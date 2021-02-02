https://ria.ru/20210202/vaktsina-1595713830.html

РФПИ: публикация по "Спутник V" в Lancet заставила критиков замолчать

РФПИ: публикация по "Спутник V" в Lancet заставила критиков замолчать

Публикация результатов третьей фазы клинических исследований российской вакцины против коронавируса "Спутник V" в научном журнале Lancet заставила замолчать... РИА Новости, 02.02.2021

2021-02-02T17:12

2021-02-02T17:12

2021-02-02T17:12

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

нии им. гамалеи

кирилл дмитриев

российский фонд прямых инвестиций

the lancet

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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Публикация результатов третьей фазы клинических исследований российской вакцины против коронавируса "Спутник V" в научном журнале Lancet заставила замолчать тех, кто критиковал ее, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев."Мы видим, что критики просто замолчали очень активно за последнее время, потому что у них просто не к чему негативному уже прицепиться из того, что происходит <…> "Спутник V" доказал, что это одна из самых эффективных, самых продвинутых вакцин в мире", — отметил он.Глава РФПИ назвал публикацию важным водоразделом. По его словам, многие страны поверили, что российская вакцина одна из лучших в мире, а 16 государств ее уже зарегистрировали. "Многие сомневались, статья в Lancet дает данные, отвечает на все вопросы", — заключил он.Публикация в журнале Lancet подтверждает высокую эффективность, иммуногенность и безопасность "Спутника V": по результатам третьей фазы клинических исследований эффективность составила 91,6 процента, вакцина обеспечивает полную защиту от тяжелых случаев COVID-19.Российский Минздрав зарегистрировал "Спутник V" в августе 2020 года. Вакцину разработал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи при поддержке РФПИ. Ее создали на хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека. Это первый в мире зарегистрированный препарат для профилактики COVID-19."Спутник V" зарегистрирован в 16 странах: России, Белоруссии, Сербии, Аргентине, Боливии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе и Армении. Кроме того, РФПИ подал заявку на регистрацию вакцины в Евросоюзе и ВОЗ.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210202/vaktsina-1595668444.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, нии им. гамалеи, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, the lancet