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СМИ: в Мьянме военные закрыли авиасообщение со страной
СМИ: в Мьянме военные закрыли авиасообщение со страной
Военные, пришедшие к власти в Мьянме в понедельник, выпустили в тот же день уведомление для пилотов, в котором говорится, что международное авиасообщение с... РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T10:30
2021-02-02T10:30
ситуация в мьянме после задержания руководителей страны
национальная лига за демократию (нлд)
аун сан су чжи
мьянма
в мире
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БАНГКОК, 2 фев – РИА Новости. Военные, пришедшие к власти в Мьянме в понедельник, выпустили в тот же день уведомление для пилотов, в котором говорится, что международное авиасообщение с Мьянмой прекращено до начала июня текущего года, сообщает во вторник интернет-версия газеты Myanmar Times со ссылкой на документ, находящийся в распоряжении издания.В мьянманском уведомлении для пилотов (Notice to Airmen, NOTAM), документе международного стандарта, который выпускается в связи с любым событием, способным повлиять на выполнение полетов, говорится, что все взлеты международных авиарейсов из аэропортов Мьянмы и все посадки в них прекращаются до 23.59 (19.29 мск) 31 мая 2021 года, сообщает газета.В то же время аэропорты Мьянмы пока не получали никаких распоряжений властей о прекращении международных полетов, а иностранные посольства в Мьянме сообщили гражданам своих стран о приостановке международного авиасообщения до 30 апреля, говорится в сообщении.Утром 1 февраля, за несколько часов до открытия первой сессии парламента страны нового созыва, избранного на всеобщих выборах 8 ноября, мьянманские военные, обвинившие ранее национальную избирательную комиссию и правящую партию "Национальная лига за демократию" (НЛД) в фальсификации выборов в пользу НЛД, арестовали руководителей правительства страны, в том числе президента Вин Мьинта и государственного советника (фактического премьер-министра) Нобелевского лауреата Аун Сан Су Чжи. Одновременно были арестованы члены правительства и высшие государственные чиновники, состоящие в НЛД или связанные с правящей партией.В течение первой половины дня в понедельник по всей стране были также арестованы руководители и чиновники провинциальных администраций, принадлежащие к партии НЛД. По оценкам региональных экспертов, в Мьянме были арестованы более 400 человек, включая большинство членов фракции НЛД в парламенте, местных руководителей партийных комитетов НЛД и членов партии.Днем в понедельник военные заявили о своей полной и постоянной приверженности многопартийной демократической системе и пообещали проведение новых честных и демократических выборов "после окончания выполнения задач периода действия режима чрезвычайного положения". Режим ЧП в стране введен сроком на один год.
https://ria.ru/20210201/sovbez-1595585769.html
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ситуация в мьянме после задержания руководителей страны, национальная лига за демократию (нлд), аун сан су чжи, мьянма, в мире

СМИ: в Мьянме военные закрыли авиасообщение со страной

10:30 02.02.2021
 
© REUTERS / StringerКонтрольно-пропускной пункт на пути к зданию конгресса в Нейпьито, Мьянма
Контрольно-пропускной пункт на пути к зданию конгресса в Нейпьито, Мьянма - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
© REUTERS / Stringer
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БАНГКОК, 2 фев – РИА Новости. Военные, пришедшие к власти в Мьянме в понедельник, выпустили в тот же день уведомление для пилотов, в котором говорится, что международное авиасообщение с Мьянмой прекращено до начала июня текущего года, сообщает во вторник интернет-версия газеты Myanmar Times со ссылкой на документ, находящийся в распоряжении издания.
В мьянманском уведомлении для пилотов (Notice to Airmen, NOTAM), документе международного стандарта, который выпускается в связи с любым событием, способным повлиять на выполнение полетов, говорится, что все взлеты международных авиарейсов из аэропортов Мьянмы и все посадки в них прекращаются до 23.59 (19.29 мск) 31 мая 2021 года, сообщает газета.
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В то же время аэропорты Мьянмы пока не получали никаких распоряжений властей о прекращении международных полетов, а иностранные посольства в Мьянме сообщили гражданам своих стран о приостановке международного авиасообщения до 30 апреля, говорится в сообщении.
Утром 1 февраля, за несколько часов до открытия первой сессии парламента страны нового созыва, избранного на всеобщих выборах 8 ноября, мьянманские военные, обвинившие ранее национальную избирательную комиссию и правящую партию "Национальная лига за демократию" (НЛД) в фальсификации выборов в пользу НЛД, арестовали руководителей правительства страны, в том числе президента Вин Мьинта и государственного советника (фактического премьер-министра) Нобелевского лауреата Аун Сан Су Чжи. Одновременно были арестованы члены правительства и высшие государственные чиновники, состоящие в НЛД или связанные с правящей партией.
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В течение первой половины дня в понедельник по всей стране были также арестованы руководители и чиновники провинциальных администраций, принадлежащие к партии НЛД. По оценкам региональных экспертов, в Мьянме были арестованы более 400 человек, включая большинство членов фракции НЛД в парламенте, местных руководителей партийных комитетов НЛД и членов партии.
Днем в понедельник военные заявили о своей полной и постоянной приверженности многопартийной демократической системе и пообещали проведение новых честных и демократических выборов "после окончания выполнения задач периода действия режима чрезвычайного положения". Режим ЧП в стране введен сроком на один год.
 
Ситуация в Мьянме после задержания руководителей страныНациональная лига за демократию (НЛД)Аун Сан Су ЧжиМьянмаВ мире
 
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