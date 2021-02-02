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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210202/strit-art-1595696262.html
Свыше 50 учреждений культуры Подмосковья превратят в объекты стрит-арта
Свыше 50 учреждений культуры Подмосковья превратят в объекты стрит-арта
Свыше 50 домов культуры, школ искусств и музеев Московской области станут объектами стрит-арта, рассказала журналистам министр культуры региона Елена Харламова. РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T16:09
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КРАСНОГОРСК, 2 фев – РИА Новости. Свыше 50 домов культуры, школ искусств и музеев Московской области станут объектами стрит-арта, рассказала журналистам министр культуры региона Елена Харламова.Прием работ в рамках конкурса "Графика города" пройдет до 31 марта, после чего с 1 по 18 апреля пройдет экспертное голосование. Подведение итогов пройдет с 15 по 20 мая, после чего начнется реализация проектов."У нас было 130 заявок на стрит-арт учреждений культуры Подмосковья. Дальше был своеобразный фильтр, в том числе учитывалось мнение жителей, после чего осталось 53 объекта. Это музеи, школы искусств, дома культуры", - сказала Харламова.Она добавила, что все объекты будут размещены на сайте ведомства и подать заявку на разрисовку стены может любой желающий художник, который представит свой проект.
https://ria.ru/20210202/musor-1595636248.html
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новости культуры, московская область (подмосковье)

Свыше 50 учреждений культуры Подмосковья превратят в объекты стрит-арта

16:09 02.02.2021 (обновлено: 17:42 02.02.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкУличный художник рисует граффити
Уличный художник рисует граффити - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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КРАСНОГОРСК, 2 фев – РИА Новости. Свыше 50 домов культуры, школ искусств и музеев Московской области станут объектами стрит-арта, рассказала журналистам министр культуры региона Елена Харламова.
Прием работ в рамках конкурса "Графика города" пройдет до 31 марта, после чего с 1 по 18 апреля пройдет экспертное голосование. Подведение итогов пройдет с 15 по 20 мая, после чего начнется реализация проектов.
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"У нас было 130 заявок на стрит-арт учреждений культуры Подмосковья. Дальше был своеобразный фильтр, в том числе учитывалось мнение жителей, после чего осталось 53 объекта. Это музеи, школы искусств, дома культуры", - сказала Харламова.
Она добавила, что все объекты будут размещены на сайте ведомства и подать заявку на разрисовку стены может любой желающий художник, который представит свой проект.
"Мы будет отбирать по параметрам, дальше будет учитываться мнение учащихся и родителей. Если более 50% проголосовавших одобрят проект, то дальше кисточки, краски, стремянки, высотная техника", - добавила Харламова.
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