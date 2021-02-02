https://ria.ru/20210202/suntarskiy-1595475877.html

"Король" Якутии. Кто стоит за криминальным авторитетом Прошкой Сунтарским

"Король" Якутии. Кто стоит за криминальным авторитетом Прошкой Сунтарским

Исчезающие чернила, требование перевести материалы на якутский язык, попытки выкрасть важные документы — в Республике Саха завершилось расследование громкого... РИА Новости, 02.02.2021

2021-02-02T08:00

2021-02-02T08:00

2021-02-02T08:10

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скр

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владивосток

челябинская область

происшествия

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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости, Виктор Званцев. Исчезающие чернила, требование перевести материалы на якутский язык, попытки выкрасть важные документы — в Республике Саха завершилось расследование громкого уголовного дела местного криминального авторитета Прошки Сунтарского. По версии СК, он занимал высшее положение в преступной иерархии и контролировал весь регион. РИА Новости рассказывает, как в борьбе с мафиозным спрутом объединились ФСБ, МВД, ФСИН и СК.Тяжелый пациентВечером 3 сентября 2019-го врачи Сунтарской районной больницы увидели на пороге приемного покоя жестоко избитого человека. Его сразу поместили в хирургическое отделение и прооперировали. Несмотря на все усилия медиков, на следующий день пациент скончался, так и не придя в сознание.Районные следователи возбудили уголовное дело по статье 111 части 4 УК России "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". Погибший — 31-летний ранее судимый житель села Сунтар Иван (имя изменено). Прежде он придерживался воровской идеологии и даже был членом одной из преступных группировок, но после колонии пытался порвать с криминалитетом."По словам очевидцев, третьего числа Иван вызвал такси, чтобы поехать в соседний населенный пункт, — рассказывает РИА Новости старший следователь отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Республике Саха (Якутия), старший лейтенант юстиции Татьяна Кузьмина. — Таксист сообщил нам, что на трассе "Вилюй" его подрезал другой автомобиль, клиента силой вытащили из салона и увезли в неизвестном направлении".Оперативники также выяснили, что потерпевшего преследовали подручные 34-летнего якутского преступного лидера Прошки Сунтарского. Причина — в августе Иван избил его знакомого. По информации следствия, узнав об этом, Прошка отдал приказ любой ценой отыскать и наказать обидчика."Сообщники привели Ивана в заброшенное здание, — продолжает следователь. — Избивали руками, ногами, палками, проволокой и арматурой. В общей сложности нанесли около 160 ударов. При этом обильно употребляли алкоголь. Затем потерпевшего бросили в лесу. Но вскоре двое вернулись, перевезли еще живого Ивана к дверям приемного покоя больницы".Получив показания свидетелей, силовики задержали Прошку и четверых подельников. Причем троих взяли, когда те ехали пьяные в угнанной машине с нелегальными охотничьими обрезами в салоне. Еще двоих объявили в федеральный розыск.Началось расследование. Вскоре материалы передали в республиканское управление СКР, к делу, помимо оперативников МВД, подключились сотрудники ФСБ и ФСИН.Злостный нарушительВпервые в колонию строгого режима Прошка Сунтарский загремел еще в юности — за драку со смертельным исходом. Наказание отбывал в Челябинской области, где, по словам следователей, сразу примкнул к группе осужденных, придерживающихся воровской идеологии, заручился их поддержкой и быстро дорос до лидера преступного мира."Чтобы поднять авторитет, регулярно нарушал режим, поэтому администрация колонии перевела его в тюрьму, — объясняет Кузьмина. — В конце концов он объявил себя "бродягой". Это очень высокий криминальный статус, обязывающий пропагандировать воровской уклад и наделяющий правом решать конфликтные ситуации. Влияние "бродяг" не ограничивается регионом — распространяется на всю страну".Освободившись, Прошка колесил по России, побывал за границей. В родную Якутию наведывался лишь временами: улаживал споры между преступными группировками. Также, по оперативным данным, занимался вымогательством, "крышевал" местных бизнесменов, а полученные средства отсылал влиятельным ворам."В Якутии он был самым авторитетным, — подчеркивает следователь. — Это касалось всего региона".Мощное противодействиеПрошку обвинили по относительно новой статье — 210.1 УК России "Занятие высшего положения в преступной иерархии", а также в организации похищения человека и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Вменить вымогательство не получилось. По информации полиции, лично криминальный авторитет этим не занимался, подельники же показаний не дали, а некоторые коммерсанты и вовсе заявили, что деньги в так называемый общак перечисляли добровольно.Четверых сообщников Сунтарского обвинили в похищении человека, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего, и угоне автомобиля. Никто вину так и не признал. Один бандит до суда не дожил — его убили в криминальной разборке во Владивостоке, еще один находится в международном розыске.В ходе расследования Прошка и его подельники серьезно противодействовали силовикам и всячески затягивали процесс — подписывали важные процессуальные документы исчезающими чернилами, пытались выкрасть материалы уголовного дела и каждое слово требовали переводить на якутский язык, хотя отлично владеют русским."Что касается главаря, то он, конечно, знает свои права, законы, психологию людей, — отмечает следователь. — Хороший организатор. Оказывал давление как на свидетелей, так и на подельников во время очных ставок, продления меры пресечения и других следственных действий".Если вину бандитов докажут, всем им грозит до 15 лет лишения свободы. По их просьбе уголовное дело рассмотрит суд присяжных.

https://ria.ru/20180615/1522737524.html

https://ria.ru/20201209/prestupnost-1588254192.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, скр, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), владивосток, челябинская область, происшествия