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В Москве утилизировали около шести миллионов кубометров снега
В Москве утилизировали около шести миллионов кубометров снега
Около 6 миллионов кубометров снега вывезено на столичные снегосплавные пункты и утилизировано с начала зимы, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра... РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T11:06
2021-02-02T11:06
2021-02-02T11:30
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жкх
петр бирюков
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Около 6 миллионов кубометров снега вывезено на столичные снегосплавные пункты и утилизировано с начала зимы, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра Москвы в правительстве столицы Петр Бирюков."С 20 ноября по 1 февраля в столице выпало 97 сантиметров снега, это более половины годовой нормы. На снегосплавные пункты за этот период было вывезено и утилизировано около 6 миллионов кубометров снега", - рассказал Бирюков.Заместитель мэра напомнил, что в городе круглосуточно работают 56 стационарных и 38 мобильных снегосплавных пунктов. Принцип их действия основан на использовании тепла сточных вод для плавления снежной массы.Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что весь мусор из снега оседает в песколовках, которые установлены на всех снегосплавных пунктах."Талая вода отводится обратно в канализационный коллектор и уходит в городские очистные сооружения, где проходит полный цикл механической и биологической очистки. Это позволяет предотвратить попадание загрязненного снега в городские водоемы и положительно влияет на экологическую обстановку", - отметил заммэра.
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жкх, петр бирюков, москва, общество
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости.
Около 6 миллионов кубометров снега вывезено на столичные снегосплавные пункты и утилизировано с начала зимы, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра Москвы
в правительстве столицы Петр Бирюков
.
"С 20 ноября по 1 февраля в столице выпало 97 сантиметров снега, это более половины годовой нормы. На снегосплавные пункты за этот период было вывезено и утилизировано около 6 миллионов кубометров снега", - рассказал Бирюков.
Заместитель мэра напомнил, что в городе круглосуточно работают 56 стационарных и 38 мобильных снегосплавных пунктов. Принцип их действия основан на использовании тепла сточных вод для плавления снежной массы.
"Снег сбрасывают в приемный бункер, оснащенный сепараторами-дробилками для измельчения. Далее снежная масса попадает в специальные сооружения, куда подается сточная вода из канализационных каналов и коллекторов. Она имеет постоянную температуру не ниже 10 градусов, при контакте с ней снег начинает таять", - отметил Бирюков.
Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что весь мусор из снега оседает в песколовках, которые установлены на всех снегосплавных пунктах.
"Талая вода отводится обратно в канализационный коллектор и уходит в городские очистные сооружения, где проходит полный цикл механической и биологической очистки. Это позволяет предотвратить попадание загрязненного снега в городские водоемы и положительно влияет на экологическую обстановку", - отметил заммэра.