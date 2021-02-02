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Эксперт оценил эффективность "Спутника V" против мутаций коронавируса
Эксперт оценил эффективность "Спутника V" против мутаций коронавируса
Возникающие мутации коронавируса непрерывно отслеживаются, пока не было ни одной серьезной, которая могла бы повлиять на эффективность вакцины "Спутник V",... РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T15:24
2021-02-02T15:24
2021-02-02T15:24
распространение коронавируса
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Возникающие мутации коронавируса непрерывно отслеживаются, пока не было ни одной серьезной, которая могла бы повлиять на эффективность вакцины "Спутник V", заявил ведущий специалист НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Федор Лисицын."Это непрерывно отслеживается, но пока не было ни одной серьезной, и несерьезная-то была одна, мутации в том белке, который максимально нас интересует для вакцины", - сказал Лисицын в эфире канала "Россия 24".Минздрав России зарегистрировал вакцину "Спутник V" в августе 2020 года, ее разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. Эта вакцина стала первой в мире по профилактике COVID-19. "Спутник V" создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий. Эффективность "Спутник V" выше 90%, вакцина обеспечивает полную защиту от тяжелых случаев заболевания коронавирусом.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Sputnik V – в России зарегистрировали первую в мире вакцину от COVID-19
В России зарегистрировали первую в мире вакцину против коронавируса. Об этом объявил президент на совещании с правительством. Препарат Sputnik V прошел все необходимые проверки. В первую очередь вакцина будет предоставлена медикам. Массовое производство планируется наладить к концу 2020 года
2021-02-02T15:24
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, общество