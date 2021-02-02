https://ria.ru/20210202/vaktsina-1595632123.html

В ФМБА рассказали о разработке вакцины от коронавируса

В ФМБА рассказали о разработке вакцины от коронавируса

Клинические исследования вакцины от COVID-19, разрабатываемой Федеральным медико-биологическим агентством, могут начаться в июле, заявила первый заместитель... РИА Новости, 02.02.2021

2021-02-02T11:24

2021-02-02T11:24

2021-02-02T11:25

федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Клинические исследования вакцины от COVID-19, разрабатываемой Федеральным медико-биологическим агентством, могут начаться в июле, заявила первый заместитель руководителя ФМБА Татьяна Яковлева."Она (вакцина) находится в доклинике, я думаю, что в скором времени мы перейдем где-то наверное с июля месяца на клинические исследования", - сказала Яковлева на научном совете телеканала "Доктор".Она уточнила, что вакцина, разрабатываемая специалистами агентства, будет давать, помимо гуморального, еще и клеточный иммунитет.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество