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Всемирный день водно-болотных угодий

Всемирный день водно-болотных угодий

Ежегодно 2 февраля в мире отмечается Всемирный день водно-болотных угодий. РИА Новости, 02.02.2021

2021-02-02T04:07

2021-02-02T04:07

2021-02-02T04:07

всемирный день водно-болотных угодий

справки

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Ежегодно 2 февраля в мире отмечается Всемирный день водно-болотных угодий. Дата была выбрана не случайно: в этот день, 2 февраля 1971 года, в иранском городе Рамсар была подписана Конвенция о водно-болотных угодьях (Рамсарская конвенция). Основная цель конвенции – сохранение и устойчивое использование болот, озер, рек, морских мелководий и других природных объектов, для которых вода является основным фактором, определяющим условия жизни растений и животных. На сегодняшний день к Рамсарской конвенции присоединилась 171 страна. Советский Союз ратифицировал Конвенцию в 1976 году. В 1994 году правительство Российской Федерации подтвердило обеспечение выполнения обязательств российской стороны, вытекающих из конвенции. Всемирный день водно-болотных угодий призван обратить внимание общественности на выдающуюся роль водно-болотных угодий в природных процессах и жизни человеческого сообщества, их уязвимость и важность их разумного использования.В 2021 году он посвящен теме "Водно-болотные угодья и вода".Согласно тексту Рамсарской конвенции, под водно-болотными угодьями понимают "районы болот, фенов, торфяных угодий или водоемов – естественных или искусственных, постоянных или временных, стоячих или проточных, пресных, солоноватых или соленых, включая морские акватории, глубина которых при отливе не превышает шести метров". Водно-болотные угодья – одни из наиболее продуктивных экосистем мира. Являясь очагами биологического разнообразия и источниками воды, они выполняют такие важные функции, как накопление, очистка и хранение питьевой воды, пополнение запасов и выход подземных вод, удерживание питательных веществ, фильтрация загрязняющих веществ, стабилизация местных климатических условий и другие.Водно-болотные угодья обеспечивают условия для развития таких видов природопользования, как водоснабжение, рыболовство, сельское хозяйство, охотничье хозяйство, заготовка продуктов водно-болотных угодий (лекарственные растения и другие), энергоресурсов (торф) и лесоматериалов, отдых и туризм и других. Россия обладает самыми большими в мире ресурсами водно-болотных угодий – болот, континентальных водоемов и морских мелководий, играющих важнейшую роль в сохранении природного равновесия и благоприятной среды для жизни людей. Основные особенности водно-болотных угодий России связаны с расположением страны на крупнейшем континенте северного полушария, в относительно высоких широтах. Около 60% площади страны занимают районы многолетней мерзлоты, что в значительной степени определяет особенности распространения и функционирования водно-болотных угодий. В то же время, территория России охватывает три климатических сектора Евразии – западный морской, континентальный и восточный муссонный. Водно-болотные угодья на этой территории крайне разнообразны и охватывают широкий спектр типов водно-болотных экосистем. На территории России протекают 120 тысяч рек общей длиной 2,3 миллиона километров, имеется около 2 миллионов озер общей площадью 370 тысяч квадратных километров (без Каспийского моря), 1,8 миллиона квадратных километров занимают болота. На долю озер и болот приходится около 15% территории страны. Площадь заболоченных лесов в России оценивается примерно в 1,5 миллиона квадратных километров. Общая протяженность морских побережий составляет около 60 тысяч километров. Состояние этих угодий во многом определяет гидрологический режим и климат всего континента, их сохранение имеет общепланетарное значение. Выполняя обязательства по Рамсарской конвенции о водно-болотных угодьях, правительство Российской Федерации в 1994 году провозгласило 35 водно-болотных угодий общей площадью 10,7 миллиона гектаров объектами международного значения. Выполнение обязательств, вытекающих из членства в Рамсарской конвенции, возложено на Минприроды России, которое координирует работу по сохранению российских водно-болотных угодий на основании подписанного с Международной организацией по сохранению водно-болотных угодий (Wetlands International) Меморандума о сотрудничестве в области сохранения и рационального использования водно-болотных угодий Российской Федерации.Существенный вклад в разработку прогрессивных технологий восстановления нарушенных человеком природных экосистем вносит российско-германский проект "Восстановление торфяных болот в России в целях предотвращения пожаров и смягчения изменений климата", направленный на предотвращение осушения торфяников в европейской части России, и, как следствие, распространения пожаров и выбросов в атмосферу парниковых газов.Материал подготовлен на основе информации открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

всемирный день водно-болотных угодий, справки