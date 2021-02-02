https://ria.ru/20210202/usloviya-1595643981.html

Навальный регулярно нарушал условия условного осуждения, заявила ФСИН

Навальный регулярно нарушал условия условного осуждения, заявила ФСИН

Алексей Навальный ещё до госпитализации регулярно нарушал условия условного осуждения, заявил представитель ФСИН в суде, на котором рассматривается вопрос о... РИА Новости, 02.02.2021

2021-02-02T12:10

2021-02-02T12:10

2021-02-02T12:25

россия

ив роше

алексей навальный

генеральная прокуратура рф

германия

химки

происшествия

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595640349_0:0:2582:1452_1920x0_80_0_0_acbb2ed95672ec01da9164d1815f5636.jpg

МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Алексей Навальный ещё до госпитализации регулярно нарушал условия условного осуждения, заявил представитель ФСИН в суде, на котором рассматривается вопрос о замене блогеру условного наказания на реальное.Всего, по его словам, было не менее шести дней, когда Навальный не являлся на регистрацию и не давал поясненийАлексей Навальный семь раз не являлся на регистрацию в органы и "фактически скрылся от контроля", установленного после приговора, заявил представитель ФСИН в суде, где рассматривается вопрос замены блогеру условного срока на реальный.Слушание, которое было назначено Симоновским судом столицы, проходит в Мосгорсуде в выездном формате, чтобы уместить больше пишущих корреспондентов.В понедельник Генпрокуратура заявила, что поддерживает требования ФСИН о замене Навальному условного срока на реальный, считает представление законным и обоснованным.Навального задержали 17 января в "Шереметьево" по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением. Его отвезли в отдел полиции в Химки - ближайший к аэропорту крупный город, - где на следующий день Химкинский горсуд в ходе выездного заседания заключил Навального под стражу на 30 суток. Как утверждает ФСИН, Навальный задержан за нарушения испытательного срока как условно осужденный по делу "Ив Роше", 29 декабря 2020 года его объявили в РФ в розыск.

https://ria.ru/20210202/navalnyy-1595639138.html

https://ria.ru/20210202/aktsiya-1595620319.html

россия

германия

химки

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ив роше, алексей навальный, генеральная прокуратура рф, германия, химки, происшествия, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), общество