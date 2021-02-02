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https://ria.ru/20210202/vaktsina-1595713830.html
РФПИ: публикация по "Спутник V" в Lancet заставила критиков замолчать
РФПИ: публикация по "Спутник V" в Lancet заставила критиков замолчать
Публикация результатов третьей фазы клинических исследований российской вакцины против коронавируса "Спутник V" в научном журнале Lancet заставила замолчать... РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T17:12
2021-02-02T17:12
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
нии им. гамалеи
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
the lancet
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Публикация результатов третьей фазы клинических исследований российской вакцины против коронавируса "Спутник V" в научном журнале Lancet заставила замолчать тех, кто критиковал ее, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев."Мы видим, что критики просто замолчали очень активно за последнее время, потому что у них просто не к чему негативному уже прицепиться из того, что происходит &lt;…&gt; "Спутник V" доказал, что это одна из самых эффективных, самых продвинутых вакцин в мире", — отметил он.Глава РФПИ назвал публикацию важным водоразделом. По его словам, многие страны поверили, что российская вакцина одна из лучших в мире, а 16 государств ее уже зарегистрировали. "Многие сомневались, статья в Lancet дает данные, отвечает на все вопросы", — заключил он.Публикация в журнале Lancet подтверждает высокую эффективность, иммуногенность и безопасность "Спутника V": по результатам третьей фазы клинических исследований эффективность составила 91,6 процента, вакцина обеспечивает полную защиту от тяжелых случаев COVID-19.Российский Минздрав зарегистрировал "Спутник V" в августе 2020 года. Вакцину разработал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи при поддержке РФПИ. Ее создали на хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека. Это первый в мире зарегистрированный препарат для профилактики COVID-19."Спутник V" зарегистрирован в 16 странах: России, Белоруссии, Сербии, Аргентине, Боливии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе и Армении. Кроме того, РФПИ подал заявку на регистрацию вакцины в Евросоюзе и ВОЗ.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, нии им. гамалеи, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, the lancet

РФПИ: публикация по "Спутник V" в Lancet заставила критиков замолчать

17:12 02.02.2021
 
© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкРоссийская вакцина от коронавирусной инфекции "Спутник-V"
Российская вакцина от коронавирусной инфекции Спутник-V - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
© РИА Новости / Максим Захаров
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Публикация результатов третьей фазы клинических исследований российской вакцины против коронавируса "Спутник V" в научном журнале Lancet заставила замолчать тех, кто критиковал ее, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
"Мы видим, что критики просто замолчали очень активно за последнее время, потому что у них просто не к чему негативному уже прицепиться из того, что происходит <…> "Спутник V" доказал, что это одна из самых эффективных, самых продвинутых вакцин в мире", — отметил он.
Сотрудники производственного цеха биотехнологической компании BIOCAD в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
Вчера, 15:30Распространение коронавируса
Lancet опубликовал результаты третьей фазы исследований "Спутника V"
Глава РФПИ назвал публикацию важным водоразделом. По его словам, многие страны поверили, что российская вакцина одна из лучших в мире, а 16 государств ее уже зарегистрировали.
"Многие сомневались, статья в Lancet дает данные, отвечает на все вопросы", — заключил он.
Публикация в журнале Lancet подтверждает высокую эффективность, иммуногенность и безопасность "Спутника V": по результатам третьей фазы клинических исследований эффективность составила 91,6 процента, вакцина обеспечивает полную защиту от тяжелых случаев COVID-19.
Российский Минздрав зарегистрировал "Спутник V" в августе 2020 года. Вакцину разработал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи при поддержке РФПИ. Ее создали на хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека. Это первый в мире зарегистрированный препарат для профилактики COVID-19.
"Спутник V" зарегистрирован в 16 странах: России, Белоруссии, Сербии, Аргентине, Боливии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе и Армении. Кроме того, РФПИ подал заявку на регистрацию вакцины в Евросоюзе и ВОЗ.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19НИИ им. ГамалеиКирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестицийThe Lancet
 
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