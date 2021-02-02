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Сербия надеется на совместное с Россией производство "Спутника V"
Сербия надеется на совместное с Россией производство "Спутника V"
Власти Сербии надеются на совместное с Россией производство вакцины от коронавируса "Спутник V" в стране, заявил РИА Новости госсекретарь (ранг, близкий... РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T16:21
2021-02-02T16:21
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
здоровье - общество
владимирская область
белград (город)
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БЕЛГРАД, 2 фев – РИА Новости. Власти Сербии надеются на совместное с Россией производство вакцины от коронавируса "Спутник V" в стране, заявил РИА Новости госсекретарь (ранг, близкий замминистра) здравоохранения Сербии Мирсад Джерлек.Министр по инновациям Сербии Ненад Попович в конце января посетил производство российской вакцины в городе Вольгинский Владимирской области. Там он провел встречу с гендиректором производящей вакцину компании "Генериум" Даниилом Талянским, который, по данным сербской стороны, "подтвердил готовность российской стороны совершить трансфер технологий и помочь в обучении сербских специалистов для производства "Спутник V" в Сербии"."Мне очень приятно, что между Россией и Сербией началось обсуждение совместного производства вакцины "Спутник V" в Сербии, и надеюсь, что этот проект будет успешным", - заявил госсекретарь сербского минздрава агентству.Он подтвердил во вторник, что 11 февраля ожидается прибытие в Сербию группы российских специалистов для ознакомления с кадровыми и техническими возможностями, в первую очередь, института вирусологии и вакцин "Торлак" в Белграде, для совместного производства "Спутник V".Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Sputnik V – в России зарегистрировали первую в мире вакцину от COVID-19
В России зарегистрировали первую в мире вакцину против коронавируса. Об этом объявил президент на совещании с правительством. Препарат Sputnik V прошел все необходимые проверки. В первую очередь вакцина будет предоставлена медикам. Массовое производство планируется наладить к концу 2020 года
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, владимирская область, белград (город), общество

Сербия надеется на совместное с Россией производство "Спутника V"

16:21 02.02.2021
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПроизводство российской вакцины против COVID-19 "Спутник V"
Производство российской вакцины против COVID-19 Спутник V - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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БЕЛГРАД, 2 фев – РИА Новости. Власти Сербии надеются на совместное с Россией производство вакцины от коронавируса "Спутник V" в стране, заявил РИА Новости госсекретарь (ранг, близкий замминистра) здравоохранения Сербии Мирсад Джерлек.
Министр по инновациям Сербии Ненад Попович в конце января посетил производство российской вакцины в городе Вольгинский Владимирской области. Там он провел встречу с гендиректором производящей вакцину компании "Генериум" Даниилом Талянским, который, по данным сербской стороны, "подтвердил готовность российской стороны совершить трансфер технологий и помочь в обучении сербских специалистов для производства "Спутник V" в Сербии".
"Мне очень приятно, что между Россией и Сербией началось обсуждение совместного производства вакцины "Спутник V" в Сербии, и надеюсь, что этот проект будет успешным", - заявил госсекретарь сербского минздрава агентству.
Он подтвердил во вторник, что 11 февраля ожидается прибытие в Сербию группы российских специалистов для ознакомления с кадровыми и техническими возможностями, в первую очередь, института вирусологии и вакцин "Торлак" в Белграде, для совместного производства "Спутник V".
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа 2020, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыЗдоровье - ОбществоВладимирская областьБелград (город)Общество
 
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