарь минздрава агентству.

"У меня нет ни малейшего побочного эффекта, чувствую себя, как будто и не принимал вакцины. Прошел тест на антитела, и могу сказать, что очень доволен результатом - сейчас у меня очень сильный иммунитет против коронавируса, чем я очень доволен", - подчеркнул доктор Джерлек.

После первой прививки российской вакциной в январе он заявил на русском языке, что чувствует себя "очень хорошо".
Госсекретарь Джерлек, глава МВД страны Александр Вулин и спикер парламента Ивица Дачич сделали 6 января прививку от коронавируса российской вакциной. Правительство Сербии в тот же день подтвердило поставку большой партии "Спутник V" в ближайший месяц. В Twitter-аккаунте вакцины было заявлено, что Российский фонд прямых инвестиций и правительство Сербии договорились о поставках в страну 2 миллионов доз вакцины.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Вакцина Спутник-V - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
Вчера, 15:41Распространение коронавируса
Большинство жителей Сербии выбирают вакцинацию "Спутником V"
 
Распространение коронавирусаАлександр ВулинРоссийский фонд прямых инвестицийЗдоровье - ОбществоВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19СербияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:40В Пентагоне заявили о возможности ядерной войны с Россией
06:39Эпидемиолог оценила вероятность полной потери зрения после COVID-19
06:35МИД КНР заявил о готовности сотрудничать с Россией по вакцине от COVID-19
06:13РАН: Россия готова начать испытания антитела, нейтрализующего коронавирус
05:48В Москве вновь открылись центральные станции метро
05:23Названа частая ошибка россиян при дефиците витамина C
05:05Минздрав Мексики одобрил экстренное использование вакцины "Спутник V"
04:40Генконсульство России в Нью-Йорке заявило о напавшем на дипмиссию вандале
04:35Эксперт объяснил вероятную смену позиции США по "Северному потоку — 2"
04:34В Приморье пьяный угонщик автобуса протаранил автомобили полиции
04:16Специалист рассказал, почему посторонним нельзя звонить с вашего телефона
04:10Эксперт рассказал о предельно допустимых скидках на гаджеты
03:44В Сколтехе рассказали о будущем вживляемых в человека чипов
03:32Россиянин поехал за наследством в Казахстан и оказался в психбольнице
03:20СК опубликовал репортаж о подростках, участвующих в незаконных акциях
03:17В Центробанке выступили за закрытие одной из программ льготной ипотеки
03:13Адвокат рассказал, как можно лишиться жилья и не узнать об этом
03:06Врач назвал причину побочных эффектов при вакцинации
03:00Найден весьма эффективный против COVID-19 препарат
02:54Дерматолог рассказала о проблеме, на которую указывают красные родинки
Лента новостейМолния