https://ria.ru/20210202/vaktsina-1595638961.html

Воронежская область получит миллион доз вакцины от COVID-19

Воронежская область получит миллион доз вакцины от COVID-19

Воронежская область в 2021 году получит 1 миллион доз вакцины "Спутник V" вместо ранее запланированных 700 тысяч, сообщает во вторник облправительство. РИА Новости, 02.02.2021

2021-02-02T11:50

2021-02-02T11:50

2021-02-02T11:50

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москва

московская область (подмосковье)

общество

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ВОРОНЕЖ, 2 фев - РИА Новости. Воронежская область в 2021 году получит 1 миллион доз вакцины "Спутник V" вместо ранее запланированных 700 тысяч, сообщает во вторник облправительство.По словам губернатора региона Александра Гусева, которые приводит пресс-служба облправительства, к апрелю число поставок вакцины в регион вырастет вдвое. В феврале область ожидает более 56 тысяч доз.В Воронежской области коронавирусная инфекция подтверждена у 58 963 пациентов, выздоровели 52 898 человек, умерли, по данным на 1 февраля, 1 859 пациентов. По количеству летальных случаев среди пациентов с COVID-19 регион занимает третье место в ЦФО после Москвы и Московской области. По количеству выявленных случаев COVID-19 Воронежская область занимает третье место в ЦФО и седьмое в России.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://radiosputnik.ria.ru/20210202/koronavirus-1595605743.html

россия

москва

московская область (подмосковье)

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коронавирус в россии, россия, александр гусев (государственный служащий), москва, московская область (подмосковье), общество