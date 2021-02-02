https://ria.ru/20210202/vaktsina-1595703249.html

РФПИ назвал один из ключевых центров производства вакцины "Спутник V"

РФПИ назвал один из ключевых центров производства вакцины "Спутник V"

Индия станет одним из мировых центров производства российской вакцины "Спутник V" от коронавируса, объемы выпуска смогут сравниться с российскими, заявил глава... РИА Новости, 02.02.2021

2021-02-02T16:29

2021-02-02T16:29

2021-02-02T16:38

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

россия

российский фонд прямых инвестиций

индия

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Индия станет одним из мировых центров производства российской вакцины "Спутник V" от коронавируса, объемы выпуска смогут сравниться с российскими, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев."Мы сейчас вместе с Dr. Reddy's активно работаем в Индии. Индия для нас - ключевой партнер, потому что Индия, фактически, будет производить столько же вакцины, сколько производит Россия. Это будет один из главных производственных центров мира для вакцины "Спутник V". Мы ожидаем подачу на одобрение вакцины либо в этом, либо в следующем месяце, этим занимается партнер Dr. Reddy's", - сказал Дмитриев в ходе брифинга с журналистами."Соответственно, после этого можем начать поставки в Индию. Мы можем даже назвать "Спутник V" российско-индийской вакциной, потому что у нас есть там пять партнеров по производству. И мы очень тесно с самого начала взаимодействуем с Индией, потому что Индия обладает очень хорошими производственными мощностями вакцин", - добавил он.Ранее на брифинге с журналистами Дмитриев отметил, что фонд работает с регуляторами в Индии и надеется получить разрешение по ускоренной процедуре в "феврале или марте". Глава фонда рассказал, что производство вакцины уже осуществляется в Южной Корее и Индии, также скоро начнется в Китае. Бразилия, по его словам, уже производит пробные партии и, как ожидается, выйдет на большие объемы в следующем месяце.Научный журнал Lancet во вторник опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210202/vaktsina_covid-19-1595666395.html

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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, российский фонд прямых инвестиций, индия