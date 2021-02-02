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Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20210202/svyaz-1595637717.html
В КНР запустили тестовый режим телевещания 8K с помощью формата связи 5G
В КНР запустили тестовый режим телевещания 8K с помощью формата связи 5G
Медиакорпорация Китая в тестовом режиме впервые в мире в прямом эфире запустила телесигнал сверхвысокого разрешения 8K с помощью формата связи 5G. РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T12:20
2021-02-02T12:20
россия-китай: главное
5g
китай
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МОСКВА, 2 фев - Проект "Россия-Китай: Главное". Медиакорпорация Китая в тестовом режиме впервые в мире в прямом эфире запустила телесигнал сверхвысокого разрешения 8K с помощью формата связи 5G.На церемонии запуска был продемонстрирован документальный фильм "Прекрасный Китай", который был впервые снят в формате 8K Центром вещания на английском языке и техническим центром Медиакорпорации Китая. Прорыв, достигнутый в области съемки в формате 8К, позволит Медиакорпорации занять лидирующие позиции в производстве видео-продукции сверхвысокой четкости. В мероприятии принял участие заместитель начальника Отдела пропаганды ЦК КПК, гендиректор Медиакорпорации Китая Шэнь Хайсюн.Согласно планам развития Медиакорпорации Китая, канал разрешения 8K будет запущен в канун Пекинской зимней Олимпиады-2022. Тогда будет реализован полный процесс телепроизводства в формате сверхвысокой четкости 8K от контента до монтажа и трансляции. Успешный запуск тестового 8K-канала продемонстрировал достижения научно-технических инноваций страны в этой области.Будучи одним из ведущих мировых СМИ, Медиакорпорация Китая стремится к осуществлению инновационной стратегии на основе новых технологий связь 5G плюс разрешение 4K/8K плюс искусственный интеллект. С 1 февраля канал сверхвысокой четкости 8K будет запущен в пробную трансляцию в IP-системе корпорации. Пользователи могут получать сигнал через телеприставку 8K AVS3.Во время трансляции сигнал 8K будет одновременно транслироваться на 30 мониторах с большим экраном и 8K-телеэкранах, установленных в общественных местах в девяти городах Китая, включая Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, Шэньчжэнь, Чэнду, Ханчжоу, Цзинань, Хайкоу и Циндао.Кроме того, грандиозный гала-концерт в прямом эфире, приуроченный к празднованию Нового года по лунному календарю (который на этот раз наступит в ночь с 11 на 12 февраля), также будет транслироваться на канале сверхвысокой четкости 8K.
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5g, китай

В КНР запустили тестовый режим телевещания 8K с помощью формата связи 5G

12:20 02.02.2021
 
© Фото : CCTVВ КНР запустили тестовый режим телевещания 8K с помощью формата связи 5G
В КНР запустили тестовый режим телевещания 8K с помощью формата связи 5G - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
© Фото : CCTV
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МОСКВА, 2 фев - Проект "Россия-Китай: Главное". Медиакорпорация Китая в тестовом режиме впервые в мире в прямом эфире запустила телесигнал сверхвысокого разрешения 8K с помощью формата связи 5G.
На церемонии запуска был продемонстрирован документальный фильм "Прекрасный Китай", который был впервые снят в формате 8K Центром вещания на английском языке и техническим центром Медиакорпорации Китая. Прорыв, достигнутый в области съемки в формате 8К, позволит Медиакорпорации занять лидирующие позиции в производстве видео-продукции сверхвысокой четкости. В мероприятии принял участие заместитель начальника Отдела пропаганды ЦК КПК, гендиректор Медиакорпорации Китая Шэнь Хайсюн.
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Согласно планам развития Медиакорпорации Китая, канал разрешения 8K будет запущен в канун Пекинской зимней Олимпиады-2022. Тогда будет реализован полный процесс телепроизводства в формате сверхвысокой четкости 8K от контента до монтажа и трансляции. Успешный запуск тестового 8K-канала продемонстрировал достижения научно-технических инноваций страны в этой области.
В ходе тестового вещания в формате 8K впервые используются самостоятельно разработанные Китаем стандарты кодирования видео и аудио AVS3, это технические достижения с независимым правом на интеллектуальную собственность. Это нововведение Медиакорпорации Китая имеет образцово-показательное значение для развития телевидения сверхвысокого разрешения во всем мире.
Будучи одним из ведущих мировых СМИ, Медиакорпорация Китая стремится к осуществлению инновационной стратегии на основе новых технологий связь 5G плюс разрешение 4K/8K плюс искусственный интеллект. С 1 февраля канал сверхвысокой четкости 8K будет запущен в пробную трансляцию в IP-системе корпорации. Пользователи могут получать сигнал через телеприставку 8K AVS3.
Во время трансляции сигнал 8K будет одновременно транслироваться на 30 мониторах с большим экраном и 8K-телеэкранах, установленных в общественных местах в девяти городах Китая, включая Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, Шэньчжэнь, Чэнду, Ханчжоу, Цзинань, Хайкоу и Циндао.
Кроме того, грандиозный гала-концерт в прямом эфире, приуроченный к празднованию Нового года по лунному календарю (который на этот раз наступит в ночь с 11 на 12 февраля), также будет транслироваться на канале сверхвысокой четкости 8K.
 
Россия-Китай: Главное5GКитай
 
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