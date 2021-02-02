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В Москве утилизировали около шести миллионов кубометров снега

В Москве утилизировали около шести миллионов кубометров снега

Около 6 миллионов кубометров снега вывезено на столичные снегосплавные пункты и утилизировано с начала зимы, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра... РИА Новости, 02.02.2021

2021-02-02T11:06

2021-02-02T11:06

2021-02-02T11:30

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жкх

петр бирюков

москва

общество

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Около 6 миллионов кубометров снега вывезено на столичные снегосплавные пункты и утилизировано с начала зимы, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра Москвы в правительстве столицы Петр Бирюков."С 20 ноября по 1 февраля в столице выпало 97 сантиметров снега, это более половины годовой нормы. На снегосплавные пункты за этот период было вывезено и утилизировано около 6 миллионов кубометров снега", - рассказал Бирюков.Заместитель мэра напомнил, что в городе круглосуточно работают 56 стационарных и 38 мобильных снегосплавных пунктов. Принцип их действия основан на использовании тепла сточных вод для плавления снежной массы.Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что весь мусор из снега оседает в песколовках, которые установлены на всех снегосплавных пунктах."Талая вода отводится обратно в канализационный коллектор и уходит в городские очистные сооружения, где проходит полный цикл механической и биологической очистки. Это позволяет предотвратить попадание загрязненного снега в городские водоемы и положительно влияет на экологическую обстановку", - отметил заммэра.

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жкх, петр бирюков, москва, общество