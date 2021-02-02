https://ria.ru/20210202/ubiystvo-1595689856.html

Житель Свердловской области убил начальника топором

Житель Свердловской области убил начальника топором

Следствие предъявило обвинение жителю города Невьянска Свердловской области в убийстве начальника на почве личной неприязни, сообщил журналистам во вторник... РИА Новости, 02.02.2021

2021-02-02T15:35

2021-02-02T15:35

2021-02-02T15:35

следственный комитет россии (ск рф)

александр шульга

свердловская область

невьянск

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 фев – РИА Новости. Следствие предъявило обвинение жителю города Невьянска Свердловской области в убийстве начальника на почве личной неприязни, сообщил журналистам во вторник помощник руководителя регионального Следственного управления СК Александр Шульга.По версии следствия, обвиняемый, трудившийся разнорабочим в строительной организации в поселке городского типа Верхнее Дуброво, совершил убийство в ночь на 1 февраля - будучи в состоянии алкогольного опьянения, он убил бригадира с помощью ножа и топора-колуна. Отмечается, что в последнее время обвиняемый жаловался знакомым на то, что начальник постоянно предъявляет к нему претензии по работе и в быту.В ближайшее время суду предстоит решить вопрос об избрании меры пресечения в виде ареста. По делу назначены необходимые судебные экспертизы, решается вопрос о назначении психолого-психиатрической судебной экспертизы, уточнил Шульга.

https://ria.ru/20210202/uchitelnitsa-1595679839.html

свердловская область

невьянск

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следственный комитет россии (ск рф), александр шульга, свердловская область, невьянск, происшествия