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Источник рассказал о плане действий силовиков на Манежной
Источник рассказал о плане действий силовиков на Манежной
Силовики собираются полностью освободить Манежную площадь и территорию рядом с отелем Four Seasons от собравшихся на несогласованную акцию, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T22:28
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замена условного срока навального
омон россии
алексей навальный
москва
происшествия
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Силовики собираются полностью освободить Манежную площадь и территорию рядом с отелем Four Seasons от собравшихся на несогласованную акцию, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.После приговора оппозиционеру Алексею Навальному на Манежной площади в Москве начали собираться люди.У входа на Красную площадь было выставлено дополнительное ограждение, усилены наряды полиции, привлечены бойцы ОМОН.
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Оглашение приговора Навальному о замене условного срока на реальный
Суд оглашает приговор Алексею Навальному по делу о замене условного срока на реальный. Навальный отправится в колонию на два года восемь месяцев.
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замена условного срока навального, омон россии, алексей навальный, москва, происшествия, россия

Источник рассказал о плане действий силовиков на Манежной

22:28 02.02.2021 (обновлено: 22:47 02.02.2021)
 
© РИА НовостиСотрудники полиции на Красной площади в Москве
Сотрудники полиции на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
© РИА Новости
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Силовики собираются полностью освободить Манежную площадь и территорию рядом с отелем Four Seasons от собравшихся на несогласованную акцию, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
После приговора оппозиционеру Алексею Навальному на Манежной площади в Москве начали собираться люди.

"Всех выведут, там будет чистая зона", - сказал собеседник агентства.

У входа на Красную площадь было выставлено дополнительное ограждение, усилены наряды полиции, привлечены бойцы ОМОН.
Участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Москве - РИА Новости, 1920, 31.01.2021
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