https://ria.ru/20210202/srok-1595764921.html
Прокурор назвала условный срок Навального беспрецедентным снисхождением
Прокурор назвала условный срок Навального беспрецедентным снисхождением
Прокурор по делу оппозиционера Алексея Навального назвала назначенный ему ранее условный срок беспрецедентным снисхождением суда. РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T22:24
2021-02-02T22:24
2021-02-02T22:24
замена условного срока навального
россия
ив роше
алексей навальный
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
германия
шереметьево (аэропорт)
химки
происшествия
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Прокурор по делу оппозиционера Алексея Навального назвала назначенный ему ранее условный срок беспрецедентным снисхождением суда.Во вторник суд заменил Навальному условный срок на реальный по вынесенному еще в 2014 году делу о хищении средств у компании "Ив Роше". Такое решение суд принял по просьбе ФСИН, которая пожаловалась, что осужденный пропускает визиты к инспектору и не соблюдает ограничения условного осуждения.Навального задержали 17 января в "Шереметьево" по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением. Его отвезли в отдел полиции в Химки - ближайший к аэропорту крупный город, - где на следующий день Химкинский горсуд в ходе выездного заседания заключил Навального под стражу на 30 суток. Как утверждает ФСИН, Навальный задержан за нарушения испытательного срока как условно осужденный по делу "Ив Роше", 29 декабря 2020 года его объявили в РФ в розыск.
https://ria.ru/20210131/navalnyy-1595374314.html
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Оглашение приговора Навальному о замене условного срока на реальный
Суд оглашает приговор Алексею Навальному по делу о замене условного срока на реальный. Навальный отправится в колонию на два года восемь месяцев.
2021-02-02T22:24
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замена условного срока навального, россия, ив роше, алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), германия, шереметьево (аэропорт), химки, происшествия