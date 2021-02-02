https://ria.ru/20210202/siloviki-1595765459.html

Источник рассказал о плане действий силовиков на Манежной

Источник рассказал о плане действий силовиков на Манежной

Силовики собираются полностью освободить Манежную площадь и территорию рядом с отелем Four Seasons от собравшихся на несогласованную акцию, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 02.02.2021

2021-02-02T22:28

2021-02-02T22:28

2021-02-02T22:47

замена условного срока навального

омон россии

алексей навальный

москва

происшествия

россия

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Силовики собираются полностью освободить Манежную площадь и территорию рядом с отелем Four Seasons от собравшихся на несогласованную акцию, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.После приговора оппозиционеру Алексею Навальному на Манежной площади в Москве начали собираться люди.У входа на Красную площадь было выставлено дополнительное ограждение, усилены наряды полиции, привлечены бойцы ОМОН.

https://ria.ru/20210131/navalnyy-1595374314.html

москва

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Оглашение приговора Навальному о замене условного срока на реальный Суд оглашает приговор Алексею Навальному по делу о замене условного срока на реальный. Навальный отправится в колонию на два года восемь месяцев. 2021-02-02T22:28 true PT0M39S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

замена условного срока навального, омон россии, алексей навальный, москва, происшествия, россия