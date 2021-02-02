https://ria.ru/20210202/vaktsina-1595691435.html

Большинство жителей Сербии выбирают вакцинацию "Спутником V"

Большинство жителей Сербии выбирают вакцинацию "Спутником V"

Большинство граждан Сербии подают заявку на вакцинацию препаратом российского производства от коронавируса "Спутник V", заявил РИА Новости госсекретарь (ранг,... РИА Новости, 02.02.2021

2021-02-02T15:41

2021-02-02T15:41

2021-02-02T15:41

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

сербия

в мире

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БЕЛГРАД, 2 фев – РИА Новости. Большинство граждан Сербии подают заявку на вакцинацию препаратом российского производства от коронавируса "Спутник V", заявил РИА Новости госсекретарь (ранг, близкий замминистра) здравоохранения Сербии Мирсад Джерлек.Вакцинация началась в Сербии 24 декабря препаратом американо-германского производства Pfizer и BioNTech, первая партия российской вакцины прибыла 30 декабря, а Sinopharm из КНР – 16 января. Заявки на вакцинацию подаются электронным путем, сербские граждане могут выбирать препарат.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210202/vaktsina-1595668444.html

россия

сербия

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2021

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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, сербия, в мире