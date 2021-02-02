https://ria.ru/20210202/stadia-1595664350.html

Google сворачивает амбициозный игровой проект для Stadia

Google сворачивает амбициозный игровой проект для Stadia

Игровая платформа Stadia от Google лишилась собственной студии разработки эксклюзивных тайтлов Stadia Games and Entertainment. Об этом компания заявила в... РИА Новости, 02.02.2021

2021-02-02T13:45

2021-02-02T13:45

2021-02-02T13:45

наука

компьютерные игры

геймеры

google

технологии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/154787/82/1547878205_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_40b1b1c734a9b9f8dad15a80d5b78c1e.jpg

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Игровая платформа Stadia от Google лишилась собственной студии разработки эксклюзивных тайтлов Stadia Games and Entertainment. Об этом компания заявила в собственном блоге.Компания решила больше не инвестировать в предоставление эксклюзивного контента от нашей внутренней команды разработчиков SG&E. Большая часть сотрудников студии перейдет на новые должности в Google, но Джейд Рэймонд, возглавлявшая направление, покинула "корпорацию добра".Впрочем, в Google не признают, что облачная платформа Stadia испытывает проблемы. В компании успокаивают геймеров, утверждая, что сервис развивается, а новые игры от сторонних студий будут регулярно выходить.Проект Google Stadia был запущен 19 ноября 2019 года. Пока он представлен в 14 странах. Доступ к играм осуществляется по подписке. Облачный сервис вместе с фирменным контроллером Google Stadia позволяет играть в одну и ту же игру, как на компьютере, так и на смартфоне или ТВ-приставке.

https://ria.ru/20201123/google-1585580186.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

компьютерные игры, геймеры, google, технологии