Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210202/suntarskiy-1595475877.html
"Король" Якутии. Кто стоит за криминальным авторитетом Прошкой Сунтарским
"Король" Якутии. Кто стоит за криминальным авторитетом Прошкой Сунтарским
Исчезающие чернила, требование перевести материалы на якутский язык, попытки выкрасть важные документы — в Республике Саха завершилось расследование громкого... РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T08:00
2021-02-02T08:10
россия
скр
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
владивосток
челябинская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/1c/1594985255_0:98:1024:674_1920x0_80_0_0_6b300b47532009a4fe3796f09ccb2091.jpg
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости, Виктор Званцев. Исчезающие чернила, требование перевести материалы на якутский язык, попытки выкрасть важные документы — в Республике Саха завершилось расследование громкого уголовного дела местного криминального авторитета Прошки Сунтарского. По версии СК, он занимал высшее положение в преступной иерархии и контролировал весь регион. РИА Новости рассказывает, как в борьбе с мафиозным спрутом объединились ФСБ, МВД, ФСИН и СК.Тяжелый пациентВечером 3 сентября 2019-го врачи Сунтарской районной больницы увидели на пороге приемного покоя жестоко избитого человека. Его сразу поместили в хирургическое отделение и прооперировали. Несмотря на все усилия медиков, на следующий день пациент скончался, так и не придя в сознание.Районные следователи возбудили уголовное дело по статье 111 части 4 УК России "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". Погибший — 31-летний ранее судимый житель села Сунтар Иван (имя изменено). Прежде он придерживался воровской идеологии и даже был членом одной из преступных группировок, но после колонии пытался порвать с криминалитетом."По словам очевидцев, третьего числа Иван вызвал такси, чтобы поехать в соседний населенный пункт, — рассказывает РИА Новости старший следователь отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Республике Саха (Якутия), старший лейтенант юстиции Татьяна Кузьмина. — Таксист сообщил нам, что на трассе "Вилюй" его подрезал другой автомобиль, клиента силой вытащили из салона и увезли в неизвестном направлении".Оперативники также выяснили, что потерпевшего преследовали подручные 34-летнего якутского преступного лидера Прошки Сунтарского. Причина — в августе Иван избил его знакомого. По информации следствия, узнав об этом, Прошка отдал приказ любой ценой отыскать и наказать обидчика."Сообщники привели Ивана в заброшенное здание, — продолжает следователь. — Избивали руками, ногами, палками, проволокой и арматурой. В общей сложности нанесли около 160 ударов. При этом обильно употребляли алкоголь. Затем потерпевшего бросили в лесу. Но вскоре двое вернулись, перевезли еще живого Ивана к дверям приемного покоя больницы".Получив показания свидетелей, силовики задержали Прошку и четверых подельников. Причем троих взяли, когда те ехали пьяные в угнанной машине с нелегальными охотничьими обрезами в салоне. Еще двоих объявили в федеральный розыск.Началось расследование. Вскоре материалы передали в республиканское управление СКР, к делу, помимо оперативников МВД, подключились сотрудники ФСБ и ФСИН.Злостный нарушительВпервые в колонию строгого режима Прошка Сунтарский загремел еще в юности — за драку со смертельным исходом. Наказание отбывал в Челябинской области, где, по словам следователей, сразу примкнул к группе осужденных, придерживающихся воровской идеологии, заручился их поддержкой и быстро дорос до лидера преступного мира."Чтобы поднять авторитет, регулярно нарушал режим, поэтому администрация колонии перевела его в тюрьму, — объясняет Кузьмина. — В конце концов он объявил себя "бродягой". Это очень высокий криминальный статус, обязывающий пропагандировать воровской уклад и наделяющий правом решать конфликтные ситуации. Влияние "бродяг" не ограничивается регионом — распространяется на всю страну".Освободившись, Прошка колесил по России, побывал за границей. В родную Якутию наведывался лишь временами: улаживал споры между преступными группировками. Также, по оперативным данным, занимался вымогательством, "крышевал" местных бизнесменов, а полученные средства отсылал влиятельным ворам."В Якутии он был самым авторитетным, — подчеркивает следователь. — Это касалось всего региона".Мощное противодействиеПрошку обвинили по относительно новой статье — 210.1 УК России "Занятие высшего положения в преступной иерархии", а также в организации похищения человека и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Вменить вымогательство не получилось. По информации полиции, лично криминальный авторитет этим не занимался, подельники же показаний не дали, а некоторые коммерсанты и вовсе заявили, что деньги в так называемый общак перечисляли добровольно.Четверых сообщников Сунтарского обвинили в похищении человека, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего, и угоне автомобиля. Никто вину так и не признал. Один бандит до суда не дожил — его убили в криминальной разборке во Владивостоке, еще один находится в международном розыске.В ходе расследования Прошка и его подельники серьезно противодействовали силовикам и всячески затягивали процесс — подписывали важные процессуальные документы исчезающими чернилами, пытались выкрасть материалы уголовного дела и каждое слово требовали переводить на якутский язык, хотя отлично владеют русским."Что касается главаря, то он, конечно, знает свои права, законы, психологию людей, — отмечает следователь. — Хороший организатор. Оказывал давление как на свидетелей, так и на подельников во время очных ставок, продления меры пресечения и других следственных действий".Если вину бандитов докажут, всем им грозит до 15 лет лишения свободы. По их просьбе уголовное дело рассмотрит суд присяжных.
https://ria.ru/20180615/1522737524.html
https://ria.ru/20201209/prestupnost-1588254192.html
россия
владивосток
челябинская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/1c/1594985255_0:0:899:674_1920x0_80_0_0_aa5d3d692b4317a0c78855bbc290b85f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, скр, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), владивосток, челябинская область, происшествия

