Гинцбург рассказал о результатах третьей фазы испытаний "Спутника V"
16:11 02.02.2021 (обновлено: 16:20 02.02.2021)
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Никаких серьезных осложнений у испытывающих вакцину от коронавируса "Спутник V" в ходе третьей фазы испытаний обнаружено не было, заявил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.
"Клинические испытания полностью подтвердили те результаты, которые были получены ранее, на первой и второй фазе, которые тоже были опубликованы ранее. <...> Эти результаты говорят о полной безопасности данного вакцинного препарата. Никаких серьезных осложнений среди почти 30 тысяч испытуемых не было обнаружено", - сказал Гинцбург на брифинге.
"Кроме тех незначительных побочных эффектов, которые были зафиксированы на первой и второй фазах клинических испытаний", - добавил он.
Минздрав России зарегистрировал вакцину "Спутник V" в августе 2020 года, ее разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. Эта вакцина стала первой в мире по профилактике COVID-19. "Спутник V" создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий. Эффективность "Спутник V" выше 90%, вакцина обеспечивает полную защиту от тяжелых случаев заболевания коронавирусом.
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