https://ria.ru/20210202/vaktsina-1595691435.html
Большинство жителей Сербии выбирают вакцинацию "Спутником V"
Большинство жителей Сербии выбирают вакцинацию "Спутником V"
Большинство граждан Сербии подают заявку на вакцинацию препаратом российского производства от коронавируса "Спутник V", заявил РИА Новости госсекретарь (ранг,... РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T15:41
2021-02-02T15:41
2021-02-02T15:41
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БЕЛГРАД, 2 фев – РИА Новости. Большинство граждан Сербии подают заявку на вакцинацию препаратом российского производства от коронавируса "Спутник V", заявил РИА Новости госсекретарь (ранг, близкий замминистра) здравоохранения Сербии Мирсад Джерлек.Вакцинация началась в Сербии 24 декабря препаратом американо-германского производства Pfizer и BioNTech, первая партия российской вакцины прибыла 30 декабря, а Sinopharm из КНР – 16 января. Заявки на вакцинацию подаются электронным путем, сербские граждане могут выбирать препарат.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, сербия, в мире