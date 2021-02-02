https://ria.ru/20210202/strit-art-1595696262.html
Свыше 50 учреждений культуры Подмосковья превратят в объекты стрит-арта
Свыше 50 учреждений культуры Подмосковья превратят в объекты стрит-арта
Свыше 50 домов культуры, школ искусств и музеев Московской области станут объектами стрит-арта, рассказала журналистам министр культуры региона Елена Харламова. РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T16:09
2021-02-02T16:09
2021-02-02T17:42
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КРАСНОГОРСК, 2 фев – РИА Новости. Свыше 50 домов культуры, школ искусств и музеев Московской области станут объектами стрит-арта, рассказала журналистам министр культуры региона Елена Харламова.Прием работ в рамках конкурса "Графика города" пройдет до 31 марта, после чего с 1 по 18 апреля пройдет экспертное голосование. Подведение итогов пройдет с 15 по 20 мая, после чего начнется реализация проектов."У нас было 130 заявок на стрит-арт учреждений культуры Подмосковья. Дальше был своеобразный фильтр, в том числе учитывалось мнение жителей, после чего осталось 53 объекта. Это музеи, школы искусств, дома культуры", - сказала Харламова.Она добавила, что все объекты будут размещены на сайте ведомства и подать заявку на разрисовку стены может любой желающий художник, который представит свой проект.
https://ria.ru/20210202/musor-1595636248.html
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