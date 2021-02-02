https://ria.ru/20210202/vaktsina-1595700998.html

Сербия надеется на совместное с Россией производство "Спутника V"

Сербия надеется на совместное с Россией производство "Спутника V"

Власти Сербии надеются на совместное с Россией производство вакцины от коронавируса "Спутник V" в стране, заявил РИА Новости госсекретарь (ранг, близкий... РИА Новости, 02.02.2021

2021-02-02T16:21

2021-02-02T16:21

2021-02-02T16:21

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

коронавирусы

здоровье - общество

владимирская область

белград (город)

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БЕЛГРАД, 2 фев – РИА Новости. Власти Сербии надеются на совместное с Россией производство вакцины от коронавируса "Спутник V" в стране, заявил РИА Новости госсекретарь (ранг, близкий замминистра) здравоохранения Сербии Мирсад Джерлек.Министр по инновациям Сербии Ненад Попович в конце января посетил производство российской вакцины в городе Вольгинский Владимирской области. Там он провел встречу с гендиректором производящей вакцину компании "Генериум" Даниилом Талянским, который, по данным сербской стороны, "подтвердил готовность российской стороны совершить трансфер технологий и помочь в обучении сербских специалистов для производства "Спутник V" в Сербии"."Мне очень приятно, что между Россией и Сербией началось обсуждение совместного производства вакцины "Спутник V" в Сербии, и надеюсь, что этот проект будет успешным", - заявил госсекретарь сербского минздрава агентству.Он подтвердил во вторник, что 11 февраля ожидается прибытие в Сербию группы российских специалистов для ознакомления с кадровыми и техническими возможностями, в первую очередь, института вирусологии и вакцин "Торлак" в Белграде, для совместного производства "Спутник V".Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

россия

владимирская область

белград (город)

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2021

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Sputnik V – в России зарегистрировали первую в мире вакцину от COVID-19 В России зарегистрировали первую в мире вакцину против коронавируса. Об этом объявил президент на совещании с правительством. Препарат Sputnik V прошел все необходимые проверки. В первую очередь вакцина будет предоставлена медикам. Массовое производство планируется наладить к концу 2020 года 2021-02-02T16:21 true PT3M03S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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