"Король" Якутии. Кто стоит за криминальным авторитетом Прошкой Сунтарским

08:00 02.02.2021 (обновлено: 08:10 02.02.2021)
 
© Фото : ИА "Прайм Крайм"Прошка Сунтарский (крайний слева)
Прошка Сунтарский (крайний слева) - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
© Фото : ИА "Прайм Крайм"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости, Виктор Званцев. Исчезающие чернила, требование перевести материалы на якутский язык, попытки выкрасть важные документы — в Республике Саха завершилось расследование громкого уголовного дела местного криминального авторитета Прошки Сунтарского. По версии СК, он занимал высшее положение в преступной иерархии и контролировал весь регион. РИА Новости рассказывает, как в борьбе с мафиозным спрутом объединились ФСБ, МВД, ФСИН и СК.

Тяжелый пациент

Вечером 3 сентября 2019-го врачи Сунтарской районной больницы увидели на пороге приемного покоя жестоко избитого человека. Его сразу поместили в хирургическое отделение и прооперировали. Несмотря на все усилия медиков, на следующий день пациент скончался, так и не придя в сознание.
Районные следователи возбудили уголовное дело по статье 111 части 4 УК России "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". Погибший — 31-летний ранее судимый житель села Сунтар Иван (имя изменено). Прежде он придерживался воровской идеологии и даже был членом одной из преступных группировок, но после колонии пытался порвать с криминалитетом.
© Фото : предоставлено СУ СКР по Республике Саха (Якутия)Дорога, где обвиняемые похитили Ивана
Дорога, где обвиняемые похитили Ивана - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
© Фото : предоставлено СУ СКР по Республике Саха (Якутия)
Дорога, где обвиняемые похитили Ивана
"По словам очевидцев, третьего числа Иван вызвал такси, чтобы поехать в соседний населенный пункт, — рассказывает РИА Новости старший следователь отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Республике Саха (Якутия), старший лейтенант юстиции Татьяна Кузьмина. — Таксист сообщил нам, что на трассе "Вилюй" его подрезал другой автомобиль, клиента силой вытащили из салона и увезли в неизвестном направлении".
Оперативники также выяснили, что потерпевшего преследовали подручные 34-летнего якутского преступного лидера Прошки Сунтарского. Причина — в августе Иван избил его знакомого. По информации следствия, узнав об этом, Прошка отдал приказ любой ценой отыскать и наказать обидчика.
"Сообщники привели Ивана в заброшенное здание, — продолжает следователь. — Избивали руками, ногами, палками, проволокой и арматурой. В общей сложности нанесли около 160 ударов. При этом обильно употребляли алкоголь. Затем потерпевшего бросили в лесу. Но вскоре двое вернулись, перевезли еще живого Ивана к дверям приемного покоя больницы".
Мамука Чкадуа - РИА Новости, 1920, 15.06.2018
15 июня 2018, 08:00
"Он крышевал Алтай": как вор в законе Чкадуа построил криминальную империю
Получив показания свидетелей, силовики задержали Прошку и четверых подельников. Причем троих взяли, когда те ехали пьяные в угнанной машине с нелегальными охотничьими обрезами в салоне. Еще двоих объявили в федеральный розыск.
Началось расследование. Вскоре материалы передали в республиканское управление СКР, к делу, помимо оперативников МВД, подключились сотрудники ФСБ и ФСИН.

