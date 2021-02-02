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Наука
https://ria.ru/20210202/stadia-1595664350.html
Google сворачивает амбициозный игровой проект для Stadia
Google сворачивает амбициозный игровой проект для Stadia
Игровая платформа Stadia от Google лишилась собственной студии разработки эксклюзивных тайтлов Stadia Games and Entertainment. Об этом компания заявила в... РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T13:45
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наука
компьютерные игры
геймеры
google
технологии
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Игровая платформа Stadia от Google лишилась собственной студии разработки эксклюзивных тайтлов Stadia Games and Entertainment. Об этом компания заявила в собственном блоге.Компания решила больше не инвестировать в предоставление эксклюзивного контента от нашей внутренней команды разработчиков SG&amp;E. Большая часть сотрудников студии перейдет на новые должности в Google, но Джейд Рэймонд, возглавлявшая направление, покинула "корпорацию добра".Впрочем, в Google не признают, что облачная платформа Stadia испытывает проблемы. В компании успокаивают геймеров, утверждая, что сервис развивается, а новые игры от сторонних студий будут регулярно выходить.Проект Google Stadia был запущен 19 ноября 2019 года. Пока он представлен в 14 странах. Доступ к играм осуществляется по подписке. Облачный сервис вместе с фирменным контроллером Google Stadia позволяет играть в одну и ту же игру, как на компьютере, так и на смартфоне или ТВ-приставке.
https://ria.ru/20201123/google-1585580186.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
компьютерные игры, геймеры, google, технологии

Google сворачивает амбициозный игровой проект для Stadia

13:45 02.02.2021
 
© PA / Stefan RousseauЛоготип компании Google
Логотип компании Google - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
© PA / Stefan Rousseau
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Игровая платформа Stadia от Google лишилась собственной студии разработки эксклюзивных тайтлов Stadia Games and Entertainment. Об этом компания заявила в собственном блоге.
Компания решила больше не инвестировать в предоставление эксклюзивного контента от нашей внутренней команды разработчиков SG&E. Большая часть сотрудников студии перейдет на новые должности в Google, но Джейд Рэймонд, возглавлявшая направление, покинула "корпорацию добра".
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Впрочем, в Google не признают, что облачная платформа Stadia испытывает проблемы. В компании успокаивают геймеров, утверждая, что сервис развивается, а новые игры от сторонних студий будут регулярно выходить.
Проект Google Stadia был запущен 19 ноября 2019 года. Пока он представлен в 14 странах. Доступ к играм осуществляется по подписке. Облачный сервис вместе с фирменным контроллером Google Stadia позволяет играть в одну и ту же игру, как на компьютере, так и на смартфоне или ТВ-приставке.
 
НаукаКомпьютерные игрыгеймерыGoogleТехнологии
 
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Алексей Навальный на заседании Московского городского судаЗаседание по делу Алексея Навального. Онлайн-репортаж09:54
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