https://ria.ru/20210202/siloviki-1595765459.html
Источник рассказал о плане действий силовиков на Манежной
Источник рассказал о плане действий силовиков на Манежной
Силовики собираются полностью освободить Манежную площадь и территорию рядом с отелем Four Seasons от собравшихся на несогласованную акцию, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T22:28
2021-02-02T22:28
2021-02-02T22:47
замена условного срока навального
омон россии
алексей навальный
москва
происшествия
россия
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Силовики собираются полностью освободить Манежную площадь и территорию рядом с отелем Four Seasons от собравшихся на несогласованную акцию, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.После приговора оппозиционеру Алексею Навальному на Манежной площади в Москве начали собираться люди.У входа на Красную площадь было выставлено дополнительное ограждение, усилены наряды полиции, привлечены бойцы ОМОН.
https://ria.ru/20210131/navalnyy-1595374314.html
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Оглашение приговора Навальному о замене условного срока на реальный
Суд оглашает приговор Алексею Навальному по делу о замене условного срока на реальный. Навальный отправится в колонию на два года восемь месяцев.
2021-02-02T22:28
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замена условного срока навального, омон россии, алексей навальный, москва, происшествия, россия