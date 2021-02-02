Навальный регулярно нарушал условия условного осуждения, заявила ФСИН
12:10 02.02.2021 (обновлено: 12:25 02.02.2021)
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда / Перейти в фотобанкАлексей Навальный на заседании Московского городского суда
МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Алексей Навальный ещё до госпитализации регулярно нарушал условия условного осуждения, заявил представитель ФСИН в суде, на котором рассматривается вопрос о замене блогеру условного наказания на реальное.
"В течение 2020 года до госпитализации Навальным нарушались возложенные на него обязанности по явке на регистрацию в установленный инспекцией день, в том числе 13 января 2020 года. Ему выносилось предупреждение об отмене ему условного осуждения, отказался от дачи письменных объяснений, оформлен соответствующий акт" - заявил представитель ФСИН.
Всего, по его словам, было не менее шести дней, когда Навальный не являлся на регистрацию и не давал пояснений
Алексей Навальный семь раз не являлся на регистрацию в органы и "фактически скрылся от контроля", установленного после приговора, заявил представитель ФСИН в суде, где рассматривается вопрос замены блогеру условного срока на реальный.
"Навальный допустил семь неявок на регистрацию в установленные дни, фактически скрылся от контроля", - сказал он.
Слушание, которое было назначено Симоновским судом столицы, проходит в Мосгорсуде в выездном формате, чтобы уместить больше пишущих корреспондентов.
В понедельник Генпрокуратура заявила, что поддерживает требования ФСИН о замене Навальному условного срока на реальный, считает представление законным и обоснованным.
Навального задержали 17 января в "Шереметьево" по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением. Его отвезли в отдел полиции в Химки - ближайший к аэропорту крупный город, - где на следующий день Химкинский горсуд в ходе выездного заседания заключил Навального под стражу на 30 суток. Как утверждает ФСИН, Навальный задержан за нарушения испытательного срока как условно осужденный по делу "Ив Роше", 29 декабря 2020 года его объявили в РФ в розыск.