"Король" Якутии. Кто стоит за криминальным авторитетом Прошкой Сунтарским
08:00 02.02.2021 (обновлено: 08:10 02.02.2021)
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости, Виктор Званцев. Исчезающие чернила, требование перевести материалы на якутский язык, попытки выкрасть важные документы — в Республике Саха завершилось расследование громкого уголовного дела местного криминального авторитета Прошки Сунтарского. По версии СК, он занимал высшее положение в преступной иерархии и контролировал весь регион. РИА Новости рассказывает, как в борьбе с мафиозным спрутом объединились ФСБ, МВД, ФСИН и СК.
Тяжелый пациент
Вечером 3 сентября 2019-го врачи Сунтарской районной больницы увидели на пороге приемного покоя жестоко избитого человека. Его сразу поместили в хирургическое отделение и прооперировали. Несмотря на все усилия медиков, на следующий день пациент скончался, так и не придя в сознание.
Районные следователи возбудили уголовное дело по статье 111 части 4 УК России "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". Погибший — 31-летний ранее судимый житель села Сунтар Иван (имя изменено). Прежде он придерживался воровской идеологии и даже был членом одной из преступных группировок, но после колонии пытался порвать с криминалитетом.
© Фото : предоставлено СУ СКР по Республике Саха (Якутия)Дорога, где обвиняемые похитили Ивана
© Фото : предоставлено СУ СКР по Республике Саха (Якутия)
Дорога, где обвиняемые похитили Ивана
"По словам очевидцев, третьего числа Иван вызвал такси, чтобы поехать в соседний населенный пункт, — рассказывает РИА Новости старший следователь отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Республике Саха (Якутия), старший лейтенант юстиции Татьяна Кузьмина. — Таксист сообщил нам, что на трассе "Вилюй" его подрезал другой автомобиль, клиента силой вытащили из салона и увезли в неизвестном направлении".
Оперативники также выяснили, что потерпевшего преследовали подручные 34-летнего якутского преступного лидера Прошки Сунтарского. Причина — в августе Иван избил его знакомого. По информации следствия, узнав об этом, Прошка отдал приказ любой ценой отыскать и наказать обидчика.
"Сообщники привели Ивана в заброшенное здание, — продолжает следователь. — Избивали руками, ногами, палками, проволокой и арматурой. В общей сложности нанесли около 160 ударов. При этом обильно употребляли алкоголь. Затем потерпевшего бросили в лесу. Но вскоре двое вернулись, перевезли еще живого Ивана к дверям приемного покоя больницы".
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Получив показания свидетелей, силовики задержали Прошку и четверых подельников. Причем троих взяли, когда те ехали пьяные в угнанной машине с нелегальными охотничьими обрезами в салоне. Еще двоих объявили в федеральный розыск.
Началось расследование. Вскоре материалы передали в республиканское управление СКР, к делу, помимо оперативников МВД, подключились сотрудники ФСБ и ФСИН.
Злостный нарушитель
Впервые в колонию строгого режима Прошка Сунтарский загремел еще в юности — за драку со смертельным исходом. Наказание отбывал в Челябинской области, где, по словам следователей, сразу примкнул к группе осужденных, придерживающихся воровской идеологии, заручился их поддержкой и быстро дорос до лидера преступного мира.
© Фото : предоставлено СУ СКР по Республике Саха (Якутия)Место, где Ивана избили до смерти
© Фото : предоставлено СУ СКР по Республике Саха (Якутия)
Место, где Ивана избили до смерти
"Чтобы поднять авторитет, регулярно нарушал режим, поэтому администрация колонии перевела его в тюрьму, — объясняет Кузьмина. — В конце концов он объявил себя "бродягой". Это очень высокий криминальный статус, обязывающий пропагандировать воровской уклад и наделяющий правом решать конфликтные ситуации. Влияние "бродяг" не ограничивается регионом — распространяется на всю страну".
Освободившись, Прошка колесил по России, побывал за границей. В родную Якутию наведывался лишь временами: улаживал споры между преступными группировками. Также, по оперативным данным, занимался вымогательством, "крышевал" местных бизнесменов, а полученные средства отсылал влиятельным ворам.
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"В Якутии он был самым авторитетным, — подчеркивает следователь. — Это касалось всего региона".
Мощное противодействие
Прошку обвинили по относительно новой статье — 210.1 УК России "Занятие высшего положения в преступной иерархии", а также в организации похищения человека и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Вменить вымогательство не получилось. По информации полиции, лично криминальный авторитет этим не занимался, подельники же показаний не дали, а некоторые коммерсанты и вовсе заявили, что деньги в так называемый общак перечисляли добровольно.
© Фото : предоставлено СУ СКР по Республике Саха (Якутия)Лукина убили во Владивостоке во время криминальных разборок
© Фото : предоставлено СУ СКР по Республике Саха (Якутия)
Лукина убили во Владивостоке во время криминальных разборок
Четверых сообщников Сунтарского обвинили в похищении человека, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего, и угоне автомобиля. Никто вину так и не признал. Один бандит до суда не дожил — его убили в криминальной разборке во Владивостоке, еще один находится в международном розыске.
В ходе расследования Прошка и его подельники серьезно противодействовали силовикам и всячески затягивали процесс — подписывали важные процессуальные документы исчезающими чернилами, пытались выкрасть материалы уголовного дела и каждое слово требовали переводить на якутский язык, хотя отлично владеют русским.
"Что касается главаря, то он, конечно, знает свои права, законы, психологию людей, — отмечает следователь. — Хороший организатор. Оказывал давление как на свидетелей, так и на подельников во время очных ставок, продления меры пресечения и других следственных действий".
© Фото : предоставлено СУ СКР по Республике Саха (Якутия)Александров до сих пор находится в международном розыске
© Фото : предоставлено СУ СКР по Республике Саха (Якутия)
Александров до сих пор находится в международном розыске
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