https://ria.ru/20210202/stadia-1595664350.html
Google сворачивает амбициозный игровой проект для Stadia
Google сворачивает амбициозный игровой проект для Stadia
Игровая платформа Stadia от Google лишилась собственной студии разработки эксклюзивных тайтлов Stadia Games and Entertainment. Об этом компания заявила в... РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T13:45
2021-02-02T13:45
2021-02-02T13:45
наука
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геймеры
google
технологии
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Игровая платформа Stadia от Google лишилась собственной студии разработки эксклюзивных тайтлов Stadia Games and Entertainment. Об этом компания заявила в собственном блоге.Компания решила больше не инвестировать в предоставление эксклюзивного контента от нашей внутренней команды разработчиков SG&E. Большая часть сотрудников студии перейдет на новые должности в Google, но Джейд Рэймонд, возглавлявшая направление, покинула "корпорацию добра".Впрочем, в Google не признают, что облачная платформа Stadia испытывает проблемы. В компании успокаивают геймеров, утверждая, что сервис развивается, а новые игры от сторонних студий будут регулярно выходить.Проект Google Stadia был запущен 19 ноября 2019 года. Пока он представлен в 14 странах. Доступ к играм осуществляется по подписке. Облачный сервис вместе с фирменным контроллером Google Stadia позволяет играть в одну и ту же игру, как на компьютере, так и на смартфоне или ТВ-приставке.
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компьютерные игры, геймеры, google, технологии
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости.
Игровая платформа Stadia от Google
лишилась собственной студии разработки эксклюзивных тайтлов Stadia Games and Entertainment. Об этом компания заявила
в собственном блоге.
Компания решила больше не инвестировать в предоставление эксклюзивного контента от нашей внутренней команды разработчиков SG&E. Большая часть сотрудников студии перейдет на новые должности в Google, но Джейд Рэймонд, возглавлявшая направление, покинула "корпорацию добра".
Впрочем, в Google не признают, что облачная платформа Stadia испытывает проблемы. В компании успокаивают геймеров, утверждая, что сервис развивается, а новые игры от сторонних студий будут регулярно выходить.
Проект Google Stadia был запущен 19 ноября 2019 года. Пока он представлен в 14 странах. Доступ к играм осуществляется по подписке. Облачный сервис вместе с фирменным контроллером Google Stadia позволяет играть в одну и ту же игру, как на компьютере, так и на смартфоне или ТВ-приставке.