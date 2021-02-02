https://ria.ru/20210202/vaktsina-1595698326.html

Гинцбург рассказал о результатах третьей фазы испытаний "Спутника V"

Гинцбург рассказал о результатах третьей фазы испытаний "Спутника V"

Никаких серьезных осложнений у испытывающих вакцину от коронавируса "Спутник V" в ходе третьей фазы испытаний обнаружено не было, заявил директор центра Гамалеи РИА Новости, 02.02.2021

2021-02-02T16:11

2021-02-02T16:11

2021-02-02T16:20

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

александр гинцбург

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Никаких серьезных осложнений у испытывающих вакцину от коронавируса "Спутник V" в ходе третьей фазы испытаний обнаружено не было, заявил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург."Кроме тех незначительных побочных эффектов, которые были зафиксированы на первой и второй фазах клинических испытаний", - добавил он.Минздрав России зарегистрировал вакцину "Спутник V" в августе 2020 года, ее разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. Эта вакцина стала первой в мире по профилактике COVID-19. "Спутник V" создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий. Эффективность "Спутник V" выше 90%, вакцина обеспечивает полную защиту от тяжелых случаев заболевания коронавирусом.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр гинцбург, здоровье - общество, общество