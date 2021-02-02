https://ria.ru/20210202/svyaz-1595637717.html

В КНР запустили тестовый режим телевещания 8K с помощью формата связи 5G

В КНР запустили тестовый режим телевещания 8K с помощью формата связи 5G

Медиакорпорация Китая в тестовом режиме впервые в мире в прямом эфире запустила телесигнал сверхвысокого разрешения 8K с помощью формата связи 5G. РИА Новости, 02.02.2021

2021-02-02T12:20

2021-02-02T12:20

2021-02-02T12:20

россия-китай: главное

5g

китай

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595646082_0:96:1624:1010_1920x0_80_0_0_41abae812a0ace742e86362cb31a9cd2.jpg

МОСКВА, 2 фев - Проект "Россия-Китай: Главное". Медиакорпорация Китая в тестовом режиме впервые в мире в прямом эфире запустила телесигнал сверхвысокого разрешения 8K с помощью формата связи 5G.На церемонии запуска был продемонстрирован документальный фильм "Прекрасный Китай", который был впервые снят в формате 8K Центром вещания на английском языке и техническим центром Медиакорпорации Китая. Прорыв, достигнутый в области съемки в формате 8К, позволит Медиакорпорации занять лидирующие позиции в производстве видео-продукции сверхвысокой четкости. В мероприятии принял участие заместитель начальника Отдела пропаганды ЦК КПК, гендиректор Медиакорпорации Китая Шэнь Хайсюн.Согласно планам развития Медиакорпорации Китая, канал разрешения 8K будет запущен в канун Пекинской зимней Олимпиады-2022. Тогда будет реализован полный процесс телепроизводства в формате сверхвысокой четкости 8K от контента до монтажа и трансляции. Успешный запуск тестового 8K-канала продемонстрировал достижения научно-технических инноваций страны в этой области.Будучи одним из ведущих мировых СМИ, Медиакорпорация Китая стремится к осуществлению инновационной стратегии на основе новых технологий связь 5G плюс разрешение 4K/8K плюс искусственный интеллект. С 1 февраля канал сверхвысокой четкости 8K будет запущен в пробную трансляцию в IP-системе корпорации. Пользователи могут получать сигнал через телеприставку 8K AVS3.Во время трансляции сигнал 8K будет одновременно транслироваться на 30 мониторах с большим экраном и 8K-телеэкранах, установленных в общественных местах в девяти городах Китая, включая Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, Шэньчжэнь, Чэнду, Ханчжоу, Цзинань, Хайкоу и Циндао.Кроме того, грандиозный гала-концерт в прямом эфире, приуроченный к празднованию Нового года по лунному календарю (который на этот раз наступит в ночь с 11 на 12 февраля), также будет транслироваться на канале сверхвысокой четкости 8K.

https://ria.ru/20201225/stantsii-1590913084.html

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

5g, китай