Злостный нарушитель

Впервые в колонию строгого режима Прошка Сунтарский загремел еще в юности — за драку со смертельным исходом. Наказание отбывал в Челябинской области, где, по словам следователей, сразу примкнул к группе осужденных, придерживающихся воровской идеологии, заручился их поддержкой и быстро дорос до лидера преступного мира.
© Фото : предоставлено СУ СКР по Республике Саха (Якутия)Место, где Ивана избили до смерти
Место, где Ивана избили до смерти - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
© Фото : предоставлено СУ СКР по Республике Саха (Якутия)
Место, где Ивана избили до смерти
"Чтобы поднять авторитет, регулярно нарушал режим, поэтому администрация колонии перевела его в тюрьму, — объясняет Кузьмина. — В конце концов он объявил себя "бродягой". Это очень высокий криминальный статус, обязывающий пропагандировать воровской уклад и наделяющий правом решать конфликтные ситуации. Влияние "бродяг" не ограничивается регионом — распространяется на всю страну".
Освободившись, Прошка колесил по России, побывал за границей. В родную Якутию наведывался лишь временами: улаживал споры между преступными группировками. Также, по оперативным данным, занимался вымогательством, "крышевал" местных бизнесменов, а полученные средства отсылал влиятельным ворам.
Сергей Кузнецов - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
9 декабря 2020, 08:00
"Держал целый регион": как авторитет Кузя построил криминальную империю
"В Якутии он был самым авторитетным, — подчеркивает следователь. — Это касалось всего региона".

Мощное противодействие

Прошку обвинили по относительно новой статье — 210.1 УК России "Занятие высшего положения в преступной иерархии", а также в организации похищения человека и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Вменить вымогательство не получилось. По информации полиции, лично криминальный авторитет этим не занимался, подельники же показаний не дали, а некоторые коммерсанты и вовсе заявили, что деньги в так называемый общак перечисляли добровольно.
© Фото : предоставлено СУ СКР по Республике Саха (Якутия)Лукина убили во Владивостоке во время криминальных разборок
Лукина убили во Владивостоке во время криминальных разборок - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
© Фото : предоставлено СУ СКР по Республике Саха (Якутия)
Лукина убили во Владивостоке во время криминальных разборок
Четверых сообщников Сунтарского обвинили в похищении человека, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего, и угоне автомобиля. Никто вину так и не признал. Один бандит до суда не дожил — его убили в криминальной разборке во Владивостоке, еще один находится в международном розыске.
В ходе расследования Прошка и его подельники серьезно противодействовали силовикам и всячески затягивали процесс — подписывали важные процессуальные документы исчезающими чернилами, пытались выкрасть материалы уголовного дела и каждое слово требовали переводить на якутский язык, хотя отлично владеют русским.
"Что касается главаря, то он, конечно, знает свои права, законы, психологию людей, — отмечает следователь. — Хороший организатор. Оказывал давление как на свидетелей, так и на подельников во время очных ставок, продления меры пресечения и других следственных действий".
© Фото : предоставлено СУ СКР по Республике Саха (Якутия)Александров до сих пор находится в международном розыске
Александров до сих пор находится в международном розыске - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
© Фото : предоставлено СУ СКР по Республике Саха (Якутия)
Александров до сих пор находится в международном розыске
Если вину бандитов докажут, всем им грозит до 15 лет лишения свободы. По их просьбе уголовное дело рассмотрит суд присяжных.
 
РоссияСКРСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)ВладивостокЧелябинская областьПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Алексей Навальный на заседании Московского городского судаЗаседание по делу Алексея Навального. Онлайн-репортаж09:54
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:04Посольство Латвии объяснило, что их дипломат делает на суде по Навальному
15:03Приезд дипломатов в суд снижает популярность Навального, считает эксперт
15:01Орегон декриминализировал хранение небольшого количества любых наркотиков
14:59"Он посмотрит". Зеленский отказался ответить на вопрос о работе с Путиным
14:54Лавров допустил пересмотр решения о выходе из Договора по открытому небу
14:52Разработчик "Новичка" оценил способность США производить вещество
14:50"Фармасинтез" оценила ситуацию с производством вакцины "Спутник V"
14:49СМИ: США готовы начать диалог о снятии санкций с "Северного потока — 2"
14:48В Саратове продлили арест учительнице, обвиняемой в двойном убийстве
14:47В российских школах появятся советники по воспитанию
14:46Калининградец получил срок за надругательство над внучкой сожительницы
14:46Володин рассказал, почему Навальному нужно "посочувствовать вдвойне"
14:37Генсек ОДКБ заявил, что сирийские наемники должны покинуть Карабах
14:37В ОДКБ оценили боеспособность коллективных сил после конфликта в Карабахе
14:33На рассмотрение дела Навального приехали представители 13 стран
14:31Прения сторон по делу Навального начнутся после перерыва
14:30Тимошенко попросила Раду уволить главу "Нафтогаза"
14:28Главу Росрыболовства Шестакова лишили статуса замминистра
14:25В Улан-Удэ подростки жестоко избили и ограбили журналиста
14:19У метро "Преображенская площадь" в Москве проходят точечные задержания
Лента новостейМолния