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Гинцбург рассказал о результатах третьей фазы испытаний "Спутника V"
Гинцбург рассказал о результатах третьей фазы испытаний "Спутника V"
Никаких серьезных осложнений у испытывающих вакцину от коронавируса "Спутник V" в ходе третьей фазы испытаний обнаружено не было, заявил директор центра Гамалеи РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T16:11
2021-02-02T16:20
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
александр гинцбург
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Никаких серьезных осложнений у испытывающих вакцину от коронавируса "Спутник V" в ходе третьей фазы испытаний обнаружено не было, заявил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург."Кроме тех незначительных побочных эффектов, которые были зафиксированы на первой и второй фазах клинических испытаний", - добавил он.Минздрав России зарегистрировал вакцину "Спутник V" в августе 2020 года, ее разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. Эта вакцина стала первой в мире по профилактике COVID-19. "Спутник V" создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий. Эффективность "Спутник V" выше 90%, вакцина обеспечивает полную защиту от тяжелых случаев заболевания коронавирусом.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр гинцбург, здоровье - общество, общество

Гинцбург рассказал о результатах третьей фазы испытаний "Спутника V"

16:11 02.02.2021 (обновлено: 16:20 02.02.2021)
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкУпаковки вакцины "Спутник-V"
Упаковки вакцины Спутник-V - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Никаких серьезных осложнений у испытывающих вакцину от коронавируса "Спутник V" в ходе третьей фазы испытаний обнаружено не было, заявил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.

"Клинические испытания полностью подтвердили те результаты, которые были получены ранее, на первой и второй фазе, которые тоже были опубликованы ранее. <...> Эти результаты говорят о полной безопасности данного вакцинного препарата. Никаких серьезных осложнений среди почти 30 тысяч испытуемых не было обнаружено", - сказал Гинцбург на брифинге.

"Кроме тех незначительных побочных эффектов, которые были зафиксированы на первой и второй фазах клинических испытаний", - добавил он.
Минздрав России зарегистрировал вакцину "Спутник V" в августе 2020 года, ее разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. Эта вакцина стала первой в мире по профилактике COVID-19. "Спутник V" создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий. Эффективность "Спутник V" выше 90%, вакцина обеспечивает полную защиту от тяжелых случаев заболевания коронавирусом.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа 2020, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Александр ГинцбургЗдоровье - ОбществоОбщество
 
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