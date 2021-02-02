https://ria.ru/20210202/vaktsinatsiya-1595686114.html

Сербский чиновник рассказал о самочувствии после вакцинации "Спутником V"

Сербский чиновник рассказал о самочувствии после вакцинации "Спутником V"

Госсекретарь (ранг близкий к замминистра) здравоохранения Сербии Мирсад Джерлек заявил РИА Новости, что отлично себя чувствует после получения второй дозы... РИА Новости, 02.02.2021

2021-02-02T15:19

2021-02-02T15:19

2021-02-02T15:58

александр вулин

российский фонд прямых инвестиций

здоровье - общество

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

сербия

в мире

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БЕЛГРАД, 2 фев - РИА Новости. Госсекретарь (ранг близкий к замминистра) здравоохранения Сербии Мирсад Джерлек заявил РИА Новости, что отлично себя чувствует после получения второй дозы российской вакцины против коронавируса "Спутник V"."Мы 27 января успешно провели ревакцинацию в институте вирусологии и вакцин "Торлак" без каких либо проблем. Никаких нежелательных реакций не было, как и во время получения первой дозы вакцины "Спутник V". Мы знаем, что это, действительно, качественная вакцина, очень уважаем институт имени Гамалеи", - заявил госсекретарь минздрава агентству.После первой прививки российской вакциной в январе он заявил на русском языке, что чувствует себя "очень хорошо".Госсекретарь Джерлек, глава МВД страны Александр Вулин и спикер парламента Ивица Дачич сделали 6 января прививку от коронавируса российской вакциной. Правительство Сербии в тот же день подтвердило поставку большой партии "Спутник V" в ближайший месяц. В Twitter-аккаунте вакцины было заявлено, что Российский фонд прямых инвестиций и правительство Сербии договорились о поставках в страну 2 миллионов доз вакцины.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210202/vaktsina-1595691435.html

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александр вулин, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, сербия, в мире