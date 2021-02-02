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Житель Свердловской области убил начальника топором
Житель Свердловской области убил начальника топором
Следствие предъявило обвинение жителю города Невьянска Свердловской области в убийстве начальника на почве личной неприязни, сообщил журналистам во вторник... РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T15:35
2021-02-02T15:35
следственный комитет россии (ск рф)
александр шульга
свердловская область
невьянск
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 фев – РИА Новости. Следствие предъявило обвинение жителю города Невьянска Свердловской области в убийстве начальника на почве личной неприязни, сообщил журналистам во вторник помощник руководителя регионального Следственного управления СК Александр Шульга.По версии следствия, обвиняемый, трудившийся разнорабочим в строительной организации в поселке городского типа Верхнее Дуброво, совершил убийство в ночь на 1 февраля - будучи в состоянии алкогольного опьянения, он убил бригадира с помощью ножа и топора-колуна. Отмечается, что в последнее время обвиняемый жаловался знакомым на то, что начальник постоянно предъявляет к нему претензии по работе и в быту.В ближайшее время суду предстоит решить вопрос об избрании меры пресечения в виде ареста. По делу назначены необходимые судебные экспертизы, решается вопрос о назначении психолого-психиатрической судебной экспертизы, уточнил Шульга.
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свердловская область
невьянск
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следственный комитет россии (ск рф), александр шульга, свердловская область, невьянск, происшествия

Житель Свердловской области убил начальника топором

15:35 02.02.2021
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 фев – РИА Новости. Следствие предъявило обвинение жителю города Невьянска Свердловской области в убийстве начальника на почве личной неприязни, сообщил журналистам во вторник помощник руководителя регионального Следственного управления СК Александр Шульга.
"Ранее неоднократно судимому 24-летнему жителю Невьянска предъявлено обвинение в совершении убийства - преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ. Наказание за совершение данного особо тяжкого преступления предусматривает до 15 лет лишения свободы", - сказал Шульга.
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
Вчера, 14:48
В Саратове продлили арест учительнице, обвиняемой в двойном убийстве
По версии следствия, обвиняемый, трудившийся разнорабочим в строительной организации в поселке городского типа Верхнее Дуброво, совершил убийство в ночь на 1 февраля - будучи в состоянии алкогольного опьянения, он убил бригадира с помощью ножа и топора-колуна. Отмечается, что в последнее время обвиняемый жаловался знакомым на то, что начальник постоянно предъявляет к нему претензии по работе и в быту.
В ближайшее время суду предстоит решить вопрос об избрании меры пресечения в виде ареста. По делу назначены необходимые судебные экспертизы, решается вопрос о назначении психолого-психиатрической судебной экспертизы, уточнил Шульга.
 
Следственный комитет России (СК РФ)Александр ШульгаСвердловская областьНевьянскПроисшествия
 
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