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В ФМБА рассказали о разработке вакцины от коронавируса
В ФМБА рассказали о разработке вакцины от коронавируса
Клинические исследования вакцины от COVID-19, разрабатываемой Федеральным медико-биологическим агентством, могут начаться в июле, заявила первый заместитель... РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T11:24
2021-02-02T11:25
федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
россия
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Клинические исследования вакцины от COVID-19, разрабатываемой Федеральным медико-биологическим агентством, могут начаться в июле, заявила первый заместитель руководителя ФМБА Татьяна Яковлева."Она (вакцина) находится в доклинике, я думаю, что в скором времени мы перейдем где-то наверное с июля месяца на клинические исследования", - сказала Яковлева на научном совете телеканала "Доктор".Она уточнила, что вакцина, разрабатываемая специалистами агентства, будет давать, помимо гуморального, еще и клеточный иммунитет.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество

В ФМБА рассказали о разработке вакцины от коронавируса

11:24 02.02.2021 (обновлено: 11:25 02.02.2021)
 
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкМедсестра делает прививку пациенту от коронавируса вакциной "ЭпиВакКорона"
Медсестра делает прививку пациенту от коронавируса вакциной ЭпиВакКорона - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
© РИА Новости / Кирилл Брага
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Клинические исследования вакцины от COVID-19, разрабатываемой Федеральным медико-биологическим агентством, могут начаться в июле, заявила первый заместитель руководителя ФМБА Татьяна Яковлева.
"Она (вакцина) находится в доклинике, я думаю, что в скором времени мы перейдем где-то наверное с июля месяца на клинические исследования", - сказала Яковлева на научном совете телеканала "Доктор".
Она уточнила, что вакцина, разрабатываемая специалистами агентства, будет давать, помимо гуморального, еще и клеточный иммунитет.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение коронавирусаФедеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России)Коронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - Общество
 
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