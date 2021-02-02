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В Москве утилизировали около шести миллионов кубометров снега
В Москве утилизировали около шести миллионов кубометров снега
Около 6 миллионов кубометров снега вывезено на столичные снегосплавные пункты и утилизировано с начала зимы, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра... РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T11:06
2021-02-02T11:30
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жкх
петр бирюков
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Около 6 миллионов кубометров снега вывезено на столичные снегосплавные пункты и утилизировано с начала зимы, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра Москвы в правительстве столицы Петр Бирюков."С 20 ноября по 1 февраля в столице выпало 97 сантиметров снега, это более половины годовой нормы. На снегосплавные пункты за этот период было вывезено и утилизировано около 6 миллионов кубометров снега", - рассказал Бирюков.Заместитель мэра напомнил, что в городе круглосуточно работают 56 стационарных и 38 мобильных снегосплавных пунктов. Принцип их действия основан на использовании тепла сточных вод для плавления снежной массы.Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что весь мусор из снега оседает в песколовках, которые установлены на всех снегосплавных пунктах."Талая вода отводится обратно в канализационный коллектор и уходит в городские очистные сооружения, где проходит полный цикл механической и биологической очистки. Это позволяет предотвратить попадание загрязненного снега в городские водоемы и положительно влияет на экологическую обстановку", - отметил заммэра.
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жкх, петр бирюков, москва, общество

В Москве утилизировали около шести миллионов кубометров снега

11:06 02.02.2021 (обновлено: 11:30 02.02.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкРабота снегоплавильных пунктов в Москве
Работа снегоплавильных пунктов в Москве - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Около 6 миллионов кубометров снега вывезено на столичные снегосплавные пункты и утилизировано с начала зимы, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра Москвы в правительстве столицы Петр Бирюков.
"С 20 ноября по 1 февраля в столице выпало 97 сантиметров снега, это более половины годовой нормы. На снегосплавные пункты за этот период было вывезено и утилизировано около 6 миллионов кубометров снега", - рассказал Бирюков.
Заместитель мэра напомнил, что в городе круглосуточно работают 56 стационарных и 38 мобильных снегосплавных пунктов. Принцип их действия основан на использовании тепла сточных вод для плавления снежной массы.
"Снег сбрасывают в приемный бункер, оснащенный сепараторами-дробилками для измельчения. Далее снежная масса попадает в специальные сооружения, куда подается сточная вода из канализационных каналов и коллекторов. Она имеет постоянную температуру не ниже 10 градусов, при контакте с ней снег начинает таять", - отметил Бирюков.
Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что весь мусор из снега оседает в песколовках, которые установлены на всех снегосплавных пунктах.
"Талая вода отводится обратно в канализационный коллектор и уходит в городские очистные сооружения, где проходит полный цикл механической и биологической очистки. Это позволяет предотвратить попадание загрязненного снега в городские водоемы и положительно влияет на экологическую обстановку", - отметил заммэра.
Уборка снега в Москве - РИА Новости, 1920, 30.01.2020
30 января 2020, 12:45Инфографика
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниЖКХПетр БирюковМоскваОбщество
 
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Алексей Навальный на заседании Московского городского судаЗаседание по делу Алексея Навального. Онлайн-репортаж09:54